Co umí ProtonVPN: Podporu sítě Tor, P2P sítí nebo funkci multi-hop na jedno kliknutí

Pokud se rozhodnete používat připojení přes síť VPN provozované třetí stranou, musíte poskytovateli těchto služeb důvěřovat, alespoň do jisté míry. Nic jiného vám totiž nezbývá. Tento pocit důvěry je však v uživatelích často nahlodáván tím, že firmy provozující připojení přes VPN často tají svůj původ, popřípadě třeba působ v různých exotických zemích.





Na druhou stranu existují služby, které na uživatele působí přesně naopak, protože naopak důvěru vzbuzují. A mezi takové patří třeba právě síť ProtonVPN, jejímž původcem je autor služby ProtonMail.

Řešení ProtonVPN je naprosto ideální volbou pro nové uživatele. Tato služba je totiž maximálně transparentní, tj. je naprosto zřejmé, kdo za touto službou stojí, a současně si u ní můžete v různých touto službou publikovaných článcích přehledně nastudovat, co se dá od řešení poskytujícího připojení přes VPN očekávat, a co nikoliv. Pravidelně rovněž zveřejňuje zprávu týkající se o transparentnosti (ostatně není sama, existují i další řešení, která takovou zprávu publikují také) a dozvíte se například i to, jaké šifrování používá.

Služba ProtonVPN pro operační systém Windows při spuštění nejprve zobrazí mapu světa se zelenými trojúhelníky, které označují země, ve kterých má služby ProtonVPN umístěny své servery. Pokud byste raději používali připojení přes VPN bez mapy, pak vlevo nahoře najdete tlačítko se šipkou, které mapu sbalí a umožní vám tak používat rozhraní, které se do značné míry podobá rozhraní na smartphonu.

Co se týče ovládání, pak v levém panelu najdete možnosti připojení a v horní části pak uvidíte tlačítko pro rychlé připojení, které oceníte v případě, že potřebujete na základě vaší aktuální polohy vybrat nejrychlejší server. V opačném případě můžete posouváním směrem dolů prohlížet seznam zemí.

Chcete-li se podrobněji seznámit se servery v jednotlivých zemích, pak stačí klepnout na šipku směřující dolů, která se nachází v seznamu zemí u každé položky vpravo. Tímto způsobem zobrazíte všechny možnosti serverů pro danou zeměpisnou oblast. U každého serveru najdete kruh se zeleným ukazatelem, který ukazuje jeho aktuální kapacitu.

Na tento ukazatel ovšem můžete také najet kurzorem myši a zjistit jeho kapacitu udávanou v procentech. Pokud vedle serveru vidíte písmeno „P“ umístěné ve čtverci, znamená to, že je tento server určen pouze pro prémiové předplatitele. Dále zde najdete i servery TOR. A konečně – pokud uvidíte na mapě značku se dvěma šipkami, pak to znamená, že server podporuje sdílení souborů P2P.

Jakmile se připojíte, mapa se změní a v horní části mapy uprostřed zobrazí značku domova a čáru vedoucí k vaší virtuální poloze. Pod mapou pak najdete informace týkající se připojení, jako je doba trvání relace, množství přenesených dat a rychlosti přenosu v obou směrech, a také graf zobrazující šířku pásma.