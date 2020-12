Recenze: Portrait Professional 21

Skutečnost je ale poněkud jiná – na podobných fotografiích se nadře celá armáda profesionálů a všechno od vlasů, makepu či osvětlení je pracná záležitost. Své si odpracuje jak fotograf, tak grafik. Realita se tak od skutečnosti liší, často velmi výrazně. Někdy ale podobně vylepšenou fotografii chceme (či dokonce potřebujeme) mít také, takže pokud nechceme draze zaplatit nějakou firmu, musíme se o vylepšený výsledek postarat pomocí softwarových triků. Photoshop zvládne hodně, ale něco podobného potřebuje ovládat jeho nástroje na profesionální úrovni, nebo spláčeme nad výdělkem. Lepší bude využít nějaký specializovaný software. A právě tím je program Portrait Professional britské firmy Anthropics, který se dočkal již dvacáté první verze.



Autor: Anthropics

Program je založen na komplexní analýze obrázku a následné aplikaci filtrů a změn, které dostačně pozmění veškeré součásti naší tváře, od jejího tvaru až po pleť, oči, tvar nosu či vlasy. Používaná umělá inteligence výběr i práci stále zpřesňuje a zrychluje. Základní rysy se ukáží automaticky, stejně tak i základní úpravy. Možnost mít na ploše současně originál i nově vznikající podobu je velice důležitá, protože jednotlivé nástroje jsou natolik robustní, že odolat možnosti šlápnout pořádně na plyn dokáže jen uživatel vybavený opravdu silnou vůlí. Zkrášlovat totiž jde až do absurdity, takže na vzniklé fotografii by upravenou osobu nemusela poznat ani vlastní matka.

Co najdeme v nové verzi nového? O tom, že se některé editační kroky opět posílily, mluvit nemusíme, to se děje v každé verzi. Technologie ClearSkin, která upravuje vzhled kůže a odstraňuje drobné nedostatky, má dnes výsledky jsou výrazně odlišné. Zatímco dříve mohla někdy kůže u upravených obrázků do jisté míty připomínat figuríny z voskového muzea, dnes je výsledek přirozený. Digitální make up udělá z běžného portrétu pravý glamour. Opět se změnila k lepšímu práce s vlasy, kde zásahy jsou dnes mnohem přirozenější a hlavně máme k dispozici mnohem víc vlasových vzorů nežli dříve. Celkovou změnu barvy nebo highlights zvládneme jedním kliknutím.Mezi hlavní uměny patří nové štětce, možnost úprav oblohy, nové klonování pro detailní úpravy a možnost elininace digitálního zrna. Nástroj History nám umožní návrat k jednotlivým kromům, což se bude hodit v případě, že jsme se nechali unést a začali to realitu ohýbat přece jenom příliš.



Autor: Anthropics

Verdikt

Nová verze bezpochyby přináší další výrazná vylepšení. Pokud nedokážeme naše lepší polovičky vylepšit pomocí programu Portrait Professional 21, nezbyde nám nic jiného nežli sáhnout po instagramových žehličkách hrůzy.

Pro: Rychlý a kvalitní nástroj pro úpravy portrétní fotografie

Proti: Nic

Celkem: 95 procent

Cena: 49,95 eur (1 300 Kč)