Co má na starost ve vašem počítači paměť RAM a co řeší Multi-Threading v procesorech?





Zkuste si náš kvíz a otestujte se, jestli více, co mají na starost jednotlivé součásti vašeho počítače? Pro ty, kteří se běžně pohybují ve světě počítačů (ostatně právě pro ně je web PCWorld především), to asi nebude příliš složité. Pro ty ostatní to možná bude možnost, jak se dozvědět něco nového.