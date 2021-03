PureVPN: Nyní s novou aplikací a podporou streamovacích služeb

PureVPN je tu s námi už nějakou tu dobu, a navíc během posledních dvou let prodělala rozsáhlou optimalizaci aktualizaci síťové infrastruktury, zabývala se opravami svých aplikací a svůj zájem soustředila i na kompatibilitu streamovacích služeb.

Osobně si myslíme, že je a nejvhodnější doba, abychom se podívali, jak se to všechno povedlo a srovnali aktuální stav s tím předchozím.

Služba PureVPN tvrdí, že nedávno dokončila upgrade všech svých hlavních provozních serverů na tak, že na nich nyní poskytuje rychlost 10Gbps pro uplink. Ostatní servery pak mají rychlost alespoň 1Gbps pro uplink.

Podpora pro streamovací služby

Služba PureVPN rovněž podporuje širokou škálu streamovacích služeb včetně Netflixu v USA, Kanadě, Austrálii, Francii, Německu, Japonsku a Velké Británii; Disney Plus v Austrálii, Kanadě a Německu; Kanál 4 ve Velké Británii a MX Player, Voot a Zee5 v Indii. Další přitom budou následovat – počítá se například se službou Peacock TV, dánskou DR TV, RTE v Irsku a Tenplay v Austrálii.

PureVPN ve zkratce:

Povolení P2P: Ano, stačí vybrat země

Ano, stačí vybrat země Sídlo firmy: oficiálně Hong Kong

oficiálně Hong Kong Počet serverů: přes 6 500

přes 6 500 Počet zemí, které je možné nastavit: 139

139 Cena: 50 USD za rok, 10,95 USD za měsíc

50 USD za rok, 10,95 USD za měsíc Protokol pro VPN: IKEv2

IKEv2 Šifrování dat: AES-256

AES-256 Ověřování dat: SHA-1, SHA-256

SHA-1, SHA-256 Handshake: RSA-2048, RSA-4096

Kromě zásadní proměny samotné aplikace je jednou z prvních změn, které si určitě všimnete, změna přihlašování. Uživatelé se totiž již nyní nemusí k aplikaci přihlašovat pomocí speciálního uživatelského jména – nově postačí zadat e-mail a heslo, které jste použili k vytvoření účtu. Přihlašování tedy funguje stejně jako u ostatních služeb VPN. Tato změna sice vyžaduje provedení krátké migrace účtu na webových stránkách PureVPN, ale nejedná se o nic zásadního – obvykle je hotovo za několik sekund.

Čistá a přehledná aplikace

Nová aplikace PureVPN je oproti svému předchůdci úplně jiná. Předchůdce, který již byl notně zastaralý, jak bylo poznat například podle noninteraktivní mapy a naprosto zbytečnými až nesmyslnými odkazy na stránky sociálních sítí, jako byl například Google Plus.

Všechny tyto vykopávky jsou prostě a jednoduše pryč. Namísto toho je zde aplikace, která je daleko čistší a snadněji se v ní orientuje. Na hlavním panelu najdete velké tlačítko sloužící pro připojení k aktuálně vybranému serveru, který je uveden nad ním. Pod tlačítkem se pak nachází naposledy použité spojení.

Pokud si chcete vybrat pro připojení konkrétní zemi, postačí klepnutí na ikonku zeměkoule nacházející se v levém panelu. Za okamžik se zobrazí všechna umístění v jednotlivých zemích včetně údaje o hodnotě odezvy zjištěné příkazem ping – jedná se přitom o nejlepší hodnotu odezvy serveru v každém umístění. Pokud pro každou zemi chcete zobrazit podrobné informace týkající se jednotlivých oblastí, stačí klepnout na šipku vpravo, která se nachází vpravo od názvu příslušné země.

Kromě seznamu zemí se v okně aplikace nahází rovněž sekce, které zobrazují doporučené servery, nedávná umístění a oblíbené položky. Stejně jako dříve používá PureVPN tam, kde není možné umístit skutečné servery pro tato umístění virtuální servery. Kompletní přehled serverů PureVPN najdete na jeho internetových stránkách služby. Pokud se vedle serveru nachází znak „V", pak to znamená, že se server fyzicky nenachází v zemi, v níž by měl být a jedná se tedy o server virtuální.

V nastavení, které je ve spodní části levé lišty, najdete nastavení pro tzv. Internet Kill Switch (IKS). Jedná se o funkci, která má za cíl zabránit v používání Internetu v okamžiku, kdy by došlo k přerušení připojení přes VPN. Mezi další funkce pak patří možnost automatického spuštění aplikace při zavádění operačního systému a možnost automatického připojení k serveru VPN po spuštění aplikace.

Při zběžném prohlédnutí všech možností, které aplikace nabízí, můžete velmi snadno přehlédnout další záložku, která umožňuje výběr protokolu. PureVPN používá ve výchozím nastavení protokol IKEv2, ale pokud chcete, můžete právě zde přepnout na protokol OpenVPN využívající TCP nebo UDP. Aplikace PureVPN zatím ještě nepodporuje protokol Wireguard, nicméně k jeho implementaci by mělo dojít v nejbližší době.

Aplikace jako taková se oproti předchozím verzím používá daleko snáze, nám ovšem připadá, že barvy používané pro text a tlačítka jsou příliš světlé, takže jsou jednotlivé prvky uživatelského rozhraní tu a tam méně čitelné.

Výkon

V našich testech se PureVPN držela přibližně na asi 27 procentech výchozí rychlosti, což je o něco méně než dříve. V některých oblastech zaznamenala PureVPN, co se týče rychlosti, skutečně vynikající výsledky, ovšem malé rychlosti v takových oblastech, jako je Asie nebo Austrálie, výslednou hodnotu výrazně snížily. Dlužno podotknout, že i v oblastech s vysokými rychlostmi bylo občas problematické tuto rychlost udržet. Pokud bude PureVPN používat uživatel ze Severní Ameriky, Velké Británie nebo Evropy, měl by být s výkonem PureVPN nadmíru spokojen.

Ochrana soukromí, zachování anonymity a důvěry

K přihlašování používá PureVPN kombinaci e-mailu a hesla, platby za využívání služby je možné provádět prostřednictvím kreditní karty, PayPalu a kryptoměn, konkrétně Bitcoinu, Litecoinu a Etherea. Platba kryptoměnami probíhá přes CoinGate. Za využívání služby PureVPN zaplatíte okolo 50 USD ročně, při tříměsíčním předplatném vás tato služba vyjde na 24 dolarů. Poslední variantou pak je měsíční předplatné, které uživatele přijde na 10,95 USD. Tyto ceny ale nejsou definitivní – provozovatel často poskytuje výrazné slevy, takže můžete službu PureVPN často pořídit daleko výhodněji.

V zásadách ochrany osobních údajů služby PureVPN je uvedeno, že PureVPN neuchovává žádné záznamy o vaší aktivitě, ani o historii procházení, protokolech připojení, časových razítkách, přidělených IP adresách, původní IP adrese, době připojení a ani o dotazech DNS. Služba PureVPN byla prověřena auditem, který prováděly firmy Altius IT a KPMG.

Obě nezávisle na sobě potvrdily, že vše, co služba PureVPN v oblasti ochrany osobních údajů slibuje, je skutečně pravdivé. To je určitě pozitivní zpráva. Nechceme v této souvislosti nikomu nic podsouvat, ale pokud by firma chtěla, mohla by během auditu používat jiné servery než v běžném provozu, aby jí vyšel audit úspěšně a po auditu se vrátit k původnímu řešení. Jedná se však čiré a ničím nepodložené spekulace a ať je to, jak je, úspěšné výsledky auditu od dvou na sobě nezávislých firem jsou jednoznačně pro uživatele dobrým znamením.

Je naprosto zřejmé, že PureVPN si uchovává spoustu záznamů. Samozřejmě ví o tom, kdy jste se připojili k VPN a k jakému serveru a zná i název vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Tyto údaje PureVPN shromažďuje podle svých slovo proto, aby mohla poskytovat technickou podporu, řešit problémy s připojením a následně i problémy specifické pro konkrétní oblast.

Z dalších údajů PureVPN zná dobu připojení (ale ne konkrétní časy připojení) a počet připojení při používání PureVPN. A konečně služba PureVPN sleduje i využitou šířku pásma, aby zabránila zneužívání svého slibu ohledně neomezené šířky pásma.

Výše popisované zásady ochrany soukromí nejsou až zas tak špatné, ale vzhledem k uchovávání nějakých dat se rozhodně nedá říci, že by se jednalo o službu, která se řídí politikou neuchovávání žádných záznamů (no-logs policy).

Služba PureVPN oficiálně sídlí v Hongkongu, jejím vlastníkem a provozovatelem pak je firma GZ Systems Limited. Navzdory své oficiální poloze sídlí většina týmu v Pákistánu. Generálním ředitelem a spoluzakladatelem je Uzair Gadit.

Závěr

Služba PureVPN je velmi solidním řešením pro poskytování VPN. Časem bude třeba zapracovat na řešení problémů s kolísající velikostí šířky pásma a na zlepšení rychlosti, která je dosahována ve vzdálenějších koutech zeměkoule. PureVPN rozhodně není ideálním řešením VPN vhodným pro toho, kdo zastává politiku neuchovávání žádných dat připojených uživatelů, ale i přesto se může jednat o vynikající volbu pro řadu dalších uživatelů.