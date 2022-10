Jak si vybrat ten správný monitor právě pro vás?

Pokud chcete nějakou takovou rychlou a jednoduchou radu, tak tady ji máte: Kupte si 24palcový monitor s rozlišením 1080p nebo 27palcový monitor s rozlišením 1440p. Lepší je v tomto směru monitor s panelem IPS, i když s panelem VA budete pravděpodobně spokojeni také. Pokud patříte mezi hráče počítačových her, pak se nebojte utratit o něco více a pořiďte si některý z monitorů s obnovovací frekvencí 144 Hz, která nabízí plynulejší a akčnější podívání.

Možná se právě rozhodujete, zda byste si neměli koupit nový monitor, ale nevíte, jak se v té tak pestré nabídce zorientovat a rohu se obáváte, abyste neudělali při výběru nějakou chybu. V tom případě vás chci hned na začátku tohoto článku uklidnit, protože naprostá většina současných počítačových monitorů je relativně povedená. Jejich minimální jas, kontrast a přesnost barev se za posledních deset let výrazně zlepšily. Jinými slovy je právě nyní ta příhodná doba na upgrade vašeho monitoru, a to i přesto, že nebudete chtít za nový monitor utrácet žádné převratné částky.

Typy monitorů: panely TN, IPS, VA s OLED

Technologie okolo monitorů je sice složitá, ale na druhou stranu dobře srozumitelná. Existuje totiž jen několik hlavních typů monitorů, z nichž každý typ je charakterizován právě technologií, která byla použita při výrobě panelu LCD. Lze říci, že prakticky všechny v současnosti vyráběné monitory je možné zařadit do některé z následujících skupin.

Výrobci monitorů uvádějí typ panelu ve specifikacích monitoru, nicméně tato informace nemusí být zjistitelná na první pohled. Pokud se vám nebude dařit tento údaj hned najít, nevzdávejte se a zapátrejte. Rozhodně nelitujte času, který do tohoto zjišťování investujete, protože typ panelu vám může o monitoru docela dost prozradit.

In-Plane Switching (IPS)

Technologie IPS dnes monitorům vládne, a to doslova. Typický monitor vybavený technologií IPS má jasný a svěží obraz, který je krásně ostrý a má i skvělé pozorovací úhly. Co se týče barev, může být kvalita barevného podání v širokém rozsahu od přijatelné až po doslova špičkovou. Soudobé monitory vybavené technologií IPS mají u jednotlivých pixelů velmi krátkou dobu odezvy pixelů, současně pracují při vysoké obnovovací frekvenci, což ocení zejména hráči počítačových her.

Jako všechno mají i monitory vybavené technologií IPS své mouchy. Těmi konkrétně je slabší kontrast a podání černé, takže při sledování tmavších obrázků vypadají tyto jakoby zamlžené. Tato skutečnost se nejvíce projeví při používání monitoru v zatemněné místnosti.

Vertikální zarovnání (Vertical Allignment – VA)

Stále oblíbenější monitory VA podávají stejně jasný a barevný obraz jako jejich protějšky používající technologii IPS. navíc disponují lepším kontrastním poměrem a tmavší podáním černé barvy, což zlepšuje celkovou kvalitu obrazu. Monitory s technologií VA určené pro hraní počítačových her vám dokáží nabídnou vynikající čistotu při zobrazování jakéhokoliv pohybu. V tomto směru obzvláště vynikají monitory s VA panelem od společnosti Samsung, které podávají obraz, který působí obzvláště svěžím dojmem.

Jejich nevýhodou jsou horší pozorovací úhly, takže pokud se na monitor nedíváte přímo, je velmi pravděpodobné, že kvalita obrazu bude horší. Dále platí, že oproti monitorům vybaveným technologií IPS mají monitory používající technologii VA horší čistotu při zobrazování jakéhokoliv pohybu.

Technologie Twisted Nematic (TN)

Panely používající technologii TN jsou známé tím, že mají velmi nízké náklady na svou výrobu. Současně jsou zajímavé tím, že mají u jednotlivých pixelů velmi rychlou dobu odezvy pixelů, což významně zlepšuje čistotu zobrazování jakéhokoliv pohybu.

Nevýhodou technologie TN je horší kontrast a barevné podání, které ji činí neatraktivní, takže technologii TN mohu doporučit pouze extrémně náročným hráčům. Pokud patříte mezi ty, kteří jsou „na cestě“ k tomu stát se profesionálním hráčem počítačových her, doporučuji řadu Zowie firmy BenQ, která je v tomto směru dobrou volbou.

Technologie OLED (Organic Light Emitting Diode)

Technologie OLED nemá s technologií LCD vůbec nic společného. Využívá totiž speciální organickou látku, která je obsažena v každém jednotlivém pixelu a která dokáže při své excitaci vyzařovat vlastní světlo. Tento princip se označuje jako elektroluminiscence. Technologie OLED dominuje v oblasti kontrastu a v podání černé barvy, protože pixel, který vypnutý, žádné světlo nevyzařuje a černá tak vzniká naprosto přirozeně. Technologie OLED obecně v kvalitě podání barev překonává ostatní typy panelů a nejen to – jedná se o technologii, která ve své třídě přináší i nejlepší výsledky při zobrazování jakéhokoliv pohybu. Skvělých výsledků tato technologie dosahuje i co se týče pozorovacích úhlů.

Co se týče nevýhod této technologie, pak je v této souvislosti třeba zmínit menší jas obrazu oproti konkurenčním technologiím a postupem času může docházet Panely OLED nejsou v nejvyšší třídě tak jasné jako konkurence a navíc technologie OLED trpí vypalováním statického obrazu, jako je například u televizorů logo televizní stanice (i když tento jev se projeví až po několika tisících hodinách). Při použití této technologie u monitorů se rovněž jedná o poměrně nákladnou záležitost.

Takže… jaký typ monitoru je nejlepší?

Co se týče kvality obrazu, pak zde jednoznačně vítězí technologie OLED, ovšem tyto monitory jsou poměrně drahé a hůře dostupné, takže je rozhodně nemohu doporučit každému.

Pro většinu uživatelů tak bude nejvhodnější technologie IPS, i když – za úvahu stojí i monitor s VA panelem, pokud ovšem neplánujete se dívat jinak než zpříma a pokud toužíte po lepší kvalitě obrazu při přehrávání filmů nebo obecně televizních pořadů.

Poznámka k technologii mini-LED

Na trhu se dají sehnat i nějaké monitory s technologií Mini-LED. Ovšem pozor – nejedná se o technologii pro panely monitoru, ale o technologii pro podsvícení, nicméně i přesto je velmi důležitá.

Technologie Mini-LED využívá soustavu navzájem nezávislých osvětlovacích zón LED umístěných za vlastním panelem displeje monitoru, a to k přesnému řízení podsvícení. Podle mých testů dokáže monitor s technologií Mini-LED oproti podobným monitorům bez technologie Mini-LED nabídnout o 300 až 600 procent lepší kontrast. A to už je docela dost znát.

Technologie Mini-LED je možné najít jak u monitorů typu IPS, tak u monitorů typu VA. Použití technologie Mini-LED však vlastnosti těchto panelů, o nichž jsem psal výše, nijak neovlivňuje. U monitorů typu OLED se technologie Mini-LED nepoužívá, protože panel si vytváří vlastní světlo, takže podsvícení není nutné.

I technologie Mini-LED má několik nedostatků. Zóny podsvícení dokáží způsobit tzv. blooming, což je vytvoření halo efektu okolo zobrazovaných objektů. Tohoto efektu si patrně nejčastěji všimnete v tmavé místnosti. Další nevýhodou je i to, že výroba monitorů s touto technologií je poměrně nákladná, a tak ji najdete skutečně jen v monitorech nejvyšší třídy.

Ještě je třeba zmínit, že kvalitu obrazu na monitoru ovlivňuje i počet světelných zón Mini-LED. Ty nejzákladnější monitory s technologií Mini-LED, jako je například, jako je Sony InZone, jich má 96, zatímco poměrně extravagantní a skutečně po všech stránkách skvělý monitor Asus ROG Swift PG32UQX jich má 1152. Obecně platí, že čím více zón, tím lepší je celkový kontrast a menší blooming.

Velikost monitoru: Vyberte si takovou, která vám bude vyhovovat

U naprosté většiny monitorů najdete 24palcový, 27palcový nebo 32palcový panel širokoúhlého provedení. Je logické, že čím větší monitor bude, tím bude lepší, nicméně kromě samotné velikosti nezapomeňte zjistit, zda se monitor vejde do zorného pole uživatele. Jinými slovy to znamená, že byste měli být schopni veškerý zobrazený obsah vidět, aniž byste museli nějak namáhat oči nebo hýbat hlavou.

Nicméně přes toto všechno je velikost monitoru do značné míry otázkou osobních preferencí. Já osobně mám raději menší monitory, které nezabírají příliš mnoho místa na stole a lze je snadno použít v sestavě s více monitory. Tím ale nechci vyloučit, že existují takoví uživatelé, kterým naopak bude vyhovovat jeden velký monitor, který zabere celý stůl.

Rozlišení monitoru: Běžně se používá rozlišení 1080p, ale můžete mít i monitor s rozlišením 4K

U většiny levnějších monitorů se setkáte s nativním rozlišení 1080p (1920 × 1080). Toto rozlišení je naprosto v pořádku pro 24palcové monitory, u větších monitorů se však při tomto rozlišení začíná projevovat nedostatečná ostrost.

proto jsou daleko lepší 27palcové či 32palcové monitory s rozlišením 1440p (2560×1440). Většina uživatelů si zvýšení ostrosti všimne i při prohlížení webu. Toto rozlišení je skvělé i pro hraní her, ale pozor: pokud patříte mezi fanoušky PlayStationu, pak vězte, že ani konzole PS4, ani konzole PS5 toto rozlišení nepodporuje.

Rozlišení 4K (3840 × 2160) je ideální pro větší monitory. Pro 27palcové nebo 32palcové monitory je podpora tohoto rozlišení slušným bonusem. Vyšší ostrost není v tomto případě tím hlavním, proč byste toto rozlišení měli mít, ale rozhodně ji zaznamenáte, na monitoru rádi používáte malou velikost písma. Nicméně hry a filmy v tomto rozlišení 4K budou mít obraz ostrý jako břitva.

Podcenit se ale nesmí ani cena. Nižší rozlišení znamená i nižší cenu, což je zřejmě hlavní důvod, proč jsou u uživatelů monitory s rozlišením 1080p stále tak populární. Rozdíl v ceně se však v posledních letech zmenšil a cena u 4K monitorů nyní začíná těsně pod 300 USD.

A co ultraširokoúhlé monitory?

Ultraširoké (ultrawide) širokoúhlé monitory s poměrem stran 21:9 jsou na trhu naprosto běžné. Takový ultrawide monitor s úhlopříčkou 34 palců je přibližně stejně vysoký jako širokoúhlý 27palcový monitor, jen je o sedm palců širší. Ve výsledku to znamená, že je celkově je monitor asi o 25 procent větší.

Tento typ monitoru tak přivítají ti uživatelé, kteří potřebují prostornější pracovní plochu, ale nechtějí se nijak zabývat konfigurací více monitorů. Ultraširokoúhlé monitory jsou skvělé i pro hry a filmy, protože poskytují skutečně úchvatný zážitek. Za ultrawide monitor si však připlatíte, protože kvalitní monitory tohoto typu začínají na 400 USD.

Obnovovací frekvence monitoru: minimálně 144 Hz, ale raději více!

Obnovovací frekvence monitoru udává, kolikrát za jednu sekundu se obnoví obraz na monitoru. Většina monitorů má obnovovací frekvenci 60 Hz, nicméně některé mají obnovovací frekvenci 144 Hz, 240 Hz nebo 360 Hz a na cestě jsou i dokonce i monitory s obnovovací frekvencí 500Hz.

Při vyšší obnovovací frekvenci je vypadá obraz zobrazující nějaký pohyb daleko plynulejší. Současně se snižuje tzv. input lag, což je prodleva mezi vstupem obrazu do monitoru a jeho výstupem (zobrazením na monitoru), protože nový obraz se na monitoru díky vyšší obnovovací frekvenci objevuje častěji. S rostoucí obnovovací frekvencí jsou výše zmiňované výhody výraznější, i když konkrétní rozdíly nemusí být nutně výrazně patrné.

Pokud patříte mezi uživatele, kteří nepatří zrovna mezi hráče počítačových her, pak můžete klidně zůstat u obnovovací frekvence 60 Hz, hráči počítačových her naopak určitě ocení monitor s obnovovací frekvencí 144 Hz. Monitory s ještě vyšší obnovovací frekvencí sice poskytují ještě plynulejší obraz, ale jsou spíše luxusem než nezbytností.

Adaptivní synchronizace: Běžná záležitost a užitečná

Funkce adaptivní synchronizace provádí synchronizaci obrazového výstupu počítače s obnovovací frekvencí monitoru. Díky tomu dokáže zajistit dokonalé zobrazování snímků bez záseků, prodlev či trhání obrazu (minimálně v případě, kdy hardware počítače je natolik výkonný, že dokáže bez problémů splnit zadaný úkol). Adaptivní synchronizace je naprosto nezbytnou funkcí pro hráče počítačových her, ale běžně ji najdete i u levnějších monitorů určených pro běžné uživatelské používání počítače a kancelářskou práci.

Mezi běžné standardy pro adaptivní synchronizaci patří AMD FreeSync a Nvidia G-Sync. Jsou navrženy tak, aby fungovaly s příslušnými grafickými kartami příslušných výrobců – proto je důležité věnovat pozornost tomu, které standardy monitor podporuje. Existuje ovšem také standard třetí strany nazvaný VESA AdaptiveSync. Společnosti AMD, Intel a Nvidia ve svých nejnovějších grafických řešeních standard VESA AdaptiveSync podporují, i když funkčnost jako taková může být o něco omezenější než při použití vlastního standardu.

I přesto, že je funkce adaptivní synchronizace určena především pro hraní her, je naprosto běžnou funkcí, za kterou nic nedoplácíte a nelze ji než doporučit.

Ergonomie monitoru: Nastavitelné stojany jsou naprostým základem

Součástí balení každého monitoru jsou stojany v různých provedeních od pevných plastových podstavců bez možnosti nastavení až po složité konstrukce s rameny, která dokáží udržet monitor v téměř libovolném úhlu a orientaci.

Osobně vám doporučuji takový stojan, u něhož je možné nastavit alespoň výšku a náklon, protože takto si budete moci snadno najít nejlepší pozorovací úhel. Pokud je monitor druhým monitorem, pak je vhodný takový stojan, který dokáže monitor jak otočit, tak naklonit.

Zajímejte se o monitory, které mají držák podle standardu VESA 100×100 mm. Takový držák budete totiž moci později použít pro stojan nebo rameno pro monitor od jiného výrobce. Většina dnes prodávaných monitorů tento standard VESA podporuje, nicméně u některých levnějších modelů jeho podpora chybí.

Monitor HDR: Je to (obvykle) past

U řady monitorů je uvedena integrace podpory obsahu s vysokým dynamickým rozsahem (High Dynamic Range – HDR). Technologie HDR disponuje oproti technologii SDR širšími možnostmi nastavení jasu a barev. Dá se tedy říci, že zobrazení obsahu HDR na výborném monitoru s podporou HDR poskytne daleko živější a věrnější podání.

Klíčové však je v předchozí větě část „výborném monitoru s podporou HDR“, protože většina monitorů taková není. Podpora HDR pouze znamená, že monitor dokáže přijmout a zobrazit signál HDR. Neslibuje však nic o kvalitě zobrazení, která ve většině případů není nic moc.

Pokud chcete zobrazovat obsah HDR skutečně kvalitně, pak se poohlížejte po monitoru s technologií OLED nebo Mini-LED. Tyto monitory totiž dokáží zajistit takový kontrast a barevné podání, aby bylo poznat, že se skutečně jedná o obsah HDR. Takové monitory jsou však poměrně nákladné, takže kvalitní zobrazení HDR je pro většinu uživatelů prakticky nedostupné.

Funkce monitoru: Reproduktory jsou pěkné, ale hledejte USB-C

Většina monitorů nenabízí žádné další funkce, které by je nějak výrazně odlišovaly od konkurence. U některých najdete reproduktory, ale u spousty z nich žádné nejsou. U některých monitorů je k dispozici dálkové ovládání. Nicméně naprostá většina monitorů je navzájem velmi podobná.

Významně jiné jsou monitory, které mají integrovánu podporu USB-C. Monitor s podporou USB-C dokáže nabíjet připojené zařízení, například notebook, nebo je možné jej použít k rozšíření konektivity jako rozbočovač USB-C.

Tipy pro nákup monitoru: Na ceně záleží

Cena monitoru je při nákupu jedním z nejdůležitějších faktorů. Není to nic překvapivého, ovšem u monitorů to platí více než u většiny spotřební elektroniky. Ceny monitorů totiž značně kolísají, a to v závislosti na jejich dostupnosti a prodejních akcích.

Typickým příkladem je monitor LG 27GL850-B. Cena tohoto monitoru se na webu Amazon.com během pouhých tří měsíců od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 pohybovala v rozsahu mezi maximální cenou 496,99 USD a minimální cenou 299,99 USD.

Podobně tomu je na celém trhu s monitory, takže před vlastním nákupem pečlivě prozkoumejte trh a přesvědčte se, zda vámi vybraný monitor nenajdete v nějaké zajímavé slevové akci. Při nákupu u jednoho obchodníka můžete zbytečně přeplatit o stovky dolarů.

Nákup monitoru: Shrnutí

Snažil jsem se, aby tento průvodce nákupem monitoru byl pokud možno stručný a vedl vás přímo k cíli, ale sám musím uznat, že i tak toho je hodně. Proto se na závěr pokusím o stručný souhrn toho, na co by se měla většina uživatelů při koupi monitoru zaměřit.

Typ monitoru: Jedničkou na trhu jsou jednoznačně monitory využívající technologii IPS, nicméně neprohloupíte ani s monitory využívajícími technologii VA. Monitory OLED jsou sice vynikající, ale drahé. Pokud možno se vyhněte monitorům využívajícím TN.

Velikost monitoru: Nejlepší volbou jsou monitory s úhlopříčkou 27 palců. Pokud ale chcete, klidně si kupte ještě větší.

Rozlišení monitoru: Doporučuji rozlišení 1440p, rozlišení 4K je příjemným bonusem.

Obnovovací frekvence monitoru: Pro běžnou práci vystačíte s monitorem používajícím obnovovací frekvenci je 60 Hz, ale takové hraní počítačových her na monitoru s obnovovací frekvenci 144 Hz je opravdovým zážitkem.

Adaptivní synchronizace monitoru: Pro hráče počítačových her doslova nutnost.

Stojan monitoru: Hledejte stojan s umožňující upravit výšku a náklon monitoru. nezapomeňte na podporu standardu VESA.

Monitor HDR: Podpora HDR je nutná pouze u monitorů Mini-LED a OLED.

Funkce monitoru: Pokud chcete monitor používat jako rozbočovač USB-C, hledejte monitory s podporou USB-C.