Příliš chytrý, příliš umělý… Skutečně fotí nové iPhony tak skvěle?

V magazínu The New Yorker vyšla minulý týden rozsáhlá esej o fotoaparátech v posledních modelech mobilních telefonů iPhone. Nese název „Nestal se fotoaparát v iPhone až příliš chytrý?“ a její autor se zamýšlí právě nad tím, zda technologická vylepšení konečnému snímku spíše neškodí. Finální záběr má být sice podle výrobce „profesionální“, realita je ale občas (ne vždy) jiná.

Co přesně autorovi textu Kyle Chaykovi vadí, respektive na co poukazuje?

Mobilní telefony iPhone 11, 12 i poslední verze 13 využívají umělou inteligenci pro „vylepšení“ obrazu z kamery. Apple tuto technologii pojmenoval Deep Fusion. V praxi to funguje tak, že obraz je nasnímán až devětkrát s různou expozicí a teprve z těchto záběrů přístroj složí finální snímek. Algoritmus přitom využije nejvhodnější vstupní záběry, aby eliminoval podexponované a pochopitelně i přeexponované části obrazu.

Stejný postup se používá ostatně i při HDR (high dymanic range) fotografování, kdy se vyfotí jeden záznam s různými expozicemi a pak se, ať už manuálně nebo automaticky, složí v jeden snímek. U iPhone je ale tento způsob, jak popisuje magazín The New Yorker, přehnaný.

Umělá inteligence totiž zároveň pořízené snímky prozkoumá sémanticky a určí, která expozice je vhodná i z pohledu toho, co na záběru je. Jinou expozici stanoví pro tvář, jinou pro krajinu. A zároveň automaticky odstraní šum, který se považuje za rušivý.

Iphone 13 Pro Max. Foto: Depositphotos

Autor textu popisuje, jak si letos v lednu pořídil nový iPhone 12 Pro, předtím používal iPhone 7. „Byl jsem výkonem fotoaparátu zděšený. Na sedmičce mi drobná drsnost pořízených snímků připadala jako logický produkt omezených možností fotoaparátu. Nevadily mi nedokonalosti jako digitální šum, který se vyskytoval, když byl objekt podsvícený nebo příliš daleko, a líbilo se mi, že jakákoliv úprava fotografií byla na mně. Naproti tomu u 12 Pro jsou digitální manipulace agresivní a nevyžádané,“ uvádí.

„Čekáme, že například obličej člověka stojícího před sluncem zalitým oknem, bude vypadat potemnělý, protože tradiční objektiv fotoaparátu, stejně jako lidské oko, může v daném okamžiku propustit světlo pouze jednou velikostí otvoru. Ale na mém iPhone 12 Pro se i podsvícený obličej zdá podivně osvětlený. Úpravy mohou vést k teoreticky vylepšení snímku, je hezké vidět tvář, ale ten efekt je strašidelný,“ dodává.

Stejný pocit měli i další fotografové, které kvůli textu oslovil. I podle nich jsou výsledné snímky upraveny tak, aby se přiblížily předem naprogramovanému ideálu.

Co si o tom myslíte vy? (Ano, může se fotit do formátu RAW, ale děláte to ?)

Tématu se věnuje například Sebastiaan de With na webu Lux.camera. Kvalitní recenzi toho, jak iPhone 13 Pro nebo 13 Pro Max fotografuje pak najdete na webu PetaPixel.