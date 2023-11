Jak si snadno a rychle převést data z papíru do tabulky Excelu?

Také se vám stalo, že jste potřebovali tabulku, kterou jste měli na listu papíru, převést do podoby tabulky v elektronické podobě, konkrétně třeba do Excelu? Možná nevíte, že existuje velmi jednoduchý trik, pomocí něhož dostanete data na papíře nebo na obrázcích do podoby tabulky v programu Excel.