Převeďte PDF do Wordu snadno a rychle

Prohlížení dokumentů ve formátu PDF je pro většinu uživatelů samozřejmostí. Pokud je však zapotřebí s obsahem PDF souborů dále pracovat, pak je řešením převod původního dokumentu do formátu Office Open XML, používaného v běžně dostupných textových editorech, jako Word ze sady Microsoft nebo Writer z kancelářské sady LibreOffice.

Převod zajistí bezplatný online nástroj. Po převodu pak lze s kompletním obsahem dokumentu dále pracovat a libovolně jej upravovat. My si ukážeme postup převodu PDF dokumentů do Wordu pomocí online převodníku PDF to DOC.

Co nástroj PDF to DOC nabízí?

PDF to DOC je užitečný nástroj, který umožňuje dávkovou konverzi až dvaceti PDF souborů do editovatelné podoby ve formátu .doc. Nabízí také přímý převod z PDF do novějšího formátu .docx. Převedené dokumenty je možné stáhnout buď jednotlivě, nebo je lze uložit do počítače všechny najednou.

Jak převod z PDF do Wordu probíhá?

Hned úvodem lze změnit jazykovou lokalizaci stránky. Na výběr je, kromě mnoha světových jazyků, také čeština.

Pro vložení PDF dokumentů, které budete chtít převést do editovatelné podoby, klikněte na tlačítko Nahrát, případně požadované soubory přetáhněte myší do vyznačené oblasti.

Následně dojde k postupnému převodu zvolených dokumentů do editovatelné podoby.

Již v průběhu převodu lze jednotlivé zpracované dokumenty samostatně stáhnout a uložit na pevný disk. Po dokončení převodu všech položek je pak možné jejich uložení souhrnně kliknutím na tlačítko Stáhnout vše.

Úpravy v textovém editoru

Po uložení dokumentů převedených do formátu Office Open XML na pevný disk počítače (či jiné paměťové médium) lze tyto dokumenty otevřít ve vašem textovém editoru (Wordu, Writeru) a pracovat s nimi běžným způsobem, tj. upravovat texty a vložené obrázky.

V našem ilustračním případě byly k převodu z PDF do editovatelné podoby použity volně dostupné katalogy mladoboleslavské automobilky.