Pozastavení aktualizací Windows 10

Aktualizace operačního systému Windows dokážou v počítači někdy způsobit takové problémy, že se řada uživatelů docela oprávněně ptá, jestli by nebylo lepší je dočasně nebo dokonce úplně vypnout.

V tomto článku vám ukážeme, jak to udělat, nicméně v první řadě vás chceme upozornit na to, že obecně se pozastavení aktualizací systému Windows nepovažuje za příliš dobrý nápad. Jde o to, že vynecháním aktualizací můžete přijít o kriticky důležité opravy zabezpečení operačního systému, které chrání váš počítač před útoky. Není to tak dlouho, kdy byli uživatelé operačního systému Windows vyzváni k instalaci aktualizace, která zabraňuje zneužití zranitelností „PrintNightmare“.

Nicméně zmiňovaná oprava zranitelnosti „PrintNightmare“ bohužel způsobila nefunkčnost některých tiskáren. Firma Microsoft následně uživatelům doporučila, aby v rámci opětného zprovoznění nefunkčních tiskáren tuto aktualizaci odinstalovali. Další týden pak firma Microsoft vydala další aktualizaci, která předchozí aktualizaci opravovala. Jednalo se tedy vlastně o vydání opravy pro nepovedenou opravu.

A jsou to právě takové problémy, které uživatele od instalací aktualizací odrazují. Ovšem samozřejmě to není jediná příčina. Tu a tam se stane, že se vám prostě vůbec nehodí se aktualizacemi vůbec zabývat – ať je to kvůli práci, cestování nebo dovolené. Aktualizace bohužel nelze přerušit na neurčito, ale maximálně na 35 dní, přičemž ve výchozím nastavení firma Microsoft umožňuje aktualizace pozastavit na pouhých 7 dní.

Na následujících řádcích si nejprve ukážeme, jak zakázat aktualizace Windows 10 na výchozí dobu sedmi dní. Poté vám ukážeme, jak pozastavené aktualizace prodloužit na dobu, kterou potřebujete, a to až do maximálního počtu pěti týdnů.

Pozastavení aktualizací systému Windows

V první řadě je třeba spustit aplikaci Nastavení. Klepněte proto do nabídky Start, kde vlevo klepněte na ikonku ozubeného kolečka, popřípadě použijte klávesovou zkratku Windows + I. Poté v této aplikaci Nastavení přejděte do nabídky Aktualizace a zabezpečení > Windows Update.

Vpravo nahoře pak pod tlačítkem Vyhledat aktualizace uvidíte položku Dočasně pozastavit aktualizace na dobu 7 dní. Když na tuto položku klepnete, dojde k pozastavení instalace aktualizací právě na tuto dobu.

Chcete-li dobu, po kterou s nemají aktualizace instalovat, prodloužit na více než standardních sedm dní, pak se ve zmiňovaném okně posuňte ještě o něco více směrem dolů, a klepněte na volbu Upřesnit možnosti. V okně, které se následně zobrazí, se opět posuňte až úplně dolů, a v sekci „Pozastavit aktualizace“ klepněte v rozevíracím seznamu Pozastavit do na položku Vybrat datum.

Nyní uvidíte seznam dní počínaje zítřejším datem – žádné obecné položky jako je třeba 8 dní, 10 dní atd. Z tohoto seznamu si vyberte datum, které je pro vás nejvhodnější, a to je vše. Vaši volbu vezme operační systém Windows na vědomí a zachová se podle toho. To si ostatně můžete zkontrolovat tak, že klepnete na tlačítko Zpět s ikonkou šipky směřující vlevo, která se nachází v levém horním rohu okna, čímž se vrátíte do hlavního okna Windows Update.

Jediné, co budete během doby, po kterou máte pozastavené aktualizace, dostávat, budou nové definice programu Windows Defender, jinak nic. Jakmile období, po kterou byly aktualizace pozastaveny, uplyne, bude třeba před případným novým pozastavením aktualizací třeba stáhnout a nainstalovat všechny doporučené aktualizace, které jste díky pozastavení aktualizací vynechali.

Úplný zákaz aktualizací Window 10

Kromě výše popsaného způsobu pozastavení aktualizací existuje ještě možnost zakázání aktualizací. Tento způsob je ovšem o něco komplikovanější a stejně jako v předchozím případě se nejedná o trvalý zákaz. Na druhou stranu se zde nedá přesně definovat doba, po kterou bude zákaz aktualizací fungovat, protože instalace aktualizací se například může automaticky povolit po restartu počítače.

Zákaz aktualizací nastavíte tak, že nejprve pomocí klávesové zkratky Windows + R vyvoláte dialogové okno Spustit. Poté do tohoto okna zadejte příkaz services.msc a zadání potvrďte stiskem klávesy Enter, popřípadě klepněte na tlačítko OK.

Za okamžik se zobrazí okno Služby. V tomto okně se posunujte dolů tak dlouho, dokud neuvidíte položku Windows Update. Poté na tuto položku poklepejte. Zobrazí se okno služby Windows Update, v němž klepněte na rozevírací nabídku s názvem „Typ spuštění“ a vyberte možnost Zakázáno. Následně klepněte na tlačítko Použít a OK, zavřete menší okno a nakonec zavřete i okno Služby. Nyní máte hotovo.

V tomto případě ovšem nezapomeňte, že tímto způsobem nezakážete aktualizace systému Windows 10 na neurčito, protože po restartu počítače, popřípadě po nějaké jiné události se může toto nastavení časem znovu změnit na to původní.

Na závěr snad ještě jednu poznámku: Pozastavování aktualizací rozhodně nepatří mezi nejlepší strategie, které by měli běžní uživatelé používat, na druhou stranu je pravdou, že pokud aktualizace z nějakého důvodu skutečně potřebujete pozastavit, lze to zařídit docela snadno.