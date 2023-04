Povolení úsporného režimu u procesorů AMD Ryzen 7000

S uvedením procesorů AMD Ryzen 7000 se na trhu objevily jedny z vůbec nejrychlejších čipů, jaké jsou v běžném segmentu k dispozici. Hráči počítačových her i běžní uživatelé si díky špičkovému výkonu, jaký tyto procesory podávají, mají co vychutnávat.





Vysoký výkon je ale jen jedna stránka věci. Jako u všeho i zde platí, že je vždy něco za něco. Zmiňované procesory se totiž rovněž více zahřívají a mají daleko vyšší spotřebu elektrické energie. Naštěstí si je těchto faktorů AMD zřejmě dobře vědomo a nabízí možnost, jak tyto velmi silně zahřívající se čipy alespoň trochu krotit, a to pomocí tzv. úsporného (ekonomického) režimu. Ovšem při zachování vysokého výkonu.

V tomto článku vám ukážeme, jak úsporný režim zapnout a jaké výhody vám může přinést. Stejně tak poznáte, jaký výkon lze od Ryzenu řady 7000 očekávat jak při hraní počítačových her, tak v běžných počítačích.

Zapnutí úsporného režimu je velmi jednoduché

Software AMD Ryzen Master v souvislosti s uvedením procesoru Ryzen 7000 je aktualizován tak, aby umožnil velmi jednoduše zapnout úsporný režim. Není na tom nic obtížného:

Klepněte na položku Eco a následně stiskněte tlačítko Apply. Software nyní automaticky omezí příkon Ryzenu na 65 W. Jinými slovy dojde u modelů Ryzen 7600X a 7700X, jejichž maximální TDP (tepelný výkon) je standardně 105 W, ke snížení na 65 W.

U modelů Ryzen 7900X a 7950X pak dojde ještě k drastičtějšímu poklesu TDP z původních 170 W na již zmiňovaných 65 W. Je zřejmé, že snížením tepelného výkonu na 65 W ušetříme elektrickou energii, ale nejde jen o ni. V některých situacích je procesor zahřátý klidně až na 95 °C, a to i při použití mohutného 360mm chladiče.

Otázkou nyní je, jak se snížení TDP projeví na výkonu celé počítačové sestavy. Počítačové hry ve většině případů nejsou navrženy pro intenzivní využívání více jader, ale naopak upřednostňují využívání jednoho jádra. Konkrétní příklad je vidět na obrázku níže.

Jedná se o obrázek publikovaný s laskavým svolením redakce německého časopisu PC Welt a na tomto obrázku je vidět, jak si Ryzen 7900X vede v úsporném režimu při testování (na procesorový výkon)náročné hry Assassin's Creed Valhalla v rozlišení 720p.

Z testů vyplývá, že se při použití úsporného režimu průměrný počet snímků za sekundu sníží z 203 jen na 195. Znamená to pokles výkonu o pouhá 4 % při velmi výrazném poklesu příkonu i vyzářeného tepla. A co je možná ještě důležitější, je fakt, že Ryzen 7900X v úsporném režimu stále překonává tak výkonné procesory, jako je Core i9–12900K od Intelu.

U běžných počítačů dochází k významnějšímu poklesu výkonu zejména tehdy, pokud jejich uživatelé používají aplikace náročné na více vláken. Na obrázku níže se nachází graf zobrazující různé hodnoty výkonu získané při testování různých jednotek CPU pomocí vícevláknového benchmarku Cinebench R23 (testy byly prováděny redakcí časopisu PC World).

I když na první pohled to vypadá, že u procesoru Ryzen 7950X při standardních 65 W poklesl její výkon velmi významně, v praxi je to i tak naprosto úžasný výsledek. Dokonce i v úsporném režimu je stále schopen překonat hodnotu dosaženou procesorem Intel i9 12900K.

Vylepšení režimu AMD Eco Mode pomocí funkce Precision Boost Overdrive

Je zřejmé, že přepnutí Ryzenu do úsporného režimu klepnutím na příslušnou položku v aplikaci Ryzen Master není nic až tak složitého, nicméně má jednu nevýhodu: V současné době dochází při povolení úsporného režimu k omezení tepelného výkonu na 65 W i u modelůRyzen 7900X/7950X, jejichž tepelný výkon je při výchozím nastavení roven 170 W. (Nyní vyloučeno, že v blízké budoucnosti firma AMD umožní nastavit tepelný výkon například na 105 W, nicméně zatím je výchozí hodnotou tepelný výkon 65 W). U nich je pokles výkonu již výraznější.

Pokud chcete z těchto procesorů vydobýt o něco vyšší výkon (a současně ušetřit nějakou tu elektrickou energii), pak budete muset zamířit do BIOSu (UEFI) základní desky. Tam se obvykle dostanete stiskem klávesy F2 nebo Esc během spouštění počítače, a to ve chvíli, kdy se vám na obrazovce zobrazí příslušná výzva. Do UEFI se také dostanete přímo z rozhraní operačního systému Windows, a to tak, že podržíte klávesu Shift a současně klepnete na tlačítko Restartovat. Poté v modré obrazovce v možnostech nastavení firmwaru UEFI v části Řešení problémů vyberete položku pro restartování počítače).

Tento tip je však určen pouze pro pokročilé uživatele, takže pozor. Kdykoliv si budete pohrávat s nastavením systému BIOS, může se vám pokazit celá řada věcí. To platí zejména u nové platformy, která může mít v softwaru v takto rané verzi nějaké chyby, takže pamatujte, že všechny operace provádíte na vlastní nebezpečí a postupujte opatrně. Pokud dojde ke konfliktu s pamětí Expo RAM nebo jiným nastavením, pak nastavení resetujte a zkuste to znovu).

V systému UEFI najděte možnost pro vstup do pokročilého režimu (Advanced mode) a následně přejděte na položku AMD Overclocking (Přetaktování AMD).

Zde se přesuňte na položku Precision Boost Overdrive, také označovanou jako PBO.

Poté přepněte režim PBO z automatického nastavení na Advanced (pokročilé) a zde nastavte položku PBO Limits na hodnotu Manual (Ruční). Následně budete mít možnost nastavení tří parametrů:

(Následující hodnoty pocházejí z webu overclock3d.net / OC3D a jsou uvedena pro jednotlivé parametry výkonu v doporučeních firmy AMD).

Pro úsporný režim u modelů 7600X a 7700X:

PPT Limit: 88 000 (doporučené nastavení firmy AMD pro 105 W: 142 000)

TDC Limit: 75 000 (doporučené nastavení firmy AMD pro 105 W: 110 000)

EDC Limit: 150 000 (doporučené nastavení firmy AMD pro 105 W: 170 000)

Pro úsporný režim u modelů 7900X a 7950X:

PPT Limit: 142 000(doporučené nastavení firmy AMD pro 170 W: 230 000)

TDC Limit: 110 000(doporučené nastavení firmy AMD pro 170 W: 160 000)

EDC Limit: 170 000 (doporučené nastavení firmy AMD pro 170 W: 225 000)

PPT je výchozí hodnoty od firmy AMD pro „napájení z patice“ („socket power“); TDC je „tepelně omezený VRM“ („thermally limited VRM“) a EDC je „elektronicky omezený VRM“ („electronically limited VRM“).

Možnost ručního nastavování využijete zejména u výkonnějších modelů 7900X a 7950X, kde můžete nastavit vyšší hodnoty pro napájení a zvýšit tak výkon. Tato možnost se hodí zejména u počítače, kde se používají vícevláknové aplikace. Pro hraní her vám obecně může stačit úsporný režim Ryzen Master při 65 W, protože na výkon jednoho jádra má snížení tepelného výkonu malý vliv. (Stejně tak u modelů 7600X a 7700X, kde je namísto ručního nastavování parametrů vhodnější použít aplikaci Ryzen Master, a to kvůli nižší hodnotě tepelného výkonu).

Všechna výše zmíněná nastavení lze provádět i přímo v UEFI. Přes utilitu AMD Ryzen Master je jich méně, ale pro uživatele jde o jednodušší a bezpečnější cestu.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com