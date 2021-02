Módní a nepříliš bezpečný Clubhouse. Dáváte mu všechny kontakty

Je to módní, téměř všichni (uživatelé iPhone) o tom mluví.. Co je to? Nová velmi populární aplikace je „in“ především mezi marketéry, sociálními marketéry a novináři. Je to i díky tomu, že jejím prostřednictvím komunikoval se svými fanoušky i Elon Musk.

Aplikace má ale zároveň velké nedostatky z pohledu soukromí a bezpečnosti, jak detailně popisuje náš sesterský portál Lupa.cz.

Na co přesně portál upozorňuje?

Třeba na to, že „Clubhouse získává opakovaně kontakty z vašeho telefonu (pokud mu k nim povolíte přístup). Opakovaně znamená, že je bude aktualizovat a může s nimi pracovat.“

Aplikace také uživatelů zakazuje nahrávat dění v místnostech, zároveň pořizuje nahrávky sama. V Podmínkách sice uvádí, že jde jen o dočasný záznam, co se s ním přesně děje dál, ale není moc jasné. V případě komunikace zároveň nejde o koncové šifrování, aplikace tedy není chráněna proti odposlouchávání.

Rozpaky ale vzbuzují i další věci. Pokud vás zajímá jako, můžete si o tom přečíst na Lupa.cz.