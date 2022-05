Potřebujete vědět, jakou verzi Windows máte v počítači?

Když se někoho zeptáte, jakou že má v počítači nainstalovánu verzi systému Windows, pravděpodobně vám odpoví, že Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 nebo Windows 11. (Pokud mimochodem ještě někdo používá operační systém Windows 7, pak mu doporučte provést upgrade, protože jeho éra je definitivně pryč).





Nejde ale jen o to, jakou verzi operačního systému máte v počítači – stejně důležité je vědět i to, jakou edici daného operačního systému máte. Konkrétně – používáte například edici Home nebo Pro? Jde o to, že některé funkce operačního systému Windows jsou k dispozici pouze ve Windows Pro. Typickým příkladem je funkce BitLocker umožňující šifrování disků.

Naštěstí je možné zjistit verzi i edici operačního systému Windows na vašem počítači velmi jednoduše. Vyzkoušejte některou z níže uvedených variant.