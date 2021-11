Potíže s Windows 10? Obnovte je do továrního nastavení

V průběhu času se při používání počítače můžete dostat do situace, kdy operační systém začne vykazovat potíže. Běh systému se buď znatelně zpomalí, případně dojde k jeho nestandardnímu chování. K tomu může dojít z mnoha příčin, například po instalaci nového softwaru, aktualizaci ovladače některé z hardwarových komponent, nebo po aktualizaci samotných Windows.

Prvním krokem k návratu do normálu by mělo být obnovení systému do předchozího stavu před provedenou změnou, například zmíněnou aktualizací. K tomu lze využít automaticky nebo ručně vytvářené body obnovení. Pokud však tato akce nepomůže a systém Windows se i nadále chová nestandardně, pak je řešením jeho uvedení do výchozího továrního nastavení.

Obnovení Windows do továrního nastavení je vhodné také v situaci, kdy se například chystáte prodat či datovat svůj počítač někomu jinému a chcete z něj odstranit všechna vaše data.

Jak obnovit Windows do továrního nastavení?

Funkce pro obnovení počítače do továrního nastavení je dostupná v Nastavení operačního systému. Postupujte v následujících krocích:

1) Nastavení operačního systému Windows lze spustit prostřednictvím ikony v menu Start, případně stiskem kombinace kláves „Win+I“.

2) V nastavení odrolujte až dolů, kde vyberte položku Aktualizace a zabezpečení.

3) V sekci Aktualizace a zabezpečení zvolte v levém menu položku Obnovení.

4) V sekci Obnovení v části Obnovit počítač do továrního nastavení klikněte na tlačítko Spustit.

5) V okně Obnovit tento počítač do továrního nastavení můžete zvolit jednu ze dvou možností:

V první variantě nazvané Zachovat moje soubory dojde k obnovení systému s odebráním všech nainstalovaných aplikací a provedených nastavení se současným zachováním vašich osobních souborů pro jejich další použití.

Ve druhé variantě nazvané Odebrat všechno dojde taktéž k odebrání všech nainstalovaných aplikací a zrušení provedených nastavení. Současně budou odstraněny všechny uložené soubory. Tuto volbu zvolte v případě, kdy plánujete předat počítač jiné osobě, která by neměla získat přístup k vašim datům.

6) Kliknutím na volbu Zachovat moje soubory se posunete k dalšímu kroku, ve kterém je nutné zvolit, zda má být operační systém obnoven do továrního stavu stažením aktuálních instalačních souborů se všemi aktualizacemi z cloudu, nebo zda má dojít k obnově pomocí stávajících instalačních dat uložených na disku počítače.

7) Kliknutím na volbu Odebrat všechno dojde k zobrazení stejné nabídky jako v předchozím případě s tím, že v dalším kroku budete moci zvolit podrobná nastavení. Pro jejich úpravu klikněte na odkaz Změnit nastavení.

Zobrazí se nabídka „Zvolte nastavení“, v níž věnujte pozornost především první položce „Chcete vyčistit data?“. Pokud necháte volbu na hodnotě „Ne“, pak dojde k odebrání souborů z pevného disku, avšak nikoliv k jejich skartaci, zabraňující budoucí obnovení pomocí specializovaných nástrojů.

Chcete-li se tedy vašich dat zbavit skutečně důkladně před tím, než předáte počítač někomu jinému, pak změňte posuvník na hodnotu „Ano“.

8) Proces obnovy operačního systému do továrního nastavení začne následně.