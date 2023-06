Portrait Professional 23: Rychlý a kvalitní nástroj pro úpravy portrétní fotografie

Krása prodává, ví dobře každý reklamní či marketingový pracovník. Stačí otevřít nějaký lesklý časopis a nad krásou mladých žen a mužů může přecházet zrak. Bohužel to tak jednoduché není a na modelkách a fotografiích dře celá

armáda profesionálů a všechno od vlasů, makepu či osvětlení je pracná záležitost. Své si odpracuje jak fotograf, tak grafik.





Pokud ale chceme portrétní fotografie vylepšovat i amatérsky, máme dvě možnosti – buď se zatraceně dobře naučit pracovat s Photoshopem, nebo sáhnout po specializovaném softwaru. A právě tím je program Portrait Professional britské firmy Anthropics, který se dočkal již dvacáté třetí verze.

Program je je založen na komplexní analýze obrázku a následné aplikaci filtrů a změn, které na portrétu pozmění všechno, co pozměnit jde, tj. od barvy očí přes vrásky, pleťové nedostatky nebo třeba tvar úst nebo bělost zubů.

Možnost mít plochu rozdělenou na originál i nově vznikající podobu je důležitá, protože jednotlivé nástroje jsou natolik robustní, že je lehké šlápnout na plyn víc než dost. A pokud to přeženeme, může výsledek vypadat jako něco mezi absurditou a Frankensteinem.

Podpora ultrarychlých čipů Apple M1/M2

Co najdeme v nové verzi nového? O tom, že se některé editační kroky opět

posílily, mluvit nemusíme, to se děje v každé verzi. Tentokrát se tvůrci zaměřili zejména na to, aby jednotlivé úpravy byly co nejpřirozenější. Také se proto klade stále větší důraz na automatizaci, protože pokud za sebe necháme pracovat AI, bude riziko přílišného tlačení na pilu mnohem menší.

Mezi hlavní novinky jsou možnosti úpravy osvětlení (zvládne i přidat zadní osvětlení) a především odstranění nepatřičně vlajících vlasů. Na vlasy se vývojáři vůbec zaměřili a již minulé slušná aplikace je dnes mnohem

přirozenější a hlavně máme k dispozici mnohem víc vlasových vzorů nežli dříve.

Celkovou změnu barvy nebo highlights zvládneme jedním kliknutím. Objevila se i podpora ultrarychlých čipů Apple M1/M2. Zajímavá je i bohatá nabídka nejrůznějších „uměleckých“ filtrů. Ty sice nemají se samotnou úpravou portrétu moc společného a hodně jich najdeme v každém fotoeditačním programu, ale autoři zřejmě získali pocit, že bez toho zákazník nemůže žít.

Samotný program existuje ve třech verzích – Standard za 60 dolarů, Studio za

90 dolarů a Studio Max za 180 dolarů. Většině amatérů postačí nejlevnější verze.

Studio má navíc mnohem větší podporu formátů, plugin pro Lightroom a Photoshop a podporu souborů s 48 bitovou kvalitou. Nejdražší verze pak jednoznačně míří na profesionály, kterým se bude hodit plně automatizovaná hromadná práce.

Nová verze bez pochyby přináší další výrazná vylepšení. V případě, že máme

starší verzi a zase tolik portrétových úprav neděláme, kupovat novou verzi za každou cenu nemusíme. Pokud to ale s úpravami myslíme vážně, chybu rozhodně neuděláme, protože nic lepšího na trhu nenajdeme.