Pořídili jste si nový počítač? Tady máte velký přehled, co s ním udělat

Nicméně nový počítač není jako nové auto, u něhož zasunete klíček do zapalování a sešlápnete plynový pedál k podlaze. Nebo možná byste takto mohli naložit i s novým počítačem – ale nedělejte to. Stačí, když při prvním zapnutí počítače provedete několik jednoduchých operací a váš počítač bude bezpečnější, rychlejší a lépe připravený na budoucnost s vámi.

Spusťte na svém novém počítači službu Windows Update

Hned první krok je bohužel dosti nezáživný. Rozhodně byste totiž neměli se svým novým počítačem brouzdat po Internetu dříve, než bude vaše kopie operačního systému Windows nainstalovaná na vašem novém počítači aktuální a budou v ní tak opraveny všechny dosud nalezené chyby.

Tato aktualizace operačního systému může trvat několik minut, ale i několik hodin – to závisí na tom, jak se váš počítač nacházel v obchodu v regálu. Ale ať je to jak je, v každém případě je třeba tuto aktualizaci operačního systému provést.

Nejprve se ujistěte, že máte počítač připojen k Internetu. V operačním systému Windows 10 pak klepněte do nabídky Start a klepněte na položku Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Vyhledat aktualizace.

Operační systém na vašem počítači začne vyhledávat aktualizace a buďte si jistí, že určitě nějaké najde. Následně nechte aktualizace stáhnout a nainstalovat, pak restartujte počítač a toto celá opakujte znovu a znovu tak dlouho, dokud se neobjeví zpráv o tom, že je operační systém na počítači aktuální, protože se nepodařilo nalézt žádné nové aktualizace.

Jen doufejte, že celá tato operace nebude trvat příliš dlouho, nicméně v nejhorším případě počítejte s tím, že aktualizace počítače může trvat i více než hodinu.

Pozitivní na celé věci je to, že operační systém Windows 10 od této chvíle bude stahovat a instalovat aktualizace automaticky, jakmile se objeví, takže tato nepříjemná operace odpadne. Jen se musíte dostat přes tuto počáteční nesnáz!

Nainstalujte si svůj oblíbený internetový prohlížeč

Prohlížení webu v internetovém prohlížeči, který neznáte, to je jako když tančíte na plese a na nohou máte boty někoho jiného. Asi to zvládnete, ale jaksi to nebude ono. Pokud internetový prohlížeč Edge není zrovna vaším šálkem kávy, můžete využít tyto přímé odkazy na internetové prohlížeče Chrome, Firefox a Opera.

Již řadu let byla pro uživatele volbou číslo jedna instalace internetového prohlížeče Chrome, ale tuto skutečnost narušila verze internetového prohlížeče Edge od firmy Microsoft postavená na jádru Chromium, která se při u testů internetových prohlížečů prováděných v poslední době vítězí.

Pokud tedy nemáte problém vzdát se používání internetového prohlížeče Google Chrome, pak je jednoznačně nejlepším internetovým prohlížečem Edge, který je navíc standardní součástí operačního systému Windows 10. Pokud ovšem máte v oblasti internetových prohlížečů chuť na trochu exotiky, můžete klidně vyzkoušet i nějaké obskurnější internetové prohlížeče, které jsou ale často velmi specializované.

Nakonfigurujte si zabezpečení svého nového počítače

Nyní, když už jste se dostali při konfiguraci svého nového počítače k něčemu pro vás zajímavějšímu, e ten správný čas na řešení otázky zabezpečení.

Operační systém Windows 10 má standardně zapnutou aplikaci Zabezpečení Windows, ale to platí pouze tehdy, pokud nemáte v notebooku nebo na stolním počítači nainstalováno nějakou zkušební verzi antivirového programu. Aplikace

Zabezpečení Windows představuje solidní základ, i když na druhou stranu ne příliš detailní řešení, jehož ovládání je skutečně velmi primitivní. Velmi dobře poslouží při vyhledávání malwaru a pravděpodobně pro většinu uživatelů se bude jednat o řešení naprosto dostačující.

Na druhou stranu je třeba poctivě uvést, že se nejedná o plnohodnotné antimalwarové řešení. Nemůžete zde dokonce ani naplánovat testování počítače na přítomnost malwaru! Pokud vám toto řešení nepostačuje, máte dvě možnosti: buď se poohlédnete po nějakém komplexním placeném řešení zabezpečení, nebo si sadu nástrojů pro zabezpečení vytvoříte sami ze zdarma dostupných aplikací – tato varianta ale samozřejmě vyžaduje daleko více úsilí.

Zbavte nový počítač bloatwaru

Nyní, když máte vyřešeno zabezpečení počítače, je ten správný čas na „vykydání“ všech nesmyslných a nepotřebných aplikací z vašeho počítače.

Pokud si stavíte svůj nový počítač s operačním systémem Windows sami, můžete bez obav tento krok přeskočit. Standardní instalace operačního systému Windows vám váš pevný disk žádným balastem nijak nezaneřádí. To ale neplatí o hotových počítačích prodávaných v obchodech – zejména značkové počítače od výrobců zvučných jmen jsou pravidelně doslova zamořeny bloatwarem.

Nejsnazším způsobem, jak se zbavit odpadu, je použít funkci Aplikace a funkce, kterou spustíte zadáním výrazu Přidat nebo odebrat programy do políčka pro vyhledávání ve Windows 10. Následně klepněte ve výsledcích vyhledávání na stejnojmennou položku. V okně Aplikace a funkce pak projděte seznam všech nainstalovaných programů a odinstalujte všechny nepotřebné programy.

Nemažte však aplikace o výrobců vašeho hardwaru, tj. nemažte programy od firem, jako je Intel, AMD, Nvidia, Microsoft, HP nebo Lenovo, ale jinak veškerý bundleware bez milosti odeberte. Mezi nejčastěji předinstalovávané aplikace patří zkušební verze antivirových programů, Dropbox, Candy Crush, Netflix, Spotify, kolekce aplikací atd.

Chcete-li poněkud radikálnější řešení, které odstraní vše kromě nástrojů integrovaných standardně v operačním systému Windows 10, pak můžete vyzkoušet funkci obnovení počítače do továrního nastavení, při němž se do počítače dostane čistá kopie verze Windows 10 Home nebo Windows 10 Pro, ale – jak už jsme uvedli – bez všech aplikací, které nepatří mezi nástroje instalované při standardní instalaci Windows 10.

Tato instalace skutečně s sebou nenese žádný balast, což tvrdí i sama firma Microsoft v popisu tohoto nástroje. Uvádí zde, že při spuštění obnovy počítače do továrního nastavení se odeberou všechny aplikace, které nejsou standardní součástí instalace Windows 10, a to včetně jiných aplikací Microsoftu, jako je například Office. Současně se odeberou všechny předinstalované aplikace včetně aplikací výrobce počítače, aplikace pro poskytování podpory a ovladače.

Při obnově počítače do továrního nastavení se odstraní i všechny produktové klíče a digitální licence spojené s odinstalovávaným softwarem, takže pokud budete později chtít odebíraný software znovu použít (konkrétně se může jednat třeba právě o Office), nezapomeňte si před spuštěním obnovy počítače do továrního nastavení poznamenat produktový klíč – ten zjistíte třeba pomocí nástroje Belarc Advisor.

Nainstalujte si do svého nového počítače potřebný software

Víte, proč jsme v předchozím kroku odebírali veškerý nepotřebný a zbytečný software? Přece proto, abychom si uvolnili místo pro ten software, který budeme potřebovat. Hardware ve vašem novém počítači si to žádá!

Vybavení nového počítače vším potřebným je vysoce osobní záležitost. Pokud používáte nějaké komerční programy, pak ty si nainstalujete určitě, nicméně existuje celá řada zdarma dostupných programů, které jsou natolik užitečné a dobře naprogramované, že se vyplatí je mít na každém počítači.

K dispozici jsou například zdarma dostupné alternativy ke kancelářskému balíku Microsoft Office, pozornost si zaslouží zdarma dostupní správci hesel, editory souborů PDF, programy pro připojení přes VPN a konečně se nesmí zapomenout ani na trochu zábavy v podobě zdarma dostupných počítačových her.

V tuto chvíli se zmiňme alespoň o programu Ninite, který oceníte právě při instalaci všeho vámi požadovaného zdarma dostupného softwaru. Program Ninite totiž dokáže najednou nainstalovat celou řadu zdarma dostupných aplikací a jde přitom dokonce tak daleko, že automaticky zakáže instalaci crapwaru, který je součástí zdarma dostupných programů a který se tyto programy snaží instalovat v rámci instalačního programu. Jedná se skutečně velmi šikovný nástroj, který vás alespoň do jisté míry zbaví veškerého utrpení spojeného s uvedeném nového počítače do vámi požadovaného stavu.

Zálohujte si svůj nový počítač

Nyní už konečně máte svůj nový počítač připraven k akci: je zabezpečený, aktuální, vyčištěný od zbytečného balastu a má nainstalován veškerý software, který potřebujete pro práci. Konec je na dohled! Ale ještě nejsme tak docela hotovi.

Nyní, když máte nový počítač konečně v té správné konfiguraci, je ideální čas na vytvoření klonu nebo obrazu vašeho hlavního pevného disku – toho, z něhož se zavádí operační systém Windows – a jeho uložení na jiný pevný disk. Klon nebo obraz disku vytváří snímek aktuálního stavu vašeho disku. Tento obraz vám pak poslouží pro zavedení operačního systému Windows v okamžiku, kdy se vám hlavní pevný disk poškodí, popřípadě na něm dojde k chybě, která nemožní zavedení operačního systému Windows.

V takovém případě byste museli operační systém Windows přeinstalovat a všechny kroky popisované výše provádět znovu. Pokud ovšem máte k dispozici obraz operačního systému v jeho aktualizovaném stavu, bez bloatwaru pouze s potřebným softwarem a upraveným prostředím operačního systému Windows, pak máte vyhráno. Pak totiž stačí tento obraz nahrát a máte počítač zase jako nový.

A jaký je vlastně vůbec rozdíl mezi klinem a obrazem? Při klonování se vytváří přesná kopie vašeho pevného disku na jiný disk – klon obsahuje soubory záznam MBR (Master Boot Record) a vše ostatní. Klon obsadí celý pevný disk, ale v případě potřeby stačí tento disk připojit a máte vystaráno.

Naproti tomu obrazem se rozumí vytvoření jednoho obrovského souboru obsahujícího veškerý obsah počítače. Pokud dojde k nějaké nehodě počítače, je příprava obrazu obsahujícího zálohu poněkud náročnější, ale zase máte volnost v tom, kam tento obraz uložíte, protože se nejedná o nic jiného než o jeden velký soubor.

Pro vytváření klonů nebo obrazů je k dispozici celá řada nástrojů pro zálohování určená pro operační systém Windows, navíc existují i služby pro zálohování online. Pokud se vám nechce za ochranu dat platit, pak můžete vyzkoušet i řešení pro zálohování dostupná zdarma. Dokonce je možné vytvořit si ze zdarma dostupných nástrojů celý zálohovací systém. V každém případě zálohujte! Jakmile dojde k nějaké nehodě, jsou pravidelné zálohy jediným zdrojem, z nichž se dají poškozená nebo ztracená data obnovit.

Volitelná operace: Aktualizujte si na svém novém počítači ovladače

Tato operace není pro každého. Jen máloco dokáže na počítači způsobit pořádnou paseku rychleji než ovladač, který z nějakého důvodu odmítá správně pracovat. Pokud váš počítač zakoupený v obchodě funguje bez problémů a pokud na něm plánujete provádět jen takové základní operace jako je procházení Internetu, práce v kancelářském balíku MS Office a podobné aktivity, pak klidně můžete zapomenout na to, že se vůbec na počítači něco jako ovladač vyskytuje a nechat počítač lidově řečeno „žít“. Navíc by dostupnost nových ovladačů pro hardware vašeho počítače měla automaticky zjišťovat a následně řešit služba Windows Update.

Pokud si stavíte počítač vlastními silami nebo se pokoušíte vytvořit si z počítače herní stroj, pak naopak vůbec neuškodí, ba je to i žádoucí, abyste zjistili, zda nejsou pro hardware vašeho počítače dostupné nějaké novější ovladače.

Služba Windows Update není, co se týče aktualizace ovladačů v tomto směru příliš aktivní a pravdou je, že takový nový ovladač pro základní desku nebo sítovou kartu může přinést obohacení o nové funkce a v neposlední řadě i zvýšení výkonu. Hráči počítačových her určitě budou chtít často aktualizovat ovladače grafické karty, aby zajistili optimální výkon grafické karty při hraní nejnovějších her. (Naštěstí tuto aktualizaci ovladačů je možné u grafických karet firem Nvidia a AMD snadno provádět pomocí nástrojů, které automaticky zjistí dostupnost nové verze ovladače a pomohou při její instalaci).

Instalace ovladačů se ale zase nemusíte tolik obávat. Při instalaci nových ovladačů hardwaru vytváří operační systém Windows automaticky bod obnovení systému, takže pokud ovladač nějak naruší činnost počítače, můžete pomocí nástroje pro obnovení systému vrátit operační systém do předchozího stavu.

A pokud dojde v krajním případě k nějaké totální katastrofě, máte přece obraz obsahující zálohu pevného disku, že ano?

Volitelná operace: Seznamte se se svým novým počítačem

Nyní, když máte všechnu tu práci za sebou, vyhraďte si ještě nějaký ten čas na seznámení se všemi zákoutími a drobnostmi operačního systému Windows 10 – v jeho hlubinách se totiž skrývá totiž až překvapivě hodně velmi mocných a užitečných nástrojů. Uvidíte, jak se vám budou v budoucnu hodit!

Závěrečné shrnutí

V tuto chvíli jste již naprosto dokonale připraveni na práci se svým novým počítačem. Ano, určitě by se daly nají ještě nějaké jiné operace, které by nebylo od věci provést, jako třeba přesun souborů z vašeho starého počítače do nového nebo uložení produktových klíčů pro operační systém Windows a ostatní software nainstalovaný v počítači (znovu na tomto místě připomínáme skvělý nástroj Belarc Advisor), ale to vše nijak nespěchá.

Nyní se teprve můžete patřičně užít svůj nový počítač s vědomím, že je naprosto v optimálním stavu, chráněný proti útokům a obnovitelný pro případ, že dojde k nějaké nehodě.