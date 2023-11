Pomocí těchto nástrojů si do Windows 10 přidáte funkce z Windows 11

Možnosti aplikace Průzkumník souborů v operačním systému Windows 11

Po letech stagnace se do centra zájmu vývojářů firmy Microsoft dostal i program Průzkumník souborů operačního systému Windows. Do tohoto programu se ve vydání operačního systému Windows 11 22H2 konečně dostala funkce, o které se dlouze hovořilo několik let – totiž o podpoře zobrazování stromové struktury složek a souborů ve více záložkách. Tato možnost podpory záložek skutečně již je v Průzkumníku souborů ve Windows 11 integrována a novou záložku nyní otevřete buď pomocí klávesové zkratky Ctrl+T, nebo tlačítkem klávesou „+“.

Záložky využijete například tehdy, pokud se potřebujete co možná nejrychleji přesouvat mezi složkami, například při kopírování souborů. V aktualizaci Windows 11 2023 pak bude možné v Průzkumníku Windows rozbalovat soubory archivů ve formátu RAR a 7ZIP, a kromě toho také archivy tar.gz a tar.bz2, které se běžně používají v Linuxu. Zatím jsou – stejně jako ve Windows 10 – podporovány pouze archivy ve formátu ZIP, ale i u nich by mělo dojít ke zlepšení, protože by se mělo do budoucna zrychlit jejich rozbalování.

Aplikace Files: Instalace alternativy k Průzkumníku souborů

V současnosti je pro všechny, co jsou zvyklí používat pro práci se složkami a soubory program Průzkumník souborů, pravděpodobně nejlepší alternativou program Files.

Pokud i tento program ve Windows 10 nainstalujete přes internetový obchod Microsoft Store, zaplatíte 259 Kč, které budou použity na rozvoj tohoto projektu. Program si však můžete stáhnout i zdarma, a to na platformě Github. Zdarma si rovněž můžete tento program stáhnout i přes internetový obchod Microsoft Store v operačním systému Windows 11.

Aplikace Files je vzhledově téměř totožná s Průzkumníkem souborů a prakticky stejně se s ní i pracuje. Faktem je, že oproti Průzkumníku souborů nabízí daleko více funkcí. V místní nabídce záložek například najdete možnost pro duplikování záložky nebo pro otevření záložky v novém okně. Pro vytvoření nové záložky můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+T nebo tlačítko „+“. Pokud se vám osvědčilo pracovat v prostředí s více panely, ani toto není problém. Stačí stisknout tlačítko s ikonkou tří teček, které se nachází na panelu nástrojů úplně vpravo, a zde vybrat položku pro vytvoření nového panelu. Následně budete mít možnost zobrazit obsah dvou složek vedle sebe.

Konfigurace aplikace Files: K řadě zajímavých funkcí se dostanete v možnostech nastavení, k nimž se dostanete prostřednictvím ikonky ozubeného kolečka, které se nachází vpravo nahoře. Tak například v sekci General > Start settings můžete vybrat možnost, která vám umožní pokračovat tam, kde jste skončili. Soubory si pak pamatují otevřené složky a při dalším spuštění zobrazí obsah přesně těch složek, které byly otevřeny při ukončení posledního používání aplikace. V části Appearance, která se týká vzhledu aplikace, pak můžete aktivovat tmavý režim a také nastavit barvu pro okno aplikace.

Manipulace se soubory archivu: Aplikace Files podporuje i práci s archivy ve formátech ZIP a 7-ZIP. Prostřednictvím položky Compress v místní nabídce tka například můžete vytvořit archiv v některém z výše zmíněných formátů. Když konkrétně vyberete položku Compress > Create pro vytvoření archiv, zobrzí se vám dialogové okno, v němž můžete zadat název archivu, dále jeho formát a také heslo, které bude použito pro zašifrování souboru archivu. Dále je k dispozici i nastavení úrovně komprese a pokud budete vytvářet ve formátu 7-ZIP velké soubory archivu, máte k dispozici i funkci, která dokáže velké archivy rozdělit do několika menších. Co se týče otevírání archivů, je možné archivy ve formátu ZIP, 7-ZIP a RAR otevírat pouhým poklepáním myší. Současně s tím je samozřejmě možné zobrazit obsah archivu a následně například extrahovat z archivu jednotlivé soubory.

Další funkce: Z dalších funkcí rozhodně stojí za zmínku možnost značkování souborů a složek, které vám umožní vylepšit organizaci a efektivitu práce. Stačí použít místní nabídku souboru či složky a vybrat nabídku Edit tags, která se zobrazí ve sloupci pro značky. Takto můžete jednotlivým souborům či složkám přiřadit například značku „Doma“ nebo „Pracovní“. V nastavení aplikace je třeba značkování povolit prostřednictvím možnosti Tags v sekci General > Widgets. Teprve pak se totiž v úvodním okně kromě položek pro rychlý přístup a pro disky zobrazí i záložky. Soubory a složky pak bude možné otevřít jedním klepnutím tlačítka myši.

Všechny položky, u nichž budete mít značku, budete moci i prohledávat – stačí v poli pro vyhledávání, které se nachází v pravém horním okraji okna, zadat před samotný výraz, který se má vyhledávat, řetězec tag:. V nastaveních pro značkování pak můžete měnit způsob značkování a přidávat nové značky.

Nevýhody aplikace Files: V našich testech nástroj pracoval ve většině případů spolehlivě, nicméně občas se zhroutil. Také jsme zaznamenali, že ve srovnání s Průzkumníkem souborů zobrazuje aplikace Files často složky a jednotky obsahující mnoho položek, o něco pomaleji.

Průzkumník Windows se záložkami

Přidání záložek do okna aplikace Průzkumník souborů trvalo firmě Microsoft skutečně dost dlouho. Přitom se jedná o skutečně praktickou funkci, která se úspěšně zabydlela už před dlouhou dobou v internetových prohlížečích. Díky ní může uživatel v internetovém prohlížeči rychle se přesouvat mezi jednotlivými internetovými stránkami. Nyní s podporou záložek v programu Průzkumník souborů se zase může uživatel rychle přepínat mezi různými složkami a daleko pohodlněji kopírovat nebo přesouvat data.

Záložka však nemusí být nutně doménou pouze operačního systému Windows 11, ale můžete je mít i v operačním systému Windows 10. S nástroji Clover a QT Tab Bar máte k dispozici hned dva nástroje, které Průzkumníka souborů dovybavi záložkami i v operačním systému Windows 10. Pokud se rozhodnete pro aplikaci QT Tab Bar, pak ji nejprve nainstalujte, poté restartujte počítač a následně spusťte program Průzkumník souborů. Nyní se na záložce Zobrazení přesuňte vpravo a u položky Možnosti klepněte na šipku dolů. V nabídce, která se zobrazí, povolte položku Qttabbar. Z aokamžik se v Průzkumníku Windows zobrazí nový pás karet.

V aplikaci Clover jsou záložky laděny spíše v duchu nového designu Průzkumníka souborů z operačního systému Windows 11. U tohoto nástroje však budete muset při instalaci vyrovnat s čínštinou, kterou vám bude zobrazovat průvodce instalací. Ale nebojte, s čínštinou se vyrovnáte velmi jednoduše, protože jak na začátku, tak na konci instalace stačí klepnout na jedno jediné hlavní tlačítko, a to je vše. Po instalaci pak budete mít v programu Průzkumník Windows v operačním systému Windows 10 nově k dispozici i záložky.

Záložky a seskupování oken – nyní pro všechny aplikace

Funkci, která by dokázala seskupit několik oken do jednoho, plánuje firma Microsoft integrovat do svého operačního systému již několik let. Smutnou pravdou je, že z tohoto nápadu zatím nebylo ve Windows nic vidět. Nicméně to, co firma Microsoft teprve plánuje a možná ještě něco navíc, už je k dispozici v podobě aplikace Groupy. Program si můžete na celých 30 dnů vyzkoušet zdarma, licence pro pět počítačů vás přijde na 9,99 USD.

Jakmile aplikaci Groupy nainstalujete, klepněte při jejím prvním spuštění na tlačítko Start 30-day trial a následně zadejte svou e-mailovou adresu, na kterou vám přijde potvrzovací odkaz, na který klepněte.

Aplikace Groupy přidá nad záhlaví oken další pás se záložkami. Ten v Průzkumníku souborů uvidíte vždy, zatímco v ostatních oknech jej uvidíte pouze tehdy, když posunete myš do oblasti nad záhlavím okna. V Průzkumníku souborů se pak po klepnutí na tlačítko „+“ otevře aktuálně zobrazená složka opět na nové záložce. Pak budete moci na obou záložkách přecházet do dalších složek. Pokud přetáhnete soubor myší z okna Průzkumníka souborů na druhou záložku, záložka se aktivuje a soubor můžete takto do složky přesunout. Pokud byste raději chtěli soubor zkopírovat, stiskněte při přesouvání klávesu Ctrl.

Stejným způsobem postupujte i u ostatních programů: Spusťte program Průzkumník souborů a například program Poznámkový blok. Nyní klepněte myší na panelu Groupy klepněte na okno Poznámkového bloku a při stisknutém levém tlačítku myši jej přetáhněte do horní oblasti okna Průzkumníka souborů, dokud se nezobrazí položka Insert into group here pro seskupení. Po uvolnění tlačítka myši se pak objeví nová záložka. Tento postup opakujte se všemi okny, která chcete seskupit do podoby záložek. Pokud naopak budete chtít aplikaci ze skupiny záložek vyjmout, stačí jednoduše přetáhnout toto okno na pracovní plochu.

Další možnost pro seskupení oken spočívá v použití malého tlačítka s ikonkou šipky dolů na panelu Groupy. Tehdy se totiž zobrazí nabídka, v níž uvidíte seznam otevřených oken. Nyní vyberte okno, pro které chcete vytvořit záložku. Pokud byste chtěli vytvořit záložky pro všechna okna, není nic jednoduššího – použijte možnost All unordered windows on this monitor.

Chcete pokračovat tam, kde jste skončili? Pak v místní nabídce záložky aplikace Groupy vyberte možnost Group > Save group as, smysluplně ji pojmenujte a stiskem tlačítka Save ji uložte. Až budete chtít později tuto skupinu načíst, jednoduše v místní nabídce přejděte na položku Group > Saved Groups a zde vyberte vámi požadovanou skupinu.

Úroveň zaplnění cloudového úložiště

V Průzkumníku souborů se v operačním systému Windows 11 nově oproti Windows 10 zobrazuje i úroveň zaplnění úložiště v cloudovém úložišti OneDrive. Naštěstí lze do Windows 10 dodatečně doplnit i tuto užitečnou funkci a současně s tím dále rozšířit i o další cloudová úložiště.

Jste zvědavi, jak na to? Je to vlastně docela jednoduché: Nejprve si nainstalujte aplikaci Raidrive, a to včetně potřebných modulů Runtime a Visual C++, jejichž přítomnost v operačním systému je nutná pro správnou funkčnost aplikace. Po spuštění programu klepněte nahoře na položku + Add, poté povolte na záložce Personal položku OneDrive a nakonec pro jednotku Drive vybertevolné písmenko. Když pak klepnete na tlačítko Connect, dostanete se do přihlašovacího okna služby OneDrive, kde se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft a povolíte aplikaci Raidrive přístup ke svému cloudu. Pokud budete chtít později v operačním systému Windows zobrazit množství místa obsazeného v cloudovém úložišti, pak v programu Průzkumník souborů klepněte do nabídky Zobrazit > Dlaždice, případně Zobrazit > Obsah. Stejným způsobem můžete do Průzkumníka souborů integrovat prostřednictvím služby Raidrive i služby Dropbox, Disk Google a další.

Lišta Snap, aplikace Clipchamp a Správce úloh s režimem efektivity

S uvolněním verze 22 H2 operačního systému Windows 11 firma Microsoft zvětšila možnosti rychlého uspořádání otevřených oken na pracovní ploše, a to rozšířením funkce Snap Layouts. Namísto přesného klepání na konkrétní ikonku vybraného rozložení stačí jednoduše přetáhnout otevřené okno k horní části pracovní plochy a vybrat požadované uspořádání.

Aplikace Windowgrid dokáže uspořádat okna i v operačním systému Windows 10. K tomu stačí klepnout levým tlačítkem myši na horní část okna, trochu jím pohnout a současně stisknout pravé tlačítko myši. Díky tomu se na pracovní ploše objeví mřížka. Jakmile nyní uvolníte pravé tlačítko myši, budete mít možnost umístit okno na mřížku přesně tam, kam budete chtít – stačí toto okno táhnout na příslušné místo se stisknutým levým tlačítkem myši. Zní to možná poněkud komplikovaně, nicméně uvidíte, že jakmile celý postup několikrát zopakujete, bude vám všechno jasné.

Alternativou k aplikaci Windowgrid pak může být například sada nástrojů Microsoft PowerToys (dostupná v internetovém obchodě Microsoft Store), konkrétně její funkce FancyZones. Vzhledem k tomu, že funkce FancyZones disponuje celou řadou možností, jak umisťovat a připínat okna na pracovní plochu, je třeba se s možnostmi této funkce podrobněji seznámit a práci s ní si nacvičit.

Nejen v operačním systému Windows 11 můžete používat i nový nástroj pro úpravu videa s názvem Clipchamp, který najdete v internetovém obchodě Microsoft Store i pro operační systém Windows 10. Pokud máte Microsoft Store i aplikace Microsoft Store aktuální, nabídne vám operační systém Windows 10 novou aplikaci naprosto automaticky, jakmile se pokusíte spustit starší verzi aplikace pro úpravu videa, resp. aplikaci Fotky, která úpravu videa umožňovala.

Firma Microsoft rovněž v edici 22H2 operačního systému Windows 11 představuje nový režim efektivity nacházející se v aplikaci Správce úloh. Nicméně se nejedná zase o zas až tak novou funkci, protože jste měli možnost se s ní seznámit ve vydáních v kanálu Insider operačního systému Windows 10, a to pod názvem Eco Mode.

Pravdou je, že do pravidelného podzimního vydání aktualizace operačního systému Windows 11 se tato funkce sice ještě nedostala, nicméně i bez ní můžete nastavovat u procesů prioritu, aniž byste je museli zcela ukončovat. Stačí, když na záložce Podrobnosti programu Správce úloh klepnete pravým tlačítkem myši na příslušný proces a poté vyberete položku Nastavit prioritu. V našich testech se po výběru možnosti Nízká snížila zatížení jednotky CPU u naší ukázkové aplikace ze 100 procent na pouhých 65 procent.

Alternativy k aplikaci Windows Sandbox

Firma Microsoft představil řešení pro realizaci sandboxu, kde by bylo možné si bezpečně vyzkoušet libovolný software či nastavení operačního systému, už v roce 2019, konkrétně v operačním systému Windows 10 v edicích Pro a Enterprise. Bohužel toto řešení zůstalo dostupné pouze v těchto dvou edicích pro „profesionální“ nasazení, nicméně od uvolnění podzimní aktualizace už po restartu neztrácí všechny provedené změny, jak tomu bylo dříve – bohužel to platí ale pouze pro operační systém Windows 11. Naštěstí ty stejné funkce má aplikace Sandboxie Plus, která navíc běží i v operačním systému Windows 10, a to včetně edice Home.

A jak to funguje? PO instalaci a spuštění programu Sandboxie klepněte v prostředí pro ovládání pravým tlačítkem myši na položku Sandbox DefaultBox > Start in Sandbox > Start Program > Search. Ve složce Programs nebo Programs (x86) následně vyberte spustitelný soubor programu, který chcete spustit v sandboxu. V dalším kroku pak povolte možnost Start as UAC administrator, potvrďte stiskem tlačítka OK a potí v závislosti na nastavení funkce Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Ano.

Pokud byste si chtěli vytvořit kompletní výpočetní systém s operačním systémem Windows, pak zvolte některé řešení umožňující vytvářet celé virtuální počítače. Doporučit jednoznačně můžeme například VirtualBox nebo VMware Workstation Player. Soubory ISO pro instalaci operačního systému Windows 10 nebo 11 pak najdete na webu firmy Microsoft, konkrétně na internetové adrese https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download.

Alternativou pak mohou být nástroje pro okamžité obnovení operačního systému, jako jsou například programy Reboot Restore Rx nebo Time Freeze. Ty totiž při obnovení odstraní všechny doposud provedené změny, a tím odstraní i případný škodlivý software. Nástroje pracují i s virtualizací, nicméně výhodou je to, že virtuální systém není nutné restartovat.

Přidání funkce Smart App Control

Funkcí „Smart App Control“ (SAC) zavedla firma Microsoft v operačním systému Windows 11, konkrétně ve vydání 22H2 funkci, která byla dříve vyhrazena pouze pro „Windows v režimu S“ – jde o to důsledně blokovat vše, co systém výslovně neoznačí jako neškodné. Oproti klasické antimalwarové ochraně se jedná o dosti podstatný rozdíl. Antimalwarová ochrana totiž pouze varuje, popřípadě blokuje to, co pravděpodobně obsahuje škodlivý kód.

Tato nová funkce integruje umělou inteligenci a signatury využívající certifikáty. Nicméně teprve v praxi se ukáže, jak se tato funkce osvědčí v reálné praxi. Funkce SAC v současné době zatím neumožňuje ručně nastavovat výjimky, aby bylo možné spouštět programy, které jsou označeny jako nebezpečné. Firma Microsoft si je velmi dobře vědoma toho, o jak radikální krok se v případě funkce Smart App Control jedná: proto je možné funkce SAC lze používat pouze na počítačích s čerstvě nainstalovaným systémem Windows 11. Všichni uživatelé, kteří na podzim aktualizovali svůj počítač na verzi 22H2, jej musí nejprve resetovat.

Zpočátku funkce běží v testovacím režimu. Ten analyzuje chování jednotlivých uživatelů a poté rozhodne, zda vbec ochrana tohoto typu má v daném případě smysl. Po určité době se pak zapne automaticky, nicméně samozřejmě je možné tuto funkci zapnout i ručně. Pokud je režim ochrany aktivován, lze jej snadno opět deaktivovat, ovšem pak jej není možné znovu zapnout, aniž byste provedli obnovení operačního systému Windows 11. Vzhledem k tomu, že při obnovování operačního systému dojde ke ztrátě nainstalovaného softwaru, je třeba tento krok pečlivě zvážit.

Operační systém Windows 10 žádné takové řešení, které by podporovalo inteligentní ovládání aplikací třetí strany, nenabízí, zato má celou řadu obdobných ochranných mechanismů, které firma Microsoft shrnuje v aplikaci Nastavení, konkrétně v sekci Zabezpečení systému Windows.

Některé z nich, jako je například ochrana proti virům, ochrana v reálném čase, ochrana proti neoprávněné manipulaci a ochrana využívající cloud, stejně jako brána firewall, jsou ve výchozím nastavení již zapnuty. Užitečné jsou však i další ochranné funkce, které ovšem již nejsou automaticky aktivovány. Sem patří Řízený přístup ke složkám, což je ochrana proti ransomwaru (ta se nachází v části Ochrana před viry a hrozbami), blokování potenciálně nechtěných aplikací a stahovaných souborů a – pouze ve verzi Pro – Ochrana Application Guard v programu Microsoft Defender (obojí v části Ochrana založená na spolehlivosti ovládání aplikací a prohlížeče). V závislosti na procesoru najdete v části Zabezpečení zařízení také funkci Izolace jádra.

Tato souhra různých bezpečnostních funkcí je částečně zodpovědná za to, že má operační systém Windows na svědomí i falešné poplachy. Pokud vás například operační systém varuje při instalaci dobře známého a z bezpečnostního hlediska bezproblémového programu, pak si jej prostě stáhněte znovu přímo z webu výrobce nebo z nějakého bezpečného zdroje. Před jeho instalací můžete soubor také zkontrolovat pomocí nějakého online antimalwarového multiskeneru, jako je například Virustotal nebo Jotti's Malware Scan. Pokud vám některý z těchto nástrojů dá takříkajíc zelenou, můžete tento software bez obav nainstalovat, a to na vlastní riziko. Mimochodem mnoho bezpečnostních řešení nabízejících komplexní ochranu poskytuje i ochranu v reálném čase a ochranu systému.

Vytváření snímků obrazovky pomocí nástrojů integrovaných v operačním systému

Snímky obrazovky lze vytvářet pomocí aplikace Výstřižek a skica („Výstřižky“), kterou nejsnáze spustíte pomocí klávesové zkratky Win+Shift+S. Na panelu nástrojů si pak můžete vybrat snímek obrazovky, který chcete pořídit. Dle si rovněž můžete nastavit, zda chcete pořídit snímek okna nebo oblasti. Pořízený snímek se bude nacházet ve schránce a po klepnutí na oznámení, které se objeví v pravé části Hlavního panelu, se otevře v aplikaci, která nabízí několik nástrojů pro jeho úpravu.

Ať už firma Microsoft plánuje s aplikací Výstřižek a skica cokoliv, je takřka jisté, že to samé již bude dávno umět zdarma dostupný nástroj Greenshot. Po instalaci se objeví v oznamovací oblasti v podobě ikonky, a to hned vedle hodin a zaregistruje si pro sebe klávesu PrintScr (pořízení snímku oblasti), Alt-PrtScr (pořízení snímku okna) a Ctrl-PrtScr (pořízení snímku pracovní plochy). Kombinace kláves lze případně změnit v nastavení. Konkrétně například po stisku klávesové zkratky Ctrl-PrtScr se zobrazí nabídka, pomocí které lze snímek obrazovky uložit, zkopírovat do schránky nebo otevřít v editoru Greeenshot. Editor nabízí řadu funkcí pro úpravu pořízeného snímku. Do snímku můžete třeba kreslit čáry nebo obdélníky, nebo přidávat řečové bubliny či textová pole.

Bluestacks přináší do počítačů aplikace pro operační systém Android

Co se týče možností instalace aplikací pro operační systém Android, lze tyto aplikace instalovat i do operačního systému Windows 10. Přitom se jedná o jednu ze základních funkcí Windows 11, kterou firma Microsoft musela při uvedení operačního systému na podzim 2021 kvůli potížím s výkonem odložit a která se stala součástí operačního systému Windows 11 až o rok později.

Subsystém Windows pro Android a tedy ani samotné aplikace pro tento operační systém do operačního systému Windows 10 standardně nedostanete. Můžete si ale pomoci emulátorem operačního systému Android s názvem Bluestacks App Player, díky němuž dostanete aplikace pro operační systém Android i do operačního systému Windows 10.

A jak to funguje? Nejprve spusťte instalační program Bluestacks a počkejte, až se stáhnou všechny potřebné soubory programu a nainstaluje se samotný emulátor. Vlastní přehrávač se všemi jeho funkcemi spustíte kliknutím na ikonku, která se nachází v levém dolním rohu rozhraní Bluestacks. Panel nacházející se v pravé části okna nabízí tolik funkcí, že budete potřebovat docela dost času na to, abyste se se všemi možnostmi nastavení seznámili a pomocí nich si celou aplikaci nakonfigurovali podle sebe. A k tomu přidejme i fakt, že po přihlášení do obchodu Google Play budete mít k dispozici v zásadě téměř všechny aplikace pro operační systém Android. Aplikace Bluestacks také nabízí řadu funkcí použitelných napříč operačními systémy, jako je například přístup k souborům a médiím prostřednictvím Průzkumníka souborů.

Vyhledávání pomocí umělé inteligence

Od okamžiku, kdy byla k volnému použití uvolněna aplikace Chat-GPT, má prakticky každý možnost využít pomoci umělé inteligence. A firma Microsoft, která má mimochodem ve společnosti Open AI podíl, nezůstala pozadu a mezitím do svého internetového prohlížeče Edge integrovala chat s umělou inteligencí. Dostanete se k němu přes ikonku v postranním panelu. Funkce je k dispozici uživatelům Windows 10 a 11.

Ve vydání Insider build 23493 operačního systému Windows 11 je poměrně jasně vidět, co firma Microsoft v oblasti umělé inteligence plánuje do budoucna. Tak kombinace kláves Win + C nyní již nevede ke Cortaně, ale k funkci Windows Copilot. Okno tohoto nástroje vypadá jako Edge, přičemž do vstupního řádku můžete psát dotazy a komunikovat tak s umělou inteligencí. Je však možné sem zadávat i příkazy, které spouštějí nějakou akci přímo v počítači. Pokud například zadáte povel k vytvoření snímku obrazovky, příkaz se vykoná a poté se hned spustí nástroj pro úpravu tohoto snímku obrazovky. Po zadání příkazu pro přepnutí do tmavého režimu se aktivuje tmavý režim jak pro operační systém Windows, tak pro aplikace.0

Windows Copilot je zatím stále ještě ve vývoji a jeho funkce jsou tak omezené. Co je ale téměř jisté, je skutečnost, že firma Microsoft pravděpodobně nebude nástroj Copilot nabízet pro operační systém Windows 10. Pokud je nám známo, bohužel zatím neexistují žádné alternativy, nicméně s rychlým vývojem v oblasti umělé inteligence je takřka jisté, že na nástrojích pro ovládání počítače prostřednictvím umělé inteligence budou pracovat i další vývojáři.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com