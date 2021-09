Pomocí nepříliš známé aplikace opravíte ve Windows na svém notebooku barvy i jas

Už delší dobu se mi zdálo, že si se mnou můj notebook Lenovo Yoga C940 tak nějak dost pohrává.

Obrazovka notebooku byla pěkně jasná, vše bylo krásně čitelné, nicméně pokud jsem přepnul prakticky do jakékoliv aplikace používající tmavé rozhraní, docházelo k postupnému poklesu kontrastu, takže obrazovka působil, jako by byla ušpiněná. Tuto změnu jsem ale nepozoroval jen v e zmiňovaném případě, ale i při přepínání mezi aplikacemi obecně – vypadalo to, jako kdyby měl notebook problém a automatickým nastavením jasu, přitom ale v aplikaci Nastavení operačního systému Windows nebyla žádná možnost, jak tento problém vyřešit.

Zlobilo mě to natolik, že jsem začal pátrat a po čase se mi podařilo nalézt zdroj potíží. Jde o to, že v nejnovějších noteboocích se operačním systémem Windows, které jsou vybaveny CPU od firmy Intel, se nachází program s názvem Ovládací centrum grafiky Intel, který obsahuje celou řadu virtuálních knoflíků a ovladačů pro nastavení vzhledu obrazovky notebooku. Stačilo v této aplikaci povést několik drobných úprav a problémy s jasem mého notebooku zmizely.

Později se ukázalo, že notebook Lenovo Yoga není jediným notebookem s operačním systémem Windows, který má tyto problémy. Podobné problémy s automatickým nastavením jasu totiž byly zaznamenány i u několika dalších notebooků Lenovo a u Razer Book 13. Pokud tedy máte na svém notebooku s operačním systémem Windows podobné problémy s automatickým jasem, mohly by úpravy konfigurace v Ovládacím centru grafiky Intel být právě tím řešením, které hledáte.

Ať ale řešíte problémy s obrazovkou vašeho notebooku či nikoliv, v každém případě si myslím, že určitě stojí za to se na aplikaci Ovládací centrum grafiky od firmy Intel minimálně podívat. Když si pohrajete s různými možnostmi nastavení barev a kontrastu, které nabízí, může ve výsledku obraz na vašem notebooku vypadat daleko lépe než jaký byl v okamžiku, kdy byl váš notebooku úplně nový.

Řešení problémů s automatickým jasem systému Windows

Nejprve je třeba v operačním systému Windows 10 spustit aplikaci Ovládací centrum grafiky Intel. Nejprve proto klepněte na tlačítko Start a zadejte klíčové slovo Intel. Za okamžik se v nabídce aplikací objeví ve výsledcích vyhledávání jako první položka aplikace Ovládací centrum grafiky Intel. Aplikaci samozřejmě můžete najít i ručně, a to tak, že v abecedně řazeném seznamu aplikací přejdete dolů do sekce s aplikacemi začínajícími na písmenko O.

Při prvním spuštění vám aplikace Ovládací centrum grafiky Intel zobrazí několik funkcí souvisejících s počítačovými hrami. Ty můžete jednoduše ignorovat a namísto nich klepnout v levém postranním panelu na položku Systém, popřípadě pokud máte aplikaci spuštěnou v malém okně, na ikonku v podobě čtyř čtverečků. V horní části obrazovky vyberte kartu s nápisem Výkon.

Pokud nechcete, aby notebook sám měnil úroveň kontrastu, nastavte na kartě Výkon v sekci Nastavení napájení úroveň u položky Úroveň výkonu (Power Efficiency) na nejmenší hodnotu.

Kromě toho můžete v této nabídce také vypnout i všechna ostatní nastavení týkající se úrovně výkonu, a to včetně položek Dynamické přepínání obnovovací frekvence (Dynamic refresh Rate Switching) nebo Prodloužení výdrže baterie při hraní her (Extend Battery Life for Gaming) nacházející se v horní části okna. Nicméně sám jsem se přesvědčil o tom, že dostatečný vliv má i pouhá změna posuvníku u volby Úroveň výkonu (Power Efficiency) upravující kvalitu obrazu.

Možná vás napadne, jak změna těchto nastavení projeví na úrovni vybíjení baterie notebooku? Vůbec se neprojeví. Během mnou prováděných testů jsem došel k závěru, že snížení úrovně výkonu ke zvýšení výdrže baterie.

První test, který jsem prováděl, spočíval v přehrávání open-source 4K videa Tears of Steel ve smyčce. Přehrávání probíhalo na mém notebooku Lenovo Yoga C940 při nastaveném maximálním jasu bez zvuku. Při nastavení parametru Úroveň výkonu (Power Efficiency) výchozí úroveň 4 vydržel notebook pracovat 10 hodin a 36 minut. Při nastavení stejného parametru na úroveň 1 vydržel notebook 10 hodin a 53 minut.

Kromě tohoto testu jsem vytvořil také vlastní video, které má simulovat kolísání kontrastu, které mi na začátku tolik vadilo. Toto video zachycovalo obrazovku mé pracovní plochy, která každých 10 sekund přepínala mezi světlým a tmavým pozadím. V tomto testu vydržel notebook při nastavení parametru Úroveň výkonu (Power Efficiency) na výchozí úroveň 4, při nastavení stejného parametru na úroveň 1 vydržel notebook pracovat neuvěřitelných 12 hodin a 46 minut.

Obecně se předpokládá, že zvýšením úrovně parametru Úroveň výkonu (Power Effeiciency) dojde ke snížení kvality obrazu, čímž se zvýší výdrž baterie, nicméně v mém případě byl opak pravdou. Je zřejmé, že vaše zkušenosti mohou být odlišné, protože pracujete na jiném notebooku, popřípadě notebook používáte jiným způsobem než já. I přesto všechno je možné prohlásit, že funkce Úroveň výkonu (Power Efficiency) významně nezvyšuje výdrž baterie. Může tomu být dokonce přesně naopak.

Redakce PCWorldu se obrátila na firmu Intel s žádostí o její vyjádření a obdržela toto prohlášení: "Technologie Intel Display Power Saving Technology (DPST) snižuje spotřebu energie u přenosných počítačů tím, že snižuje podsvícení panelu notebooku při zachování kvality zobrazení na obrazovce. Uživatelé si tohoto efektu mohou všimnout při práci, když přepínají mezi aplikacemi a médii v režimu baterie. Naši OEM partneři mají možnost změnit výchozí chování DPST podle svého uvážení. V některých mobilních počítačích lze DPST zakázat v nastavení grafiky Intel. Postupem času budeme výkon DPST dále zlepšovat, abychom mohli uživatelům práci na mobilních zařízeních ještě více zpříjemnit.“

Úprava barev a kontrastu u obrazovky notebooku

Při zkoumání možností Ovládací centrum grafiky nezapomeňte věnovat nějaký ten čas návštěvě položky Displej (pokud máte aplikaci spuštěnou v malém okně, pak klepněte na ikonu monitoru počítače). Zde pak klepněte na záložku Barva. Za okamžik se zobrazí nabídka pro nastavení jasu, kontrastu, odstínu a sytosti obrazovky.

Ještě předtím, než začnete provádět jakékoli úpravy, klikněte v horní části záložky na tlačítko Vlastní a vytvořte si nový barevný profil, který si následně pojmenujte. Nyní zkuste v nastavení nově vytvořeného barevného profilu provést úpravy úrovní jasu, kontrastu, odstínu a sytosti. Přepínáním posuvníku Všechny barvy u nastavení jasu a kontrastu pak můžete případně upravovat i intenzitu jednotlivých barev.

Osobně jsem zjistil, že i zde platí zlaté pravidlo, že méně je někdy více a pro výrazné zlepšení vzhledu obrazovky stačí provést několik málo drobných úprav. A pokud byste někdy chtěli obnovit původní nastavení počítače, stačí klepnout na položku Výchozí nacházející se v horní části nabídky.

Aplikace Ovládací centrum grafiky Intel obsahuje i další možnosti, jako je například možnost nastavení obrazu pro konkrétní video, nástroj pro nahrávání obsahu obrazovky nebo možnost nastavení klávesových zkratek pro otáčení obrazovky. Tato nastavení určitě mohou být pro řadu uživatelů zajímavá, nicméně žádná z nich nejsou ani zdaleka tak užitečná jako je právě nastavení výkonu a barev pro aplikace.

Aby ale nedošlo k nějakému omylu: žádná z výše popisovaných nastavení nejsou žádnou novinkou. Aplikace Ovládací centrum grafiky Intel byla představena již před několika lety vývojový nástupce starého ovládacího panelu grafiky Intel. Podle vyjádření společnosti Intel má však být Ovládací centrum grafiky Intel popisované v tomto článku daleko srozumitelnější a jednodušší na používání.

Na druhou stranu to vypadá, že jak firma Intel, tak výrobci počítačů poněkud podlehli honbě za maximální výdrží baterie a zásobili notebooky takovými nastaveními správy napájení, která bohužel přinášejí více škody než užitku. Pokud tedy máte podezření, že si s vámi váš notebook tak nějak laškuje, může být jedním z možných řešení i omezení nastavení popisovaných v tomto článku.