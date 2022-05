Podpora 4K Blu-ray na počítačích pomalu skomírá. Pomoc je jmenuje MakeMKV

Není tomu tak dávno, co firma Intel u svých novějších modelů jednotek CPU upustila od podpory přehrávání 4K Blu-ray, a tato zpráva bohužel příliš nepřekvapila. Technologii SGX společnosti Intel již delší dobu trápí problémy se zabezpečením a k tomu filmy na fyzických médiích na počítači sleduje již poměrně málo uživatelů. Navíc jednotky CPU AMD Ryzen dokonce disky se 4K obsahem nikdy nepodporovaly.





Dobrou zprávou v této souvislosti bezesporu je skutečnost, že uživatelé, kteří rádi a pravidelně sledují na počítačích s jednotkami CPU Intel 11. nebo 12. generace obsah na discích Blu-ray 4K, se nemusí začít smiřovat se snížením rozlišení na 1080p. Rozlišení 4K si totiž mohou užívat i nadále, a to díky (zatím zdarma dostupného) programu MakeMKV, který umožňuje získávat kopie filmů a dílů televizních pořadů v podobě jednoho souboru MKV. Jedná se o formát, který většině uživatelů nabízí podobný zážitek, jaký by měli při přímém přehrání z disku UHD, protože zachovává kapitoly, titulkové stopy a dostupnost více zvukových stop. A i přesto, že je výsledná velikost souboru ve srovnání s velikostí původního disku menší, je pokles výsledné kvality obrazu a zvuku daleko menší než při streamování v rozlišení 4K.

Upozornění: Zákony týkající se autorských práv jsou v každé zemi jiné a někde je obcházení DRM nezákonné – a to i za účelem vytvoření zálohy disku pro vlastní potřebu. Proto než spustíte software pro ripování disků Blu-ray/DVD pro svou osobní potřebu, důkladně se seznamte s příslušnými zákonnými úpravami platnými ve vaší zemi. A samozřejmě v žádném případě software tohoto druhu nepoužívejte ke sdílení obsahu nebo k ripování disků, které nevlastníte.

A co všechno budete potřebovat? V první řadě musíte mít k dispozici kompatibilní jednotku Blu-ray a software MakeMKV. U některých stávajících jednotek 4K UHD je možné provést aktualizaci (flash) firmwaru, kterým zajistíte, aby jednotka podporovala ripování. V opačném případě si budete muset koupit standardní jednotku Blu-ray, která umožňuje čtení disků 4K. Další podrobnosti týkající se doporučených mechanik Blu-ray a pokyny, jak provést aktualizaci (flash) firmwaru najdete v příslušném vláknu fóra MakeMKV týkajícím se mechanik UHD. Pokud svou mechaniku v seznamu nevidíte, pak budete muset trochu zapátrat na internetu, a zde zjistit její funkce a kompatibilitu s MakeMKV.

Jakmile máte svou mechanika Blu-ray připravenu, pak si stáhněte program MakeMKV, nainstalujte jej do počítače a poté jej nejnovějším licenčním klíčem aktivujte. Není ani od věci přejít do nastavení programu a zde změnit složku pro výstup. Poté už následuje samotné ripování, které je jen otázkou vložení disku a čekání, dokud program MakeMKV nepřečte soubory. Nakonec ještě vyberete segmenty, které se mají exportovat do MKV. Pokud stojíte o co možná nejmenší velikost souboru, pak můžete vypustit takové prvky, jako jsou další jazykové stopy nebo třeba upoutávky.

Nezapomeňte věnovat odpovídající pozornost velikosti souborů – přestože soubory MKV mají velikost až o 40 procent menší než ty původní, přesto mohou být docela velké, protože na discích UHD se může nacházet až 100 GB dat. Stačí tak i skromnější sbírka disků 4K UHD Blu-ray, a i ta vám může velmi rychle spotřebovat dostupné místo na úložné jednotce. A pokud patříte mezi velké milovníky filmů a seriálů, pak vám nezbude, než abyste investovali do pořízení pevných disků s velkou kapacitou (počítejte s kapacitou 8 TB a více). Alternativním řešením je použití programu, jako je třeba Handbrake, který pracuje s vyšší kompresí, ale v tomto případě se musíte smířit se snížením kvality obrazu.

Kromě výše zmíněných obtíží je však celý proces poměrně bezproblémový. Zřejmě nejbolestivějším místem je samotný upgrade (flash) firmwaru na jednotce Blu-ray. Při ripování budete muset opakovaně zadávat vždy ten nejaktuálnější licenční klíč pro MakeMKV. Pokud program používáte často, vřele doporučujeme podpořit vývojáře zakoupením jednorázové licence za 60 dolarů. Domnívám se, že tato relativně malá částka určitě stojí za to, abyste konečně vyvázli z osidel dlouhé a bolestivé historie DRM na osobních počítačích.

