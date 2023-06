Podívejte se na největší internetovou sbírku nahrávek z VHS kazet

Digitální knihovna Archive.org si klade za cíl zachování digitálního dědictví pro příští generace. Na webu projektu nabízí volný přístup k nepřebernému množství knih, filmů, videí, hudby či softwaru. Mezi hlavní pilíře služby Archive.org pak patří zpřístupňování webových stránek v jejich historické podobě. Díky nástroji Wayback Machine, kterému jsme se podrobně věnovali v dřívějším článku, si tak můžete prohlédnout, jak vypadaly vaše oblíbené internetové stránky v průběhu času.





Dnes se zaměříme na další zajímavou oblast archivovaného obsahu. Služba Archive.org totiž uchovává pro budoucí generace v rámci multimediálního obsahu také záznam z VHS kazet. Jedná se jak o filmy nahrané na originálních kazetách, tak i o sbírku doma vytvořených videokazet. Obsah zpřístupněný v rámci internetového archivu je poměrně bohatý a naleznete zde díla, která byste jinde na internetu hledali složitě.

Pár slov o VHS

Pro mladší generaci čtenářů připomeňme, že v dřívějších dobách, ještě před příchodem filmů uložených na DVD a Blu-ray nosičích a velmi dávno před příchodem streamovacích internetových služeb, tedy v 80. a 90. letech minulého století, byly videa a filmy běžně uchovávány na VHS kazetách a přehrávány prostřednictvím videorekordérů. Videokazety měly rozměry 185×100×25 mm a záznam byl uložen na magnetické pásce. Na VHS kazety jste buď mohli nahrát vlastní záznam z televizního vysílání, nebo jste si mohli koupit VHS kazetu s originálním filmem. Mnozí lidé si jistě vzpomenou, že běžně fungovaly kamenné videopůjčovny, kde jste si mohli za poplatek vypůjčit váš oblíbený film na VHS kazetě. Jednalo se velmi zjednodušeně o „předchůdce“ Netflixu.

Videa dostupná všem

Vraťme se ale zpět k digitální knihovně Archive.org a jejímu archivu filmů a záznamů z VHS kazet (většinou anglicky mluvených), které jsou přístupné zdarma a lze si je dokonce ze služby stáhnout. Archive.org disponuje hned několika sekcemi, v nichž naleznete obsah VHS kazet. Nejobsáhlejší je sekce VHS Movies and TV Shows, v níž naleznete sbírku záznamů z VHS kazet, obsahujících celovečerní filmy a pořady z nejrůznějších zdrojů, často televizních stanic. Další obsah z VHS naleznete v sekci theVHSfiles, která nabízí sbírku podomácku vyrobených VHS kazet z celých Spojených států amerických. Sekce The VHS Vault pak přináší rozsáhlou sbírku upoutávek, pořadů, nahrávek a dalších záznamů z kazet VHS. Sekce Digitized From VHS obsahuje videa, která byla digitalizována a nahrána uživateli. Nejmenším divákům je pak určena sekce Kid's Shows on VHS, přinášející nahrávky zaměřené na mladé publikum. Kvalita poskytovaného záznamu samozřejmě odpovídá zdroji z kazety. Z dnešního pohledu tak sice nelze očekávat zázraky, nicméně pamětníci zcela jistě sníženou kvalitu obrazu a zvuku omluví.

Mezi zpřístupněnými nahrávkami se nachází také zajímavé tituly. Můžeme zmínit například trilogii Star Wars, sérii Robocop, dokument The Mystery Of The Sphinx, příběhy kocoura Garfielda, a mnoho dalšího.

Chcete-li si video z Archive.org stáhnout k sobě do počítače, můžete tak učinit pomocí odkazů umístěných přímo vedle popisku videa v boxu „Download options“. Odsud lze uložit video v podporovaném formátu.

Printscreeny v článku vytvořila redakce PCWorld.