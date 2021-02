PlayStation Store: Knihovna, kde budete mít všechny své hry po ruce

Výhody obchodu

Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu. Pak můžete stránkami obchodu brouzdat dle libosti a vybírat, co se vám líbí. Po nákupu hry se můžete rovnou připojit na konzoli a začít hrát. Díky PS Store získáte možnost předobjednat si chystané hry, dokonce i s bonusovým obsahem. Skvělou vychytávkou je také možnost stahování předem. Pokud tedy hra ještě nevyšla, ale už se jí nemůžete dočkat, stačí dát konzoli povel – a ona se o vše postará. V den vydání už se tak nebudete muset o nic starat, prostě jen začnete hrát. Také pro stažení her nepotřebujete sedět u konzole – udělejte to odkudkoliv – a později nečekejte na instalaci souborů.

Další možnosti

Výhodou knihovny PS Store je, že hry vám odtud nikdy nezmizí. Pokud tedy máte problém s nedostatečným úložištěm, stačí nějakou hru, kterou aktuálně nehrajete, odinstalovat, čímž získáte místo pro nový titul. Pokud byste se někdy ke hře chtěli vrátit, stačí ji jednoduše kdykoliv zpět nainstalovat na konzoli. Rozhodně nebudete začínat úplně od začátku, konzole si totiž pamatuje postup v každé hře. Pokud byste však hry přeci jen nechtěli úplně mazat, můžete je přesunout na externí disk.

Jak získat kredit?

Kredit, kterým budete platit v PS Store, si můžete snadno zakoupit například prostřednictvím herního kuponu. Ten má většinou podobu digitálního kódu – licence. Tak snadno a rychle získáte prostředky pro nákup her a doplňků. Možností je však samozřejmě také zaplatit kreditní kartou nebo přes PayPal. Veškeré platby jsou snadné, nemusíte se tak bát. Záleží jen na tom, jaký způsob preferujete.

PlayStation Store je obchodem plným her a dalšího obsahu. Umožňuje mnohem příjemnější správu vašich her, navíc nabízí řadu výhod.