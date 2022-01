Pět tipů pro výběr té nejvhodnější základní desky

Při výběru CPU bezesporu budete věnovat pozornost těm nejlepším CPU, ale nezapomeňte, že stejně důležitý je výběr i té správné základní desky. Nemyslí se přitom jen to, aby CPU byl se základní deskou kompatibilní, ale i o to, aby základní deska obsahovala přesně ty funkce a měla v ideálním případě takové parametry, které potřebujete. V tomto článku vám ukážeme, jak nakupovat na právě základě funkcí, které potřebujete – tak, byste zbytečně neutráceli a přitom měli doma takovou výbavu, která splní všechna vaše očekávání.

Pokud zvažujete koupi nové jednotky CPU, nezapomeňte, že CPU musíte mít kam nainstalovat, tj. musíte mít v počítači vhodnou základní desku. Možná si v této souvislosti položíte otázku, na co se vlastně ale při výběru základní desky zaměřit?

Výběr CPU a čipové sady

Ze všeho nejdříve je třeba začít výběrem CPU. Zde máte na výběr CPU buď od firmy AMD, nebo od firmy Intel. V první řadě je třeba si uvědomit, že základní desky fungují pouze s konkrétními rodinami procesorů, pro které jsou určeny. Nejprve je tedy třeba vybrat tu správnou jednotku CPU v závislosti na vašich potřebách a také na výši částky, kterou si můžete dovolit za CPU utratit.

Určitě se na tomto místě nechceme pouštět do nějakých názorových sporů týkajících se CPU, proto se omezíme pouze na několik objektivních důvodů, proč dát přednost jednotce CPU od firmy Intel nebo naopak AMD před druhou značkou.

Potřebujete rozhraní Thunderbolt? Pokud ano, pak pravděpodobně potřebovat základní desku od firmy Intel. Pravdou je, že tuto technologii podporuje i několik základních desek pro CPU od firmy AMD, ale většinou ji najdete na právě na základních deskách pro jednotky CPU od firmy Intel, a to už jen proto, že právě Intel pomáhal s jejím vývojem.

Potřebujete co možná nejvyšší výkon u aplikací využívajících více jader? Pak zde je jasnou volbou jednotka CPU od firmy AMD. Její jednotky CPU Threadripper nebo Ryzen 5000 mají totiž oproti jednotkám CPU od firmy Intel využívajícím platformu HEDT značnou výhodu právě v počtu jader.

Je pro vás podstatný co možná nejvyšší výkon při hraní počítačových her? Pak vám ve valné většině případů doslova padne CPU AMD Ryzen 5000. Pokud byste chtěli CPU od firmy Intel, doporučujeme CPU Core i5–11400 nebo Core i5–11600K, u kterých je nastaven dobrý poměr ceny a výkonu.

Volba formátu základní desky (tzv. form factor) – ITX, M-ATX nebo ATX.

Pokud si stavíte počítač sami, pak doporučujeme vsadit na základní desku se standardním formátem ATX. Pokud so chcete postavit nějakou menší sestavu, pak jsou pro vás určeny základní desky ve formátu mini-ITX.

Počítejte s tím, že ceny základních desek ve formátu mini-ITX budou oproti klasickému formátu ATX vyšší, a přitom na nich najdete méně funkcí. Také na nich najdete méně fyzických slotů PCIe, které se používají pro grafickou kartu, úložiště, zvukové karty a další přídavné karty. Na oplátku však získáte možnost vytvořit si poměrně kompaktní herní počítač.

Některé menší základní desky, jako je například Asus ROG Crosshair VIII Impact s čipovou sadou AMD x570 a mini-DTX, dokonce nabízejí na svou velikost skvělý výkon chlazení VRM (napěťových regulátorů grafických karet). Typicky však základní desky v menších formátech nabízí oproti základním deskám formátu ATX s podobnou cenou nižší chladicí výkon, protože do nich jednoduše nelze vtěsnat další chladiče nebo ventilátory.

Dalším formátem jsou základní desky Micro-ATX (nebo M-ATX), které jsou sice méně časté, ale jsou mezi všemi formáty přesně uprostřed, a to jak z pohledu velikosti, tak z pohledu vybavenosti běžnými funkcemi.

Naopak mezi větší základní desky patří základní desky formátu E-ATX, jako je například základní deska Gigabyte Z590 Aorus Extreme, které jsou o hodně širší. Tyto desky jsou určeny pro opravdové fajnšmekry, protože jsou doslova nabité nejrůznějšími funkcemi. Tomu ovšem odpovídá i jejich cena.

Vyberte si ty funkce, které potřebujete

Pokud je pro vás při pořizování základní desky rozhodující poměr ceny a výkonu, pak je třeba kupovat základní desku na základě funkcí, které skutečně potřebujete. Mezi nejdůležitější funkce, které je třeba zvážit, patří:

Možnosti upgradu. Uvažujete o tom, že byste někdy v budoucnu chtěli upgradovat CPU Ryzen 3000 na CPU Ryzen 5000? Pak vsaďte na novější čipovou sadu, například x570, která vám takový upgrade umožní. Faktem je, že firma AMD na konkrétní patici základní desky sice podporuje i několik generací procesorů, ovšem je třeba počítat s tím, že jak firma Intel, tak firma AMD tu a tam při uvádění nových jednotek CPU přechází na nové patice. Konkrétně třeba se již počítá s tím, že základní desky používané CPU AMD Ryzen 5000 a CPU Intel Core 11. generace budou s uvedením dalších generací CPU nahrazeny dalšími generacemi základních desek.

Výběr portů. Potřebujete hodně portů USB nebo připojit hodně zvukových zařízení? Potřebujete USB-C nebo Thunderbolt? A co třeba HDMI integrované na základní desce? Nezapomeňte si v každém případě přečíst seznam všech funkcí a možností. Platí univerzální pravidlo, že ne všechny základní desky jsou stejné!

Konektivita do počítačové sítě. Nelze opomenout ani způsob připojení základní desky k domácí síti. Bude vám stačit běžné ethernetové připojení k síti LAN? To nabízí prakticky každá základní deska. Méně častá je podpora bezdrátového připojení Wi-Fi a obvykle se integrace možnosti bezdrátového připojení poněkud prodraží. Pokud patříte mezi náročné uživatele, můžete se poohlédnout po základních deskách s pokročilou podporou 10Gb Ethernetu, abyste později nemuseli používat přídavné karty.

Konektivita v rámci počítačové sestavy. Některé základní desky nabízí větší možnosti konektivity v rámci počítačové sestavy, konkrétně na nich najdete více slotů M.2 SSD nebo slotů PCIe.

Chlazení. Chlazení základní desky by většinu uživatelů nemělo nijak zvlášť trápit. Pokud ale plánujete nákup špičkové jednotky CPU, popřípadě se chcete zabývat přetaktováním CPU, pak neuděláte chybu, pokud investujete do základní desky s výkonnějšími VRM, většími chladiči, aktivními ventilátory a dalšími doplňkovými možnostmi chlazení, kterými udržíte ohřívání počítačové sestavy na minimum.

Nakupování na základě funkcí, které potřebujete, vám pomůže i s udržením stanoveného rozpočtu. Pokud chcete pouze hrát hry a nechcete řešit přetaktování, pak určitě nepotřebujete žádnou luxusní základní desku nabitou všemožnými funkcemi, jako je například Asus ROG Rampage VI Extreme Encore. Na druhou stranu právě takovou základní desku budete potřebovat, pokud plánujete mít v počítači několik disků NVMe, chcete se zabývat přetaktováváním CPU, chcete používat rychlou 10Gb síť a potřebujete spoustu portů USB.

Mnoho uživatelů, kteří si staví počítač sami, se nakonec ocitne na tzv. zlaté střední cestě, tj. skutečně někde uprostřed, tak akorát! Pokud budete chtít základní desku, která bude mít tak rozumný počet funkcí, rozumný výkon, a přitom bude i slušně vypadat, tj. dokáže z hlediska výkonu a vzhledu uspokojit i většinu náročnějších uživatelů, a přitom bude cenově levnější než špičkové desky, kde najdete takové speciality, jako jsou řadiče ventilátorů, adaptéry pro disky PCIe NVMe atd.

Pokud provozujete standardní herní PC sestavu, pravděpodobně se vám dříve či později podaří najít nějakou slušně sestavenou základní desku, která bude vyhovovat vašim potřebám, a to za cenu pohybující se někde mezi 150 a 300 USD. Jedním příkladem za všechny může být třeba základní deska MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi za 260 dolarů.

Důležité je i estetické hledisko

Při výběru funkcí pro svou novou základní desku se určitě nebudete omezovat pouze na ně a určitě tak nezůstanou tím jediným kritériem. Chcete mít možnost synchronizace pečlivě nakonfigurované světelné show RGB mezi základní deskou, grafickou kartou, chladičem a skříní? Budete chtít základní desku, která má integrovány tzv. RGB headery pro řízení RGB diod.

Řada z těchto tzv. RGB headerů má integrován software, který pomáhá s koordinací všech barevných světel. Jedním příkladem za všechny budiž třeba program Aura Sync od společnosti Asus. Nicméně i když nejste právě fanouškem osvětlení počítačové sestavy pomocí RGB světelných diod, estetického vzhledu můžete dosáhnout i výběrem toho správného „čistého“ designu.

A jaký je zde v tomto ohledu vlastně rozdíl mezi levnějšími a dražšími základními deskami? Jde o to, že dražší základní desky mají vyšší integraci RGB diod, najdete u nich originální chladicí štíty a „Armor“ desky zakrývající to, co je pod nimi. U levnějších základních desek může být více vidět černá nebo zelená deska plošného spoje, z níž je základní deska vytvořena, a také bude mít menší možnosti ovládání RGB LED diod (tedy pokud vůbec nějaké bude mít).

Do jisté míry můžete ovlivnit i výslednou cenu

Nyní, když máte za sebou výběr CPU/čipové sady, máte vyřešenu otázku velikosti, počtu funkcí a estetické hledisko, pak se můžete pokusit svůj rozpočet ještě poněkud zoptimalizovat. Pokud vám jde o úspornou sestavu bez zbytečností a víte, že nikdy nebudete řešit přetaktování, pak jsou vaším cílovým segmentem základní desky střední třídy, kde jich většina funguje naprosto bez problémů, a to zejména v kombinaci s oblíbenými herními jednotkami CPU, jako jsou AMD Ryzen 5 5600X nebo Intel Core i5–11600K. Vyhněte se však těm úplně nejlevnějším variantám, protože u nich často dochází ke snížení výkonu CPU v důsledku omezených možností chlazení a také jsou zde další omezení v oblasti designu.

Pokud se spokojíte, co se týče počtu a druhu funkcí, se standardní výbavou střední třídy, pak v žádném případě neprohloupíte ani koupí CPU vyšší třídy, jako je například 16jádrový AMD Ryzen 9 5950X nebo osmijádrový Intel Core i9–11900K, pokud ovšem se budete držet základních desek od zavedených značek určené pro takové ty nadšence do základních desek. Konkrétně máme na mysli řady Strix nebo Hero od firmy Asus, řada Ace od MSI či řada Aorus Master od Gigabyte.

Pokud nutně musíte mít to nejlepší, budete si muset připlatit. Některé funkcemi nabité základní desky (opět například Asus ROG Rampage VI Extreme Encore za více než 700 dolarů) sice nabízejí funkce, které potřebujete, ale často si kvůli nim připlatíte za další nesouvisející doplňky.

Nepřeplácejte ale za značku. Ona nakonec u mnoha nákladnějších základních desek ovlivňuje výslednou cenu i značka. Není tak neobvyklé, že se vám nabízí levnější základní deska střední třídy, která nabízí naprostou většinu stejných funkcí jako jejich dražší příbuzní za podstatně nižší cenu – typickým příkladem je třeba řada základních desek Asus Extreme oproti mnohem dostupnější řadě Strix. Skutečný rozdíl ve výkonu procesoru je mezi těmito deskami střední a vyšší třídy často zanedbatelný, takže vlastně platíte zbytečně navíc za funkce, které častokrát nikdy nevyužijete.

Až se budete rozhodovat, kterou základní desku si pořídíte, určitě si vezměte ponaučení z tohoto článku, nakupujte chytře a uvidíte, že během chvilky budete mít perfektní základní desku, která dokonale padne k vaší nové luxusní jednotce CPU.