PDF Studio Pro: Skvělá a levnější alternativa k Acrobat Readeru

O tom, že formát PDF je standardním formátem pro výměnu dokumentů, nemá cenu diskutovat, to ví každé počítačové mimino. Díky čtečkám jako Reader si jej otevřeme kdekoliv. Ve chvíli, kdy ale potřebujeme s otevřeným dokumentem něco udělat, bude situace složitější. Acrobat od Adobe sice umí doslova všechno, ale cena, kterou si Adobe účtuje, připomíná rozpočet rozvojových zemí, v posledních letech navíc musíme přidat nepříjemnou roční licenci. Proto nepřekvapí, že levnějších alternativ se objevuje stále víc.

Doživotní licence u dražší verze

Jednou z nich je program PDF Studio, které nabízí málo známá americká firma s poněkud neobvyklým názvem Qoppa Software. Tento software tradičně přichází ve dvou verzích, levnější verze Standard (89 dolarů) a jako dražší verze Pro (129 dolarů). Ceny se již nejméně čtyři roky nezměnily. Kterou vybrat? To bude záležet na tom, k čemu program potřebujeme. Na základní operace bude stačit levnější verze, ale pokud chceme maximální množství funkcí včetně OCR, musíme si připlatit. Licence je ovšem doživotní.

GALERIE: Jak vypadá PDF Studio Pro

Software nabízí solidní kontrolu nad editací dokumentů, včetně možnosti OCR. Ta funguje spolehlivě, ale stejně jako celý program, trochu větší rychlost by neškodila, byť se to oproti minulé verzi o něco zlepšilo. Do textu můžeme přidávat komentáře, grafické zdůrazňování, “připínat” poznámky, doplnit hlavičky i patičky nebo třeba digitální podpis.

Nemusíme se obávat ani o bezpečnost. Je zde možnost vodoznaku, sanitizace nebo blokovaného prohlížení. Prostě všechno, co od uceleného balíku budeme očekávat. Jak již bylo řečeno, některé pokročilejší funkce najdeme jen u dražší verze.

Celá řada vylepšení

Mezi hlavní novinky je nutno připomenout možnost upravit si na míru lištu, do které se přesuneme nejdůležitější funkce, takže budeme pracovat rychleji. Dokument si můžeme rozdělit na lepší prohlížení, lépe se zmenšuje velikost souboru, objevila se podpora RFT a práce s vrstvami. Zapomenout nemůžeme ani na možnost cloudového ukládání. Prakticky všechny tyto změny existují jen v dražší verzi.

Mezi vylepšení patří minimalizace lišty, lepší práce s vodoznakem, lepší formátování, podpora skenování většího množství stránek, lepší integrace s programy od Microsoftu a integrace funkce DocuDSign. S její pomocí je podepisování dokumentů příjemnější nežli je tomu u Acrobatu.

S novou verzí dostaneme do ruky dostatečně robustní program, který nám umožní prakticky jakoukoliv práci se soubory PDF, takže v této oblasti není co řešit. Navíc program je plně kompatibilní se standardem PDF 2.0, takže se nemusí obávat nějaké zrady.

Acrobat je sice především u otevírání souborů stále rychlejší, nicméně při porovnání zátěže na CPU není o čem mluvit, tady Qoppa jasně vítězí. Takže pokud se nám nechce platit trojnásobek do kapes Adobe nebo nám třeba roční licence vyprchává, s programem PDF Studio chybu neuděláme.