Parallels Desktop 18: Skvělý program, pokud chcete mít na počítačích Apple i systém Windows

Situace na trhu operačních systémů se již delší dobu nemění. Většina počítačového světa používá Windows, pomalu narůstající menšina horuje pro počítače od firmy Apple a zbytek tvoří milovníci Linuxu nebo Chromu. Existuje ale značný počet lidí, co se nemohou rozhodnout nebo naopak chtějí vyzobávat rozinky obou hlavních operačních systémů.





Jednou z možností jak mít na počítači oba světy je program Boot Camp, který trpí obrovským problémem – před přechodem mezi systémy musíme počítač vypnout a znovu zapnout. Program Parallels, který nabídne virtuální OS Windows, je řešením mnohem elegantnějším, neboť oba program běží současně (tedy pokud si Windows chceme spustit, jinak běží pouhý systém macOS).

Autor: Parallels

Program, který má již několik let na starosti kanadský Corel, dnes nabízí osmnáctou verzi. Opět existuje několik verzí – Student, Standard, Pro a Business. Ty se samozřejmě liší cenou, zaplatíme od 50 dolarů až po 150 dolarů.

To by ani tak nepřekvapovalo, nepříjemné je to, že pouze verze Standard je stálá, ostatní jsou pouze roční. A právě u těch ostatních se rozhodně vyplatí nastavit si automatické zaplacení, protože ve chvíli, kdy nám licence vyprchá, Windows prostě nenastartujeme a navíc s hrůzou zjistíme, že Windows jsou skutečně virtuální, takže uložené soubory mohou být navždy ztracené.

Firemní Helpdesk sice pomůže, ale i tak to byl kus života těžkého a vyzkoušel jsem to za vás. Při vybírání je důležité pamatovat na rozdíl v paměti, kterou si z Macu můžeme pro Windows ukrojit. Pokud plánujeme pracovat s Windows víc nebo alespoň s nějakým náročnějším programem, můžeme s nelibostí zjistit, že pouze verze Pro umožní libovolnou alokaci paměti.

Připravené pro Windows 11

Osmnáctka je připravená jak pro současné Windows 11, tak i pro budoucí macOS 13 Ventura. Nemusíme se ale obávat, Parallels běží i na macOS Monterey, Big Sur, Catalina a Mojave. Potěší i podpora nejnovějšího čipu Apple M2.

Integrace mezi oběma světy je stále větší a většina funkcí je vlastně společná. Pokud máme chuť, můžeme si Parallels nakonfigurovat tak, že Windows nebudou připomínat. Opětovně posílená aplikace Tools nabízí jablíčkářům spoustu funkcí zjednodušených na jedno kliknutí.

Těchto funkcí v každé verzi výrazně přibývá. Často je to něco, co Apple stejně umí, trik je spíše v tom, že pokud nejsem zarytí fandové Applu, tak o nich nemusíme vědět nebo bude složitější je najít. Kroky jsou to ale výhradně pro Mac.

Novinek není nějaká záplava, ale jsou užitečné. Zvýšila se podpora webové kamery, zachycování videozáznamu a streamingu. Důležitá je podpora intelovských aplikací, dnes by jich mělo spolehlivě běžet více než 99 procent. Poběží nám i různé verze ARM na Windows 11.

Do značné míry je tento program něčím jako softwarovou vílou vránou – co slibuje, to splní. Pokud pojedeme ve Windows, nebudeme o něm ani vědět.