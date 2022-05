Panda Dome 2022: Dražší, ale účinný balík proti virům i malware

Bezpečnostní balík, který se svým názvem odliší hned na první pohled. Program existuje ve čtyřech verzích – Essential, Advanced, Complete a Premium. V minulosti existovaly verze tři.





Rozhodnutí o tom, po jaké verzi sáhneme, bychom měli udělat podle vlastních potřeb. Pokud nám stačí jen základní bezpečnost, Essential postačí. Pokud nás zajímají také doplňkové funkce a ochrana soukromí, budeme muset sáhnout hlouběji do peněženky, protože tady se šetření nemusí vyplatit, samotná verze Essential je vlastně pouhý antivirus. Programy se dnes kupují jako roční předplatné, což ostatně není nic překvapujícího.

Ořezaná VPN

Samotná instalace je opět svižná a bezproblémová. Jak je již několik let zvykem, samotný instalační program je sympaticky malý a po instalaci si z webu natáhne co potřebuje. Uživatelské rozhraní je sympaticky jednoduché a coby úlitba současným zeleným tendencím nabízí nejrůznější přírodní obrázky. Aplikace lze otevírat i z firemního cloudu, takže můžeme dálkově monitorovat všechny periférie, na které jsme program nainstalovali. I to zůstalo zachováno z minulé verze.

FOTOGALERIE: Jak vypadá program Panda Dome 2022

Dome samozřejmě obsahuje všechny potřebné a snad i nepotřebné aplikace – antivirus, firewall, šifrování souborů, bezpečné brouzdání po internetu, virtuální klávesnici, analýzu procesů pracujících v pozadí a VPN. Samotná VPN je ale dost ořezaná, máme k dospozici pouze 150 MB denně a nemůžeme zvolit lokaci serveru.

Vedle toho je zde i potřebná ochrana wifi (a to nejen proti samotným útokům, ale také díky tomu, že nám ukáže všechny připojené periférie, kterým můžeme případně zatnout tipec), záchranný kit na periferním disku nebo nástroje pro optimatizaci počítače.

Účinný rodičovský zámek i ochrana USB disků

Antivirus používá stejnou kombinaci engines, kterou Panda úspěšně používá již šestým rokem. Vše si samozřejmě můžeme patřičně nastavit. Nezávislé testy staví Pandu mezi spolehlivější. Ke skenování máme hned tři možnosti – jen ty nejdůležitější části disku, vybrané adresáře a plný sken. Pro ještě sofistikovanější skenování můžeme spustit Panda Cloud Cleaner, který najdeme v sekci Rescue Kit.

Zajímavým doplňkem je aplikace USB Vaccination, která chrání USB disky před malwarovou nákazou. Rescue Kit se specializuje na typ malware, který brání spuštění bezpečnostních programů či dokonce brání spuštění samotných Windows.

Rodičovská kontrola (pokud ji tedy potřebujeme) je nečekaně komplexní a účinná. Na rozdíl od řady konkurečních programů Dome se postará i o PUPs. Firewall pracuje spolehlivě v pozadí a neprudí záplavou vyskakujících oken. Možností sáhnutí pod kapotu je dost, ale pokud nevíme co děláme, bude lepší, když použijeme základní nastavení. Nováček nebo naprostý amatér by se v bohatých možnostech nastavení mohl přece jenom ztratit.

Není pochyb o tom, že se jedná o vyzrálý bezpečnostní balík, který nepochybně patří mezi ty lepší. Cena je o něco vyšší nežli u konkurenčních balíků.