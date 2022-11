PaintShop Pro 2023 Ultimate: Nová verze populárního editoru nabízí jen evoluci

Jako obvykle je v nabídce verze Pro za 64 dolarů a dražší verze Ultimate, za kterou zaplatíme 79 dolarů. Jednotlivé funkce jsou nicméně opět skoro stejné, verze Ultimate má navíc podporu současného zachycování monitoru a webové kamery (MultiCam Capture 2 Light), možnost přípravy krátkých videozáznamů Highlight Reel, podporu záběrů z dronů a snímků udělaných pod vodou, PhotoMirage Express, Painter Essentials 8, padesát nových fontů a kolekci pozadí a rastrů.





Zastavme se tedy u těch doplňků – PhotoMirage Express je utilitka pro animaci fotografií. Má to cenu jen u některých snímků, můžeme třeba rozevlát vlasy kamarádky, u většiny běžných snímků je tento program k ničemu. Navíc se nezdá, že by na něj vývojáři za posledních několik let sáhli. Ostatní jsou spíše vylepšení. Není jich málo, ale jako nová verze to je slabota.

Revoluční změny nečekejte

Samotný program má opět část archivační a část fotoeditační. Ta první se nijak výrazně nezměnila. Nastavit si můžeme téměř cokoliv a pokud tomu věnujeme čas a námahu, můžeme si fotografickou sbírku maximálně označit a udělat si budoucí vyhledávání jednoduché a rychlé. Problém vidím spíše v tom, že neznám nikoho, kdo by se do toho dobrovolně pustil.

Takže pojďme spíše k fotoeditaci. Pokud používáme formát RAW, fotografie se automaticky otevře v zastaralém programu After Shot, který se přejmenoval na After Shot Lab. Ten byl dříve stahován separátně, teď by mělo jít o plnou integraci, ale při kliknutí na RAW se nám stejně otevře pouze After Shot. Poněkud nesmyslně jsou zde další dvě možnosti (Kamera RAW Lab a automatický dekodér), v obou případech ale ztratíme možnost detailních zásahů.

Fotoeditační nástroje jsou někde mezi Photoshopem Elements a samotným Photoshopem. Nástrojů je spousta, jen málokterý ale vypadá skutečně moderní. A když ano, jako třeba Time Machine, tak vypadá, jakoby z oka vypadl stejnému nástroji v DxO Filmpak 6. Vylepšení se dočkala zejména práce s textem a vektorovými vrstvami, takže si můžeme připravit zajímavé ilustrace a projekty. Tady program cílí spíše na firemní použití nežli na čisté fotoeditování.

Který fotoeditor používáte? Photoshop Photopea GIMP Affinity Photo Pixlr Paint.NET Zoner Photo Studio X Capture One ACDSee Photo Studio Jiný Zobraz výsledek

Novinky tedy nějaké jsou, jedná se ale spíše o drobnou evoluci nežli o nějaké revoluční změny. Spíše mám pocit, že na první pohled program nabízí záplavu funkcí za nízkou cenu, ale skutečnost je trochu jiná – ty funkce tam jsou, ale často nemoderní a minimálně z uživatelského pohledu poněkud neohrabané.