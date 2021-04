Ozdobte si pracovní plochu nádhernými obrázky dodávanými aplikací Bing Wallpaper

Možná vám tato funkce zní tak nějak povědomě. A máte pravdu, alespoň do jisté míry: možná jste na našem webu četli články zaměřující se na přizpůsobení vašeho počítače, kde jsme hovořili i o možnostech nastavení vlastních zvukových schémat, motivů a vlastních pozadí pracovní plochy.

Díky balíčkům s motivy vydaným firmou Microsoft si můžete nastavit vzhled pozadí operačního systému. Navíc je tu aplikace Bing Wallpaper vyvinutá firmou Microsoft, která se postará o dodání nového obrázku, který bude následně umístí jako tapeta na pracovní plochu. Na pracovní plochu se přitom umisťuje každý den jiný obrázek. Pokud se vám aktuálně nastavený obrázek nelíbí nebo prostě z nějakého důvodu nehodí, je zde možnost procházet dostupnými tapetami a nastavit si tu, která vám aktuálně lépe „sedne“.

Možná vás překvapí, že Bing Wallpaper není aplikace, kterou běžně najdete v internetovém obchodu Microsoft Store. Aplikaci Bing Wallpaper si totiž musíte přímo nebo z internetové stránky Bing Wallpaper firmy Microsoft. (Příslušná verze aplikace Bing Wallpaper je přitom (byť nenápadně) k dispozici už řadu let, její historie sahá až do doby, kdy na počítačích převládala verze Windows 8 a možná i dříve; aktuální verze vypadá jen jako aktualizovaná verze té původní.)

Každý obrázek poskytovaný aplikací Bing Wallpaper přitom byl publikován na domovské stránce Bingu a pochází z pečlivě vybrané sbírky přírodních snímků společnosti Microsoft. Sama firma Microsoft o samotných obrázcích neposkytuje příliš mnoho údajů, a to platí třeba i o informaci, zda třeba firma poskytuje pro obrazovky s vysokým rozlišením tapety s rozlišením 4K. Nicméně na našich monitorech jsou všechny snímky ostré a jasné.

Aplikaci Bing Wallpaper je možné ovládat pomocí malé ikonky aplikace Bing Wallpaper nacházející se na Hlavním panelu vašeho počítače. Po klepnutí na tuto ikonku máte možnost procházení mezi nedávno zobrazenými tapetami a samozřejmě se vám nabízí i možnost přechodu na web Bing, kde se o daném obrázku můžete dozvědět podrobnější informace.

Chcete si sami vybrat vlastní pozadí? Pak vyzkoušejte motivy!

Pokud vám aplikace Bing Wallpaper zobrazuje zimní scenérie, ale vy aktuálně toužíte po nějakém snímku z tropů, který by vás alespoň podvědomě zahřál, pak vám nic nebrání v tom, abyste navštívili Microsoft Store a tam si našli vlastní motivy. Je to velmi jednoduché – spusťte aplikaci Store, do políčka pro vyhledávání zadejte řetězec motivy, popř. anglicky themes a klepněte na tlačítko Získat, které se zobrazí v samostatném okně Motivy. Po stažení pak stiskněte tlačítko Použít, které vám zobrazí aplikaci Nastavení se sekcí Motivy, v níž můžete právě získaný motiv nastavit jako aktuální.

V oddělení Aplikace se nachází desítky (možná stovky) pečlivě vybraných motivů vybraných firmou Microsoft, a všechny jsou přitom zdarma. Nenechte se při výběru zmást štítkem „Premium“ – Microsoft takto označuje snímky v rozlišení 4K – standardní snímky jsou přitom v rozlišení 1080p. Setkáte i s několika málo motivy třetích stran, přičemž některá jsou k dispozici za drobný poplatek, ale stále platí, že drtivá většina z nich je zdarma.

Je jasné, že každý uživatel má pro umění jiný cit a vkus – každému se jednoduše líbí něco jiného. Někomu se líbí hudba, jinému zase třeba sochy, jiní mají rádi filmové umění a další zase dřevořezby. My osobně jsme vždy obdivovali krásu přírody a velmi oceňujeme, že služba Bing nám tyto druhy snímků dokáže nabídnout každý den. Jednoduše se nám tato funkce líbí a doufáme, že se zalíbí i vám!