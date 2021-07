Osm dokonalých tipů pro efektivní práci v Google Chrome

Pokud ovšem patříte mezi fanoušky internetového prohlížeče Google Chrome, pak se nemáte čeho obávat – jste totiž nyní na tom správném místě. V tomto článku jsme pro vás připravili tipy, které vám pomohou využít čas při procházení internetu daleko produktivněji. A co jsme pro vás připravili? Tak třeba automatické otevírání nejdůležitějších internetových stránek při každém spuštění internetového prohlížeče Google Chrome, nebo možnost uspořádání důležitých internetových stránek do skupin, abyste se k nim mohli snadněji vracet, popřípadě možnost využití mnoha jinak utajených schopností prohlížeče Chrome.

1. Udělejte si pořádek při procházení internetu pomocí skupin karet

Pokud stejně jako celá řada ostatních uživatelů máte při procházení internetu a vyhledávání nejrůznějších informací v internetovém prohlížeči Google Chrome otevřeno více karet, určitě víte, jak těžké je najít kartu s těmi informacemi, které právě potřebujete. Google Chrome ovšem vám nabízí elegantní řešení: skupiny karet, které vám pomohou uspořádat veškeré právě procházené internetové stránky tak, abyste se na tu požadovanou internetovou stránku dostali doslova jen několika klepnutími.

Popisovaná funkce umožňuje seskupovat internetové stránky do různých skupin – například jedna skupina se může týkat uvedení nějakého produktu na trh a druhá může sloužit pro zkoumání dopadu na hospodaření firmy. Namísto desítek otevřených karet pak uvidíte pouze své jednotlivé skupiny. Pokud tedy chcete zobrazit požadovanou internetovou stránku, pak stačí pouze otevřít příslušnou skupinu. Jen mimochodem: pokud máte zkušenosti s internetovým prohlížečem Microsoft Edge, pak vám tato funkce Google Chrome pravděpodobně připomene obdobu funkce Kolekce, která je k dispozici právě v internetovém prohlížeči Microsoft Edge.

Vraťme se ale zpět ke skupinám karet v Google Chrome. Pokud je chcete použít, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu internetové stránky, kterou chcete zařadit do skupiny. Zobrazí se místní nabídka, z níž vyberte možnost Přidat kartu do nové skupiny. Následně zadejte název skupiny a nakonec vyberte barvu pro tuto skupinu. Tímto způsobem můžete vytvořit libovolný počet skupin.

Chcete-li vložit kartu do již existující skupiny, klepněte na příslušnou kartu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte možnost Přidat kartu do skupiny a poté vyberte skupinu, do které chcete kartu přidat. Chcete-li naopak kartu ze skupiny odebrat, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odebrat ze skupiny.

Chcete-li všechny karty ve skupině sbalit, jednoduše klepněte na název skupiny. Dalším klepnutím na název skupiny pak karty znovu zobrazíte. Chcete-li seskupení všech karet ve skupině zrušit, klepněte na skupinu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Zrušit seskupení. A konečně: pokud chcete skupinu zcela odstranit a karty v ní zavřít, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Zavřít skupinu.

Pokud jste velkými fanoušky emodži (neboli smajlíků), můžete v názvu libovolné skupiny i tyto. Při vytváření nové skupiny klepněte pravým tlačítkem myši do textového pole pro zadání názvu skupiny karet, vyberte volbu Emodži a následně vyberte emodži, které chcete použít. (V názvu skupiny samozřejmě můžete kombinovat emodži s textem.) Emodži můžete přidat i dodatečně po vytvoření skupiny. Stačí klepnout pravým tlačítkem myši do textového pole a vybrat položku Emodži.

2. Odeslání odkazu na zvýrazněný text na internetové stránce

Pokud budete někdy potřebovat sdílet text nacházející se na nějaké internetové stránce s ostatními, pak docela jistě oceníte tento tip. S jeho pomocí totiž můžete rychle a komukoliv poslat odkaz, který ho odkáže přímo na text, který si má přečíst – jedinou podmínkou je, aby dotyčný rovněž používal internetový prohlížeč Google Chrome.

A jak na to? Nejprve zvýrazněte text, který chcete sdílet, a pak na něj klepněte pravým tlačítkem myši. Z místní nabídky, která se vzápětí zobrazí, pak vyberte možnost Kopírovat odkaz na zvýraznění. Nyní dojde k vytvoření odkazu a jeho vložení do schránky. Odkaz ze schránky nyní můžete vložit do libovolné aplikace a následně jej odešlete. Jakmile příjemce na tento odkaz klepne, bude přesměrován přímo na příslušnou internetovou stránku, a to konkrétně do té části, která obsahuje text, který chcete sdílet – tento text příjemce pozná tak, že bude zvýrazněn žlutě.

3. Synchronizace Google Chrome napříč zařízeními

Používáte-li internetový prohlížeč Google Chrome na více zařízeních, pak vám prozradíme jednu z nejjednodušších a nejužitečnějších možností, jak zvýšit svou produktivitu: jednoduše povolte synchronizaci. Bez povolené synchronizace je internetový prohlížeč Google Chrome v každém zařízení jakýmsi individuem, které existuje samo pro sebe. Vaše záložky, historie, hesla, informace o kreditních kartách, rozšíření, nastavení a další údaje se vyskytují a následně zůstávají v každém zařízení samostatně. Pokud budete chtít mít všechny tyto položky na všech zařízeních stejné, bude vás to stát neuvěřitelné množství času a úsilí, abyste vše synchronizovali. A to není všechno – budete se muset postarat i o pravidelnou aktualizaci. A přitom je řešení tak jednoduché!

Jednoduše na každém zařízení zapněte synchronizaci. A jak na to? U každého stolního počítače, který chcete synchronizovat, proveďte následující operace:

1. Spusťte internetový prohlížeč Google Chrome. V pravém horním rohu okna internetového prohlížeče klikněte na ikonu profilu. V nabídce, která se vzápětí zobrazí, pak stiskněte tlačítko Zapnout synchronizaci a následně ještě potvrďte její zapnutí. Musíte však být v internetovém prohlížeči Google Chrome přihlášeni – pokud ještě nejste, pak budete vyzváni, abyste tak učinili.

Výše uvedené tři kroky jsou vše, co je třeba udělat. Následně dojde k synchronizaci. Sejné tři kroky pak zopakujte u všech zařízení, která chcete synchronizovat. Navíc pokaždé, když v libovolném zařízení se zapnutou synchronizací provedete nějakou změnu nebo vytvoření například nové záložky, dojde automaticky k synchronizaci mezi všemi zařízeními se zapnutou synchronizací.

Pokud chcete synchronizaci u stolního počítače naopak vypnout, pak klepněte na ikonu svého profilu a v okně, které se objeví, pak klepněte na možnost Synchronizace je zapnutá a následně stiskněte tlačítko Vypnout.

Synchronizovat (a zrušit synchronizaci) můžete také u zařízení s operačními systémy Android a iOS. Podrobnosti pro operační systém Android naleznete na této stránce. Podobně pro operační systém iOS můžete použít tuto internetovou stránku.

To ale není všechno. Můžete si nastavit i to, co a jak se bude synchronizovat. Na stolním počítači klepněte v internetovém prohlížeči Google Chrome na ikonu svého profilu a v okně, které se vzápětí objeví, klepněte na možnost Synchronizace je zapnuta. Poté vyberte možnost Správa synchronizovaného obsahu, a narazíte na dlouhý seznam všeho, co můžete synchronizovat. Nejprve vyberte možnost Personalizovat synchronizaci a poté posuňte posuvník do polohy Vypnuto u všeho, co nechcete synchronizovat.

Pokud se obáváte o soukromí svých dat, můžete je zašifrovat. Na stolním počítači stačí klepnout na ikonu svého profilu a v okně, které se vzápětí zobrazí, klepněte na tlačítko Synchronizace je zapnuta. V následujícím okně pak klepněte na položku Možnosti šifrování a v zobrazeném seznamu klepněte na možnost Šifrovat synchronizovaná data pomocí vlastní heslové fráze pro synchronizaci. Při vlastním šifrování dat postupujte dle pokynů.

4. Rychlé vyhledávání užitečných webových stránek

Pokud často vyhledáváte na internetu nejrůznější informace, pak určitě máte zkušenost s tím, jak může být takové vyhledávání zdlouhavé, frustrující a nakonec ani nemusí vést k požadovanému cíli. Naštěstí vám může internetový prohlížeč Google Chrome s vyhledáváním pomoci a usnadnit vám vyhledávání těch požadovaných webových stránek.

Když při vyhledávání na internetu narazíte na web, který vám poskytne přesně ty informace, které chcete, můžete velmi rychle najít další, které jsou mu podobné. Stačí do panelu Adresa internetového prohlížeče zadat řetězec related:URL, kde zkratka URL představuje adresu webu, který jste právě navštívili. Chcete-li tedy konkrétně třeba najít internetové stránky podobné internetovým stránkám webu Pcworld.cz, zadejte do vyhledávacího řádku related:pcworld.cz. Vzápětí se takové podobné internetové stránky zobrazí ve výsledcích vyhledávání.

5. Používejte internetové vyhledávače, aniž byste museli přecházet na jejich internetové stránky

Pokud při vyhledávání na internetu používáte více vyhledávačů, pak dozajista oceníte tento tip, v němž vám prozradíme, jak provádět vyhledávání v libovolném internetovém vyhledávači bez nutnosti přecházet na jeho internetové stránky. Díky tomu můžete takřka každý den ušetřit spoustu času.

Nejprve klepněte v internetovém prohlížeči Google Chrome na ikonu nabídky se třemi tečkami. Tato ikonka se nachází v pravém horním rohu tohoto internetového prohlížeče Chrome. Zobrazí se nabídka, z níž postupně vyberte položky Nastavení > Vyhledávač > Spravovat vyhledávače. V sekci Výchozí vyhledávače v horní části stránky pak uvidíte přehled internetových vyhledávačů, ve kterých můžete vyhledávat, aniž byste museli přecházet na jejich stránky.

Chcete-li provést vyhledávání pomocí některého z těchto internetových vyhledávačů, například pomocí internetového vyhledávače Bing.com, pak zadejte do panelu Adresa řetězec bing.com a stiskněte klávesu Tab. Záhy zjistíte, že se levá část panelu Adresa změnila – nyní na ní uvidíte řetězec Hledat na webu Bing, popřípadě název jiného vámi zadaného vyhledávače. Nyní stačí zadat hledaný výraz a stisknout klávesu Enter – vyhledávání se tentokrát provede ve vámi vybraném internetovém vyhledávači.

Nové internetové vyhledávače můžete do seznamu přidat kliknutím na tlačítko Přidat. Musíte však pro každý takto nově přidávaný internetový vyhledávač znát internetovou adresu stránky s výsledky vyhledávání. Pokud chcete přidat nový vyhledávač, stiskněte na tlačítko Přidat, které se nachází nahoře vpravo nad sekcí Jiné vyhledávače. Zobrazí se okno, v němž je třeba vyplnit tři pole.

Do prvního textového pole s názvem Vyhledávač zadejte název vyhledávače. Následuje textové pole Klíčové slovo, kam zadejte výraz, který je třeba zadat do panelu Adresa v okamžiku, kdy budete chtít tento internetový vyhledávač použít (a poté stisknout klávesu Tab, pomocí níž se tento vyhledávač vybere pro vyhledávání). A do konečně třetím polem, které je třeba vyplnit, je pole s názvem Místo dotazu má být vložena adresa URL se symbolem %s, kam se zadá internetová adresa stránky výsledků vyhledávání přidávaného internetového vyhledávače a kde se namísto výsledku vyhledávání zadá parametr %s (adresa URL výsledků vyhledávání se zjistí tak, že zkusíte na internetových stránkách vyhledávače vyhledat libovolný výraz a po zobrazení výsledků vyhledávání zkopírujete adresu URL v poli Adresa a zde nahradíte vyhledávaný řetězec parametrem %s).

Například při vyhledávání pomocí internetového vyhledávače Google pro řetězec auto zjistíte, že adresa URL výsledků vyhledávání má tvar https://www.google.com/search?q=auto. Stačí tedy nahradit řetězec auto řetězcem %s, takževýsledná podoba řetězce, která se zadá do výše zmiňovaného pole Místo dotazu má být vložena adresa URL se symbolem %s bude mít podobu https://www.google.com/search?q=%s. Nakonec stiskněte tlačítko Přidat. (Jen tak na okraj: všimněte si, že tímto způsobem můžete prohledávat jakoukoli internetovou stránku, nejen stránky internetových vyhledávačů. Musíte však zjistit správnou adresu URL).

V sekci Vyhledávač, konkrétně v okně Spravovat vyhledávače, dokáže internetový prohlížeč Google Chrome do sekce Jiné vyhledávače automaticky přidat i další vámi navštívené internetové stránky specializované na vyhledávání, a teoreticky můžete tímto způsobem používat vyhledávání na všech těchto stránkách. Praxe je bohužel trochu někde jinde – podle našich zkušeností není internetová adresa stránky výsledků vyhledávání přidávané internetové stránky vždy správná, takže funkčnost vyhledávání je pokaždé tak trochu dílem náhody.

6. Otevření konkrétní skupiny stránek při spuštění internetového prohlížeče Google Chrome

Možná patříte mezi ty uživatele, kteří ocení, pokud mají při spuštění internetového prohlížeče k dispozici konkrétní skupinu internetových stránek, obsahující například internetovou stránku služby Gmail, internetovou stránku vaší firmy, internetovou stránku pro sledování akciového trhu, oblíbenou internetovou stránku s nejnovějšími zprávami apod. Současně ale vnímáte, jak obtěžující a časově náročné je při každém spuštění internetového prohlížeče Google Chrome přecházení na jednotlivé stránky a následné jejich otevírání.

Naštěstí existuje jednodušší způsob, jak zajistit po spuštění internetového prohlížeče dostupnost vašich oblíbených internetových stránek. Internetovému prohlížeči Google Chrome totiž můžete poručit, aby při každém spuštění otevřel stejnou skupinu internetových stránek. Stačí, když klepnete na ikonku tří teček, která se nachází v pravém horním rohu internetového prohlížeče Google Chrome, a z nabídky, která se záhy zobrazí, vyberete možnost Nastavení > Vy a Google. Nyní klepněte na sekci Při spuštění, která se nachází ve spodní části okna. Následně v pravé části okna vyberte možnost Otevřít konkrétní stránku nebo skupinu stránek a nakonec klepněte na odkaz Přidat novou stránku. Objeví se okno, do něhož zadejte nebo vložte adresu URL vámi požadované internetové stránky a stiskněte tlačítko Přidat. Tímto způsobem můžete přidat libovolný počet stránek.

Pokud naopak budete chtít nějakou internetovou stránku ze skupiny stránek odstranit, pak klikněte na ikonku tří teček, která se nachází vedle ní, a zde vyberte možnost Odebrat.

Je zde ovšem i možnost přidat všechny internetové stránky, které se mají po spuštění internetového prohlížeče Google Chrome, najednou. Nejprve otevřete karty všech těchto internetových stránek, ale neotvírejte však žádné další – tyto by měly být skutečně pouze jedinými kartami otevřenými v internetovém prohlížeči Google Chrome. Poté se vraťte do již zmiňované sekce Při spuštění a zde klepněte na možnost Použít aktuální stránky. Od této chvíle se budou všechny tyto internetové stránky automaticky otevírat při každém spuštění internetového prohlížeče Google Chrome.

7. Využijte skrytých superschopnosti internetového prohlížeče Google Chrome

Firma Google neustále experimentuje s přidáváním nových funkcí do internetového prohlížeče Google Chrome. Přitom se snaží do tohoto internetového prohlížeče přidat celou řadu funkcí pro zvýšení produktivity nebo pro úsporu času při procházení internetu. Pokud patříte k těm, kteří touží získat nejnovější a nejlepší funkce zvyšující produktivitu dříve než ostatní, existuje způsob, jak je můžete začít používat, aniž byste museli čekat, až jim Google dá oficiální schválení.

Stačí, když v internetovém prohlížeči Google Chrome povolíte jinak skryté experimentální funkce označované jako příznak (flags). Tyto příznaky zobrazíte tak, že do panelu Adresa internetového prohlížeče Google Chrome zadáte řetězec chrome://flags. Za okamžik se zobrazí internetová stránka plná těchto příznaků – při naší poslední kontrole jich byly desítky.

Chcete-li příznak zapnout, projděte celý seznam a klepněte na políčko vedle toho příznaku, který chcete vyzkoušet. V rozevíracím seznamu, který se vzápětí objeví, pak vyberte možnost Enabled a poté znovu spusťte internetový prohlížeče Google Chrome.

Poté už Chrome používejte jako obvykle. Pokud chcete příznak vypnout, vraťte se zpět a v seznamu vyberte možnost Disabled.

K dispozici jsou běžně desítky příznaků, které si můžete kdykoli vyzkoušet. (Za povšimnutí stojí, že příznaky, které jsou aktuálně k dispozici, mohou záviset na platformě a časem se měnit.) Minimálně za vyzkoušení stojí například tyto příznaky:

Parallel Downloading (Paralelní stahování) : Zapnutím této funkce zrychlíte stahování souborů. Stahování každého objektu se rozdělí na tři části, které se stahují souběžně. Tuto funkci oceníte zejména při stahování velkých souborů, kde má určitě smysl. U menších souborů tato funkce žádný smysl nemá.

Smooth Scrolling (Plynulé posouvání) : Pokud se vám při procházení internetových stránek zdá, že jsou rozhozené, zapněte tento příznak a restartujte internetový prohlížeč Google Chrome. Posouvání obsahu stránky by mělo být plynulejší. Tato funkce sice nemusí mít přímý vliv na vaši produktivitu práce, ale při samotném posouvání si budete více užívat čas.

Scroll Anchor Serialization (Serializace kotvy posouvání) : Pokud chcete začít číst webovou stránku už v okamžiku, kdy se objeví nějaký obsah, pak zapněte tento příznak. Často se stává, že pokud začnete číst stránku v době, kdy se ostatní části stránky teprve načítají, ztratíte místo, kde se právě při čtení nacházíte a budete ho muset po stažení ostatních prvků znovu najít. Po zapnutí této funkce se vám to už nestane.

Enable Reader Role (Povolení režimu čtení) : V režimu čtení uvidíte pouze obsah stránky. Vše ostatní, včetně reklam a postranních panelů, se odstraní. Můžete se tak snáze soustředit na práci. Po zapnutí příznaku se vpravo od adresního řádku zobrazí ikona Stránka pro zapnutí Režimu čtečky.

8. Šetřete čas používáním klávesových zkratek

Řada uživatelů používá klávesové zkratky k urychlení často opakovaných operací – typicky v takových aplikacích pro produktivitu, jako je například Microsoft Word. Bohužel často takoví uživatelé zapomínají na to, že klávesové zkratky lze použít i v internetových prohlížečích, což je škoda, protože klávesové zkratky jsou i zde velkou úsporou času.

Pokud tedy chcete zvýšit svoji produktivitu práce i v internetovém prohlížeči Google Chrome v operačním systému Windows a Linux, pak si pozorně prohlédněte následující klávesové zkratky. Většina z nich ostatně funguje i v operačním systému MacOS – stačí, když klávesu ⌘ nahradíte klávesou Ctrl a klávesu Option klávesou Alt. Ještě více klávesových zkratek pak najdete v kompletním seznamu klávesových zkratek pro internetový prohlížeč Chrome od společnosti Google.

Přehled užitečných klávesových zkratek pro internetový prohlížeč Google Chrome