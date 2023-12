Windows 11 obsahují přes třicet zajímavých nových funkcí, které snadno můžete minout

Následující řádky se proto pokouší v podobě průvodce představit všechny důležité letošní novinky, které se v operačním systému Windows 11 objevily, a mimoto přináší také první pohled na plánovanou komplexní integraci umělé inteligence do operačního systému.

To však byla spíše výjimka. Druhá velká červencová aktualizace v rámci „Moments“ obsahovala více než 20 nových funkcí, které však nebyly zdaleka tak nápadné. Málokdo si například všiml, zda je možné v režimu kiosku spouštět pouze jednu nebo více aplikací, jak tomu bylo dříve. Firmě Microsoft se bohužel příliš nedaří informovat o nových funkcích, které objevují v jeho operačním systému Windows – to platí zejména v případě, kdy se jedná o menší vylepšení.

První významná aktualizace funkcí v letošním roce přinesla téměř revoluční novinku v podobě integrace Bing AI Chat. Microsoft v souladu s ní integroval do internetového prohlížeče Microsoft Edge novou podobu vyhledávání, kterou použil i na Hlavním panelu operačního systému Windows 11.

Co se původně označovalo spíše za výjimku, stalo se nyní de facto standardem – na mysli máme průběžné aktualizace funkcí označované jako „Moments“.

Na rozdíl od operačního systému Windows 10, který až do října 2025, kdy skončí jeho podpora ze strany firmy Microsoft, už nedostane žádné nové funkce, bude naopak operační systém Windows 11 ze strany Microsoftu neustále vybavován různými novinkami a vylepšeními. A to samozřejmě neplatí jen při vydávání velkých upgradů, jako byl například velký roční podzimní upgrade na verzi 23H3.

Na jaře firma Microsoft integrovala do operačního systému Windows vyhledávání s umělou inteligencí Bing a další funkce

Když koncem roku 2022 firma OpenAI veřejně zpřístupnila svou službu ChatGPT, umožnila tím takřka celému světu pochopit, jak dokáží být takoví generativní chatboti používající umělou inteligenci flexibilní. Současně s tím přivedla do úzkých nejen samotné internetové vyhledávače, ale i samotné firmy Google a Microsoft.

Jste spokojeni s Windows 11 Ano

Ne

Používám starší verzi Windows

Odpověď firmy Microsoft na sebe nedala dlouho čekat. Firma Microsoft vyrazila do útoku a v reakci na tuto událost integrovala do svého internetového vyhledávače Bing funkci umělé inteligence a na jaře ji pomocí aktualizace operačního systému Windows integrovala přímo do vyhledávacího pole nacházejícího se na Hlavním panelu. Díky tomu se tato zcela nová možnost vyhledávání takřka okamžitě dostala ke všem uživatelům operačního systému Windows 11. Pokud byste si chtěli tuto funkci vyzkoušet také, není nic jednoduššího – stačí v internetovém prohlížeči Microsoft Edge klepnout na tlačítko s ikonkou Bing, které se nachází v pravém horním rohu okna tohoto internetového prohlížeče. Samotný chatbot se ostatně uživateli snaží při hledání té správné odpovědi pomocí třeba jen tím, že pokládá dotazy, které s dotazem souvisí i kontextově, současně jsou i velmi přesné. A pokud je to třeba, požádá uživatele o upřesnění či dodatečné vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že hlavní hvězdou letošního prvního „Moments“ byla umělá inteligence Bing, byly nuceny ostatní nové funkce v kumulativní jarní aktualizaci operačního systému Windows 11 ustoupit do pozadí. A je to škoda: vždyť není k zahození vědět, že například takový nástroj pro pořizování výstřižků nyní kromě snímků obrazovky umí pořizovat i videozáznamy nebo že se do operačního systému se vrátila funkce pro poskytnutí vzdálené pomoci umožňující údržbu počítače na dálku. Dalšími novinkami pak je například optimalizace Hlavního panelu pro dotykové ovládání u zařízení typu „dva v jednom“, která lze používat i jako tablety, poté jsou zde další nastavení pro úsporu energie, možnost připojení iPhonů k počítačům s operačním systémem Windows pomocí vylepšené funkce Phone Link a celá řada dalších funkcí.

Co to vlastně jsou ta „Windows Moments“?

Orientace v nejrůznějších druzích aktualizací nikdy nebyla a ani dnes není tak úplně jednoduchá a podle všeho se bohužel nijak nezlepšuje. S příchodem operačního systému Windows 10 firma Microsoft zrušila dříve používané balíčky označované jako Service Pack servisní balíčky a přesné číselné označení verzí, které se používalo v operačním systému Windows 8.1. Operační systém Windows 10 prostě zůstal operačním systémem Windows 10, i když se jeho nové verze objevovaly dvakrát ročně.

Ostatně při těchto aktualizacích operačního systému Windows 10 se na rozdíl od ostatních aktualizací instaloval úplně nový operační systém. Jen to nebylo na první pohled vidět, protože nová verze operačního systému Windows automaticky převzala všechna nastavení, programy a data z předchozí verze tohoto operačního systému. Stav aktualizace se tak dal zjistit pouze na základě přesného označení verze operačního systému Windows, jako bylo například označení 1507, 1511 a později 20H2, 21H1 atd.

V další fázi se firma Microsoft rozloučila se systémem aktualizací vydávaných každého půl roku a počítá s tím, že se nové verze operačních systémů Windows 10 a 11 budou napříště objevovat pouze jednou ročně, a tom na podzim. Formálně to sice stále platí, nicméně ve skutečnosti dostává současný operační systém nové funkce mnohem častěji: třeba na začátku března přibyla do operačního systému dobrá desítka funkcí, v létě pak bylo dokonce přes dvacet.

Balíčky s novými funkcemi se v operačním systému Windows 11 zpočátku nabízí v podobě tzv. volitelných aktualizací, a to do okamžiku, než je firma Microsoft automaticky nainstaluje v rámci pravidelných měsíčních aktualizací. Ti uživatelé, kteří instalaci aktualizací nevěnují příliš pozornosti nebo na novou funkci náhodou nenarazí, si jí tak kolikrát ani nevšimnou. V současnosti se nemění ani verze – v současnosti označovaná jako Windows 11 22H2. Přesnou verzi zjistíte tak, že do nabídky pro vyhledávání zadáte příkaz winver, kde pak následně vyhledáte číslo sestavení, které se tam zobrazí.

Uživatelé těmto ve své podstatě náhodným aktualizacím funkcí říkají „Moments“. Firma Microsoft sama ovšem tento pojem oficiálně nepoužívá. O to paradoxní je skutečnost, že poslední letní aktualizace (KB 5027303) má interní název „Moment 3“, a další pak se označuje jako „Moment 4“ a má se objevit každou chvíli. Ta pak bude mimochodem opět považována za novou verzi, označovanou konkrétně jako 23H2. Můžeme se jen dohadovat, kdy firma Microsoft od tohoto prapodivného systému upustí.

V letní aktualizaci se objevilo přes dvacet vylepšení

Poslední významnou aktualizací funkcí operačního systému Windows 11 byla aktualizace, která se objevila koncem května, kdy byla nejprve k dispozici ke stažení ručně. V červnu ji pak bylo možné nainstalovat prostřednictvím služby Windows Update jako volitelnou aktualizaci a od července se pak již instalovala jako standardní aktualizace. Pojďme se podívat na to, co je v ní nového.

Velmi praktické a prakticky každodenně využitelné je bezesporu vylepšení funkce klávesy PrintScreen. Namísto toho, aby se po jejím stisku do schránky operačního systému umístil snímek celé obrazovky, jako tomu bylo téměř 30 let, se nyní spouští nástroj Výstřižky, který vím rovnou nabídne hned čtyři možnosti výběru: v obdélníkovém režimu můžete se stisknutým levým tlačítkem myši vybrat libovolnou část obrazovky; v režim volného tvaru můžete vybírat libovolně tvarovaný výstřižek. V režimu výběru okna si budete moci vybrat okno, které má být ve snímku obrazovky a konečně v režimu celé obrazovky vám aplikace Výstřižky uloží do systémové schránky snímek celé obrazovky – stejně jako tomu bývalo dříve po stisku klávesy PrintScreen. Namísto hůře zapamatovatelné klávesové zkratky Win-Shift-S, která vyvolává aplikaci Výstřižky tak v současnosti můžete použít rovnou zapamatovatelnější a efektivněji použitelnější klávesu PrintScreen.

To, že hodiny na Hlavním panelu nyní mohou zobrazovat sekundy, je spíše vylepšení jen tak na efekt. Zobrazování sekund je možné povolit v aplikaci Nastavení v sekci Přizpůsobení > Hlavní panel. Užitečnější je ale bezesporu zobrazení úložiště OneDrive, které v nabídce Nastavení > Účty zobrazuje volné a využité místo v cloudu firmy Microsoft.

Kromě výše uvedených funkcí nyní podporuje operační systém Windows 11 živé titulky. To znamená, že veškerý zvukový obsah přehrávaný v počítači – ať uložený na místním počítači nebo streamovaný v podobě zvuku, videa, hudby nebo textových příspěvků – je v případě, že je rozpoznán, opatřen titulky. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, stiskněte klávesovou zkratku Win-Ctrl-L, následně klepněte na položku „Stáhnout“ a počkejte, až se vše nastaví. Ve výchozím nastavení se titulky zobrazují v horní části obrazovky; jejich polohu můžete změnit pomocí symbolu ozubeného kolečka, které se nachází vpravo. Zde lze také upravit konfiguraci týkající se dalších jazyků či dalších nastavení. Po provedení veškerého nastavení pak můžete opět stejnou klávesovou zkratkou Win-Ctrl-L zapínat a poté vypínat.

Vylepšení se rovněž dočkal i Správce úloh, který nyní dokáže v případě problémů s operačním systém vytvářet soubory výpisu paměti jádra za provozu a analyzovat tato data LDK bez podpory operačního systému Windows. O novém režimu kiosku s podporou více aplikací jsme již hovořili výše – návod na jeho nastavení nabízí firma Microsoft na Internetu. Daleko jednodušeji nyní funguje i výměna souborů mezi operačním systémem Windows a subsystémem pro Android (WSA) – stačí soubory přetáhnout pomocí myši. Navíc přístup k souborovému systému Windows mají nyní všechny aplikace pro Android nainstalované v tomto operačním systému.

Další čtyři vylepšení jsou svázána s konkrétními hardwarovými požadavky:

Pokud chcete používat technologii Bluetooth Low Energy Audio, pak musí tento energeticky úsporný standard podporovat počítač i přehrávač (například sluchátka). Adaptivní řízení jasu („změna jasu podle obsahu“), které zesvětluje části obrazovky notebooku, je k dispozici pouze u některých modelů notebooku. Totéž platí u zařízení typu dva v jednom, co se týče dalších možností klávesnice na obrazovce. A konečně, operační systém Windows 11 dokáže při odchodu od pracovního stolu automaticky uzamknout počítač a po návratu jej opět odemknout – to ovšem pouze za předpokladu, že senzory zařízení (například webová kamera s podporou Windows Hello) detekuje přítomnost majitele.

Vysvětlivky ke všem ostatním (menším) aktualizacím, které jsou k dispozici v rámci velké aktualizace funkcí, najdete na těchto internetových stránkách firmy Microsoft.

Co nás čeká příště?

Letošní květnová konference Microsoft Build byla celá věnována tématu umělé inteligence (AI) a rovněž na ní byl představen Windows Copilot. Tento nástroj umělé inteligence má zjednodušit ovládání a konfiguraci operačního systému tím, že uživatelé PC jednoduše zadají, čeho chtějí dosáhnout, a pak nechají umělou inteligenci, aby tuto operaci vykonala za ně. Umělá inteligence tak bude moci vykonat například následující příkazy:

„Nainstaluj aktualizace pro operační systém Windows“

„Vytvoř snímek obrazovky“

„Spusť aplikaci Outlook“

O měsíc později bylo možné Windows Copilot poprvé vyzkoušet, a to prostřednictvím vývojářského kanálu programu Windows Insider.

Firma Microsoft rovněž pracuje na plánech outsourcingu operačního systému Windows do cloudu i pro soukromé uživatele. Ten již je k dispozici firmám, a to v podobě řešení s názvem Windows 365. Jedná se o kompletní operační systém včetně nainstalovaných aplikací a vlastních dat uživatelů, který se již nespouští z počítače, ale grafické rozhraní se jako celek přenáší přes Internet, takže jej lze spustit na téměř libovolném počítači.

Verze operačního systému Windows běžící v cloudu by měla být v provedení pro běžné koncové uživatele ještě v letošním roce, nicméně tato skutečnost ještě není potvrzena. Otevřený je i start další generace operačního systému Windows; podle některých zasvěcenců bude operační systém Windows 12 k dispozici nejdříve v roce 2024.

Mezi další novinky Windows 11, které nají již nyní konkrétnější podobu a jejich uvedení je na obzoru, patří nové zálohování dat („Windows Backup“), možnost rozbalování archivů ve formátu WinRar a 7-Zip bez nutnosti instalace dalších nástrojů, další funkce pro Průzkumníka souborů a galerii obrázků, nativní ovládání osvětlení RGB a možnost zobrazit na Hlavním panelu operačního systému Windows 11 více otevřených souborů programu vedle sebe. Stejně jako Copilot jsou všechny tyto funkce již k dispozici testovacích verzích operačního systému Windows 11 ve vývojovém kanálu Insider.

Rychlejší instalace aktualizací systému Windows 11

Mezi funkce systému Windows 11, které byly letos přidány v tichosti a zůstaly většinou bez povšimnutí, patří i možnost získání nejnovějších aktualizacích, jakmile budou k dispozici. Díky této funkci budete mít možnost získat kromě bezpečnostních oprav operačního systému rychleji než obvykle i všechny aktualizace, tj. i dodatečné aktualizace, nové funkce, opravy a další vylepšení. Po aktivaci této funkce v části Windows Update v aplikaci Nastavení stačí pouze restartovat počítač – to je skutečně vše, co musíte udělat.

Na rozdíl od programu Windows Insider, který pro běžně používané počítače obecně příliš vhodný není, je toto nové nastavení daleko méně rizikovější.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com