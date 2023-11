ChatGPT Plus má nové funkce. Dokáže analyzovat soubory a rozhodovat o akci na základě kontextu

Společnost OpenAI provozující chatbota ChatGPT přidala pro předplatitele plánu ChatGPT Plus novinku v podobě nahrávání souborů a jejich následná práce s nimi na multimodální úrovni. Uživatelé tak nebudou muset vybírat mezi různými režimy v ChatGPT-4 a namísto toho nechají umělou inteligenci rozhodnout na základě kontextu.





Podle magazínu The Verge přichází část nových funkcí z předplatného ChatGPT Enterprise do klasického individuálního předplatného ChatGPT Plus. Ne každý však může mít k novým funkcím ihned přístup, nicméně funkce jako pokročilá analýza nebo sumarizace dat z nahraného souboru funguje dobře všem. Pomocí nové funkce vám může ChatGPT také odpovídat na otázky týkající se obsahu nahraného souboru nebo na jeho základě nechat vygenerovat obrázek.