OpenAI spustí GPT-4 Turbo a nabídne možnost vytvořit si „vlastní GPT“

Pochvala úvodem

Po roce provozu se ChatGPT těší stále velké popularitě. Společnost OpenAI uvedla, že jejich nástroj týdně používá více jak 100 milionů uživatelů. ChatGPT byl jedním z nejrychleji rostoucích spotřebitelských produktů, které dosáhly pomyslné hranice 100 milionů uživatelů měsíčně. Na konferenci padla také zmínka o tom, že API ChatGPT využívá pro své vlastní řešení více jak 2 milionů vývojářů po celém světě.





GPT-4 Turbo

Na konferenci byla odhalena vylepšená verze modelu ChatGPT-4 s přídavkem Turbo. Nový model přijde ve dvou verzích. První pro analýzu textu a druhá pro porozumění textu a obrázků. GPT-4 Turbo dokáže pracovat s kontextem až 128 000 tokenů a dokáže si zapamatovat kontext i u stovek stránek textu. Velmi důležitý je také to, že znalosti GPT-4 Turbo nebudou už sahat do roku 2021, ale do dubna 2023.

Záznam z vývojářské konference OpenAI Autor: YouTube OpenAI

OpenAI vylepšilo také volání funkcí. Nově jich bude možné více najednou a API vygeneruje validní výstup ve formátu JSON a SEED. GPT-4 Turbo zvládne také syntézu řeči, integruje nástroj DALL-E a celkově zlevní cenu tokenů. Cena textového tokenu bude 1 cent za 1000 vstupních tokenů a 3 centy za 1000 výstupních tokenů.

Tvorba vlastních verzí GPT

Uživatelé si budou moci vytvářet vlastní verze GPT pro osobní nebo produktivní použití. K tvorbě verzí GPT nebude třeba znát složité znalosti programování, stačit k tomu bude znalost základních výzev. OpenAI umožní tvorbu vlastních verzí GPT podnikovým zákazníkům, kteří si díky tomu budou moci vytvářet interní GPT modely postavené na interních znalostech dané společnosti (různé databáze, e-maily apod.)

OpenAI umožní podnikovým i nepodnikovým uživatelům tvorbu vlastních verzí GPT Autor: YouTube OpenAI

Nový „AI obchod“ vytvořený uživateli

OpenAI na konferenci zmínila, že vytvoří jakýsi „virtuální obchod“, na kterém budou moci uživatelé vytvořené verze GPT nabízet ostatním. Obchod dorazí k předplatitelům ke konci tohoto měsíce a ze začátku bude obsahovat pouze verze GPT od ověřených vývojářů.

API pro DALL-E

Model převodu textu na obrázek DALL-E se dočká API s vestavěnými nástroji pro moderování. Obrázek bude možné generovat v různých formátech s rozlišením od 1024 × 1024 do 1792 × 1024 a OpenAI si za každý vygenerovaný obrázek řekne 4 centy.

API pro model převodu textu na řeč Audio API

Společnost spustí nové rozhraní pro převod textu na řeč Audio API. K dispozici je 6 přednastavených hlasů (Alloy, Echo, Fable, Onyx, Nova a Shimer) a jeho cena je 15 centů za 1000 výstupních znaků.

Změny v ChatGPT Plus

OpenAI sjednotí všechny modely ChatGPT Plus, takže už nebude potřeba vybrat konkrétní model před zadáním požadavku. Některé ohlášené novinky (například sjednocení modelů) by se měly projevit už nyní, další pak dorazí během následujících týdnů či měsíců.

Celý záznam konference je možné shlédnout zpětně na YouTube kanále OpenAI