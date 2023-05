ON1 Photo Raw 2023: Skvělý balík na práci s fotografiemi

Od prvního chvíle dostaneme do ruky robustní nabídku jednotlivých funkcí. Vyhledávat můžeme jak v adresářích na počítači, tak i třeba v Dropboxu nebo OneDrive. S jednotlivými obrázky si můžeme pohrát, doplnit klíčovými slovy nebo je třeba ohodnotit.





Síla balíku je samozřejmě v editaci. Zde si můžeme vybrat mezi pohodlím automatickým úprav nebo pracnějším manuálním ovládáním. Automatické ovládání je nečekaně pokročilé a zvládne i odstraňování větších objektů, které by kazily kompozici. Pomocí automatického rozlišení tváří a oblohy můžeme vylepšovat portréty, samozřejmá já kombinace několika expozic, ať už se jedná třeba o HDR nebo panoramatické snímky.

Hlavním hitem nové verze je ale nástroj Super Select AI, využívající umělé inteligence. Ta bleskově rozdělí obrázek na větší počet zón, které buď sama upraví, nebo umožní přípravu jednotlivých vrstev. Není to ovšem stále dokonalé a někdy to ty oblasti upraví opravdu svérázně. Když to ale funguje, práci to urychlí opravdu neuvěřitelně.

Podařil se také nástroj Tack Sharp AI, který opět s pomocí AI odstraňuje a proostřuje místa, která jsou v pozadí lehce rozmazaná. AI se dále uplatní i při maskování, kde to funguje podobně jako v případě již zmíněné Super Select AI, ale pracuje to jen při filtrování.

Aplikace Content-aware crop malinko klame tělem. Místo aby nám šikovně pomáhala obrázek cropovat tak, aby vypadal co nejlépe, tady to naopak obrázek rozšiřuje směrem, který si zvolíme.

V každém případě nová verze nabídne plnohodnotnou verzi černé komory, protože s fotografií si můžeme udělat skutečně cokoliv. Stále více kroků je automatických, včetně korekcí optiky. Počet podporovaných fotoaparátů a jejich čoček se zdá být nekonečný. A s cenou pod 2 800 korun chybu rozhodně neuděláme.