Oficiální trailer na GTA IV je tu. Rockstar jej vydal o den dříve, než původně plánoval

O tom, že studio Rockstar Games pracuje na novém díle GTA už víme dlouho. Doposud se však Rockstar zdráhal cokoliv ukázat a lákal na oficiální premiéru, která se měla konat 5. prosince. Rockstaru ale před oficiálním vydáním unikly nejdříve záběry a následně i celý trailer, proto se společnost rozhodla o jeho zrychlené zveřejnění.





Na 90sekundovém traileru jsou vidět záběry na Leonidu, státu nasáklého ulicemi plných neonů, večírků a rychlých aut. Upoutávka se zaměřila hlavně na hlavní protagonistku Luciu, která se svým přítelem zřejmě spáchala nějaké zločiny poté, co byla propuštěna z vězení. V traileru se objevuje také spousta live streamů podobných těm z Instagramu, což může nasvědčovat zasazení do moderní doby než do 80. let, které je možné znát z GTA: Vice City, hry z roku 2002.

Vydání oficiálního traileru snad ukončí nepříjemnou smůlu, která Rockstar Games provází napříč vývojem nového dílu GTA. V loňském roce se na internet dostal masivní únik záběrů z rozpracované verze hry následovaný různými typy zákulisních informací.

Pomyslnou korunou byl nedávný únik celého traileru, byť ve špatné kvalitě a s velkým vodoznakem. Nezbývá než doufat, že datum vydání stanovené na rok 2025 a vývoj samotné hry už nebudou dále doprovázet žádné strasti nebo další nešťastné události.