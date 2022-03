Office 8: Plnohodnotný ekvivalent kancelářského balíku od Microsoftu

Balík se programům Microsoftu podobá jako vejce vejci, takže se s ním naučíme pracovat prakticky okamžitě. Některé funkce mají sice trochu odlišné jméno, ale oproti originálu jsou pochopitelnější a hlavně je nemusíme pracně hledat.

Balík odpovídá třem základním programům, Word, Excel a PowerPoint. Je celkem jasné, že se jednotlivé části budou jmenovat jinak – tady se jedná o Write, Calculate a Present. K ukládání souborů buď můžeme použít přímo soubory z Office, nebo nativní formáty Ashampoo. Nezapomnělo se ani na PDF, takže program je značně univerzální.

Klony nástrojů od Microsoftu

Od prvního pohledu nás potěší jednoduché rozhraní, na které jsme zvyklí od Microsoftu. Samotná instalace je svižná. Po startu si můžeme vybrat nejen barevné schéma, ale také klasický vzhled nebo modernější stuhy.

GALERIE: Jak vypadá prostředí Office 8

Jednotlivé skupiny funkcí jsou mimořádně podobné originálu a najdeme zde prakticky všechno, co může běžný uživatel textového editoru potřebovat. V možnostech je i zakódování (což platí nejen pro textový editor, ale i pro ostatní programy celého balíku).

Calculate je obdoba Excelu. Tady lze než opakovat co, co platí o předchozí části – najdeme všechno, co potřebujeme. Present, který odpovídá programu PowerPoint, je opět jeho klonem. V obou případech je podoba téměř neuvěřitelná, až se člověk diví, že Microsoft nijak neprotestoval. Stejně jako o originálních programu, i zde si můžeme rozhraní solidně modifikovat k obrazu svému.

Dobré zabezpečení

Všechny aplikace umožňují zabezpečení pomocí 256 bitového kódování AES. Vybrat si můžeme buď ochranu proti čtení i psaní nebo jen zablokování změn dokumentu, který si každý může přečíst. Nesmí nás ale opustit bdělost a ostražitost – pokud heslo k osuboru zapomeneme, už ho nikdo neotevře, firma Ashampoo k nim nemá přístup. Síla kódování závisí do značné míry na formátu, o nového formátu DOCX je silnější nežli u starého formátu DOC.

Celý balík je plně kompatibilní s verzemi Office 2019 a Office 365, a kdo plně nevěří, může si stáhnout demoverzi platnou plných 30 dnů.

Balík Office je skutečně impresivní a v porovnání s originálem of Microsoftu je doslova za hubičku. Poradí si prakticky se vším, co od balíku Office můžeme očekávat, a k tomu za zlomek ceny. Pokročilí uživatelé asi úplně všechno nenajdou, ale jelikož platí, že běžný uživatel stejně pouze klouže po povechu a většinu komplexních funkcí balíku vůbec nepoužije, není co řešit. Navíc za mimořádně příznivou cenu a hled pro pět počítačů najednou.