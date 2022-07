Odstraňte duplicitní fotografie pomocí zdarma dostupného programu

Před nedávnem jsem se pustil do dlouho odkládané akce. Předsevzal jsem si totiž, že musím konečně jednou pořádně ve svém počítači vyčistit složku Obrázky. Po letech zálohování fotografií z telefonu a umisťování obsahu paměťových karet z digitální zrcadlovky do této složky logicky obsah této složky neustále bobtnal, a to tak, že se situace postupně stala neudržitelnou.





Nastal tedy nejvyšší čas k tomu, aby konečně došlo k odstranění duplicitních fotografií, rozmazaných snímků, již nepotřebných snímků obrazovky a ostatního digitálního haraburdí. A jakmile jsem si v této složce pořádně uklidil, vězte, že nebyl vůbec žádný problém ten zbývající obsah řádně roztřídit do jednotlivých alb.

Možná si nyní položíte otázku, proč vlastně se mi složka Obrázky tak zaneřádila? Odpověď je poměrně jasná: hlavním viníkem je služba Fotky Google, která dokáže tak jednoduše vyhledávat v již existujících fotografiích, že jsem se spokojil s tím, že jsem složku na pevném disku určenou pro zálohu fotografií ignoroval s vědomím, že stejně existuje jen kvůli tomu, aby moje fotografie byly někde uschovány pro případ, že by je bylo třeba obnovit.

Situace nyní je však úplně jiná, protože služba Fotky Google již neomezené úložiště neposkytuje, takže že je načase se přizpůsobit. I když jsem se rozhodl, že budu službu používat dál (i za cenu, že si předplatné cloudového úložiště zaplatím), přesto se mi velmi zamlouvá myšlenka, že mám ve svém počítači pro všechny případy umístěnu zálohu všech mých fotografií.

Jenže při představě, že budu muset jednu po druhé ručně třídit tisíce starých fotografií, jsem se začal trochu ošívat. Velmi nutně jsem potřeboval najít způsob, jak nějakým způsobem hromadně vyřadit podobně vypadající fotografie a zmenšit tak knihovnu fotografií na mnohem přijatelnější velikost. Po dlouhém hledání se mi naštěstí podařilo najít přesně to, co jsem hledal – zdarma dostupný nástroj pro odstraňování duplicitních fotografií s názvem AllDup, který funguje přímo v operačním systému Windows.

Program AllDup pro operační systém Windows

Kdy se pokusíte na Internetu vyhledat nějaké vhodné aplikace orientující se na odstraňování duplicitních fotografií, pak povětšinou narazíte na aplikace, které obsahují reklamy, nákupy v aplikaci, popřípadě je nějakým způsobem omezeno jejich používání. Nic z toho u programu AllDup ale nenajdete. A i když je jeho konfigurace poněkud těžkopádnější, vězte, že se vám vyplatí, protože následné možnosti pro přizpůsobení vyhledávání duplicitních souborů jsou skutečně pestré.

Po spuštění programu AllDup se zobrazí přehled složek, jejichž obsah má program prohlédnout. Ve výchozím nastavení se jedná o všechny pevné disky a složky s dokumenty. Když klepnete na tento přehled pravým tlačítkem myši, můžete přidat další složky. V části Způsob porovnávání si můžete nastavit, zda bude program AllDup hledat duplicitní položky v rámci jedné složky (což oceníte například tehdy, když pořídíte mnoho podobných snímků najednou), nebo mezi různými složkami (v tomto případě hledáte duplicitní snímky, které jste mohli uložit na více místech).

Po výběru složek, které chcete prohledávat, stiskněte tlačítko Způsob hledání a vybrat si tak, co se vlastně má hledat. Následně vyberte možnost Find similar pictures (Najít podobné obrázky) a jako způsob porovnávání vyberte metodu dHash. Poté můžete nastavit procento shody, čímž určujete, jak moc si mají být fotografie podobné.

Já sám osobně jsem přišel na to, že dobrou výchozí hodnotou je hodnota 92 %. Toto číslo samozřejmě pak můžete upravovat v závislosti na výsledcích, které dostanete. Ostatní nastavení na této stránce můžete klidně ignorovat, takže rovnou můžete stisknout tlačítko Spusť hledání a začít hledat duplicitní snímky.

Jakmile vyhledávání skončí, zobrazí se seznam duplicitních položek, přičemž každou z nich můžete rozbalit a zobrazit jednotlivé soubory. Chcete-li zobrazit fotografie v jednotlivých skupinách, klikněte v pravém horním rohu obrazovky na ikonu Image Viewer (Prohlížeč obrázků) a poté v levém horním rohu na ikonu Náhled souboru (obě jsou mimochodem zvýrazněny na obrázku níže). Pokud nemáte u své počítačové sestavy dva monitory, pak doporučuji rovněž klepnout na šipku na ikoně Náhled souboru a ujistit se, že není zaškrtnuto políčko Ukaž náhled souboru v samostatném okně.

Poté můžete poklepáním na libovolnou skupinu zobrazit fotografie v této skupině vedle sebe nebo klepáním na jednotlivé fotografie zobrazit větší náhled. Poté vyberte všechny fotografie, které chcete odstranit, a nakonec klepněte červené tlačítko se symbolem křížku, které se nachází v levé horní části okna programu. Za okamžik se vám zobrazí poslední okno, v němž můžete fotografie odeslat buď do koše, nebo do jiných složek na pevném disku.

Mně osobně se pouhým použitím režimu Find similar pictures (Najít podobné obrázky) s různými úrovněmi nastavení shody podařilo zlikvidovat stovky nechtěných snímků. Kromě tohoto způsobu čištění vám doporučuji ještě provést další operaci, tentokrát v režimu Find similar file names (Najít podobné názvy souborů), kterou nastavíte jako metodu vyhledávání. Vzhledem k tomu, že fotografie pořízené za sebou mají často téměř totožné názvy souborů, může vám tento režim pomoci objevit více variant téže fotografie nebo celé skupiny fotografií pořízených za sebou.

Sice jsem musel nějakou chvíli trochu experimentovat, než jsem našel v obou režimech to nejlepší nastavení, ale nakonec se mi to podařilo a pomocí programu AllDup jsem odstranil doslova stovky podobných fotografií, takže jsem měl výrazně méně práce při ruční třídění svých snímků.

Alternativa pro Mac

Program AllDup je bohužel k dispozici pouze pro operační systém Windows. Pokud z jakéhokoli důvodu uchováváte všechny své fotografie na počítači Mac, pak vynikající alternativu v tomto slova smyslu představuje program PhotoSweeper. Pro vyhledávání duplicitních snímků nabízí podobnou sadu podrobných ovládacích prvků, a i když stojí 10 dolarů, je třeba uznat, že je uživatelsky přívětivější.

Vývojář programu PhotoSweeper je mimochodem také autorem zdarma dostupné verze programu s názvem Duplicate Photos Finder, která rovněž dokáže odvést docela slušnou práci, nicméně jí chybí řada šikovných drobností, které nabízí placená verze.

Stejně jako u programu AllDup začínáte i zde výběrem složek, v nichž chcete hledat duplicitní snímky. Po dokončení vyhledávání duplicitních snímků stačí stisknout tlačítko pro porovnání a vybrat si mezi třemi různými režimy porovnávání: režim Duplicate Files (Duplicitní soubory) hledá podle názvu souboru, režim Similar Photos (Podobné snímky) vyhledává snímky, které jsou si navzájem podobné, a režim Series of Shots (Série snímků), který vyhledá snímky fotografie pořízené v rychlém sledu za sebou. V každém režimu máte navíc k dispozici řadu posuvníků, pomocí nichž můžete nastavit, kolik snímků se má spojovat k sobě.

Jakmile program PhotoSweeper provede porovnání snímků, můžete si zobrazit jednotlivé sady se shodnými snímky vedle sebe a poklepat (nebo stisknout klávesu Enter) u těch, které chcete odstranit. Aplikace má také praktickou funkci Auto Mark (Automatické označení), která automaticky navrhuje, které snímky se mají odstranit. Takto vybrané snímky pak můžete odeslat do koše najednou.

Oproti programu AllDup je program PhotoSweeper daleko přehlednější a líbí se mi, že si můžete pohrát s různými volbami a okamžitě tak změnit výsledky vyhledávání duplicitních položek. I přesto, že jsem především uživatelem pracujícím v prostředí operačního systému Windows, dokážu si představit, že bych se na program PhotoSweeper obrátil, pokud bych někdy v budoucnu musel celou akci spočívající ve vyčištění duplicitních snímků absolvovat znovu.

Nicméně ne že bych to v dohledné době plánoval. Teď, když mám složku Obrázky ve svém počítači čistou a uklizenou, doufám, že se mi bude dařit ji v tomto stavu pravidelně udržovat co možná nejdéle.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com