Sny Elona Muska: X se stane středem vašeho finančního světa. Svým lidem vzkázal, že banku už nebudou potřebovat

Přejmenování, zavedení několika úrovní předplatného a jednorázových poplatků, možné celoplošné zakázání v EU, nic z toho není zřejmě dost Elonu Muskovi. Ten se nyní svěřil svým zaměstnancům s tím, že síť X nahradí v budoucnu i banky. A prý to nebude až tak dlouho trvat, nových funkcí týkajících se správy financí bychom se měli dočkat do konce roku 2024.





Podle magazínu The Verge říkal Elon Musk svým zaměstnancům: „Když říkám platby, myslím tím vlastně celý něčí finanční život. Pokud to zahrnuje peníze, bude to na naší platformě. Peníze, cenné papíry nebo cokoliv jiného. Takže to není jen jako poslat 20 dolarů mému příteli. Mluvím o tom, že nebudete potřebovat bankovní účet.“.

Společnost v současné době pracuje na licencích pro převod peněz v USA, aby mohla poskytovat finanční služby. Přeměna sítě X (dříve Twitter) na komplexní finanční centrum není výmysl posledních dní, avšak Muskův dlouhodobý plán, který je součástí cíle udělat z platformy „aplikaci pro všechno“ po vzoru čínské WeChat, kde mohou uživatelé komunikovat s ostatními, nakupovat, platit za dopravu a mnoho dalšího.