Obří fúze Microsoftu a Activision Blizzard má nový termín. Firmy chtějí obchod uzavřít do 18. října

Akvizice herní společnosti Activision Blizzard softwarovým gigantem Microsoft stále není zdárně u konce a jak to vypadá, v následujících týdnech ani nebude. Obě společnosti se dohodly na prodloužení termínu spojení, a to z původního 18. července na 18. října. Důvodem je snaha získat souhlas britského úřadu pro hospodářskou soutěž, který by měl vydat definitivní rozhodnutí nejpozději do 29. srpna.





Pokud by se společnosti nedohodly na podmínkách, může kterákoliv strana od 18. července od akvizice odstoupit a Microsoftu by hrozila pokuta ve výši několika miliard dolarů. Microsoft nicméně vidí celou věc pozitivně a věří, že se vše zdárně podaří dokončit.

Prezident Microsoftu Brad Smith i Phil Spencer, generální ředitel Microsoft Gaming, se na Twitteru (1,2) k dané věci vyjádřili. Brad Smith zároveň zdůraznil, že chce dostát všem závazkům a nadále hodlá spolupracovat s CMA pro vyřešení všech zbývajících problémů.