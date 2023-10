Obří akvizice je na spadnutí. Ke schválení odkupu Activision Blizzard Microsoftem možná dojde příští týden

Nedávno jsme psali o tom, že britský úřad pro hospodářskou soutěž a činnost (CMA) udělil Microsoftu předběžný souhlas k plánovanému odkupu společnosti Activision Blizzard. Nyní se zdá, že se samotný Microsoft připravuje a plánuje dokončit navrhovanou akvizici za 68,7 miliard dolarů už příští týden, konkrétně v pátek 13. října.





V tento termín by měl podle magazínu The Verge britský regulátor CMA oznámit své rozhodnutí a v případě úplného souhlasu by se mělo vše stihnout dokončit dříve, než byla lhůta úřadu pro vynesení rozsudku (18. října). Pokud by se vše povedlo a neobjevily se na poslední chvíli žádné změny, došlo by k zdárnému dokončení 20měsíčního procesu a společnost Activision Blizzard by padla do rukou Microsoftu.