Obnovení notebooku s Windows 11 do továrního nastavení

Pokud máte pocit, že váš notebook pracuje tak nějak pomaleji než jindy, možná bude načase zvážit, zda by nebylo vhodné jej obnovit do továrního nastavení. Současně je to poměrně efektivní způsob, jak zlikvidovat malware nebo odstranit své osobní soubory – to pokud plánujete svůj notebook prodat.