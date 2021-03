Nudíte se? Zkuste sledovat lodě na moři online

V úterý uvízla v Suezském průplavu jedna z největších kontejnerových lodí na světě. Kolos se jménem Ever Given měří 400 metrů a jeho šířka je 59 metrů. Obří plavidlo Suez dokonale zablokovalo, na obou stranách průplavu se proto začaly hromadit další plavidla – celkem jich bylo 210. Detailně to popisuje třeba zpravodajský portál BBC.

Řada lidí právě díky této nehodě zjistila, že existují i stránky, které vypadají víceméně úplně stejně jako populární Flightradar. Liší se jen tím, že lze na nich pozorovat provoz na mořích i na některých velkých řekách.

Pojďme se podívat, co jednotlivé stránky nabízí a co případně získáte, když si pořídíte placenou verzi.

MarineTraffic

Mezi nejpopulárnější stránky pro monitorování provozu na mořích patří zcela jistě web MarineTraffic. Služba nabízí sledování plavidel v reálném čase. U většiny lodi je možné si zobrazit detaily, třeba odkud kam se plaví nebo o jaké plavidlo se jedná.

Majitelům plavidel nabízí řadu služeb, včetně satelitního pokrytí s pomocí systému AIS (Automatic Identification System), vylepšeného satelitního sledování nebo pokročilých mapových funkcí.

Na webu najdete i seznam jednotlivých přístavů po celém světě. Poskytuje ale i další informace.

V základní verzi je web zdarma. Pokud chcete pokročilejší funkce (detailnější informace o lodích, až roční záznamy o pohybu plavidla atd.) musíte si připlatit. Všechny cenové plány MarineTraffic najdete zde.

Vessel Finder

Na webu VesselFinder můžete v reálném čase sledovat přes sto tisíc plavidel. Portál samozřejmě také využívá data ze systému AIS.

U jednotlivých lodí si můžete „rozkliknout“ i detaily plavidel. Web nabízí také i analýzu hustoty provozu nebo historické údaje ze systému AIS.

Základní verze je zdarma, můžete si v ní označit až deset lodí, které chcete sledovat. Musíte ale přežít spoustu reklam. U nejlepší placené verze za 99 euro měsíčně si můžete vybrat až 500 lodí a dostanete u nich historii o pohybu až 30 dní zpět. Je pochopitelně bez reklam.

Fleetmoon

V databázi Fleetmoon je přes půl milionu plavidel, které můžete sledovat v reálném čase. Web poskytuje pochopitelně i údaje o plavidlech nebo jízdní řády a obsahuje i seznam přístavů. S pomocí interaktivního nástroje FleetMon Explorer mohou uživatelé plánovat i logistiku a analyzovat i provoz. Autoři nezapomněli ani na aplikaci pro iPhone a iPad.

Základní služby jsou zdarma, i když to tak není úplně pravda. Minimálně se musíte zaregistrovat. Úplně nejlepší verze vyjde na 539 euro za měsíc.

myshiptracking

Pokročilé funkce nabízí i web myshiptracking. Patří mezi ně pochopitelně sledování polohy lodí v reálném čase po celém světě. Díky datům také můžete analyzovat provoz v jednotlivých částech světa, případně získat údaje o vytíženosti přístavů. Web má i aplikaci pro iPhone a Android.

Další služby

Portálů pro sledování lodí je samozřejmě mnohem víc. Vyzkoušet můžete třeba VT Explorer, Cruisemapper nebo Vesseltracker.

V textu jsou umístěny printscreeny jednotlivých webů, které vznikly pro potřebu tohoto článku.