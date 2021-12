Nový Mavic 3 přiletěl do Čech: Proč ho musíte mít?

Vyplatilo se čekání a měli byste nového Mavica 3 zabalit hned jako dárek pod stromeček? Přečtěte si, jakými parametry se DJI Mavic 3 chlubí, jaké má výhody a naopak nevýhody.

Mavic 3 s 2 kamerami je navržený pro profesionály

I vzhledem k cenovce je nový Mavic 3 určen především movitým poloprofesionálům a profíkům, kteří potřebují nového Mavica využít nejen pro klasické fotografování a natáčení, ale i výškové inspekce. Má totiž hned 2 kamery integrované v jednom těle – první je kamera od legendární značky Hasselblad, kterou DJI nedávno koupilo, s 4/3palcovým senzorem, která natáčí až v 5,1K a fotí až 20MP fotografie, druhá je přibližovací tele kamera pro až 28násobný hybridní zoom. Nabízí se tak využití právě pro výškové inspekce nebo pro natáčení divoké fauny, kterou nechcete při natáčení vylekat, jako kdysi komunikovalo DJI zoomovací kameru na dronu DJI Mavic 2 Zoom. A dává to docela smysl, protože z prvních českých recenzí Mavicu 3, např. droní speciálkou DronPro, se ukázalo, že novinka navíc letí nebývale tiše.



Autor: DronPro

Pro profesionály, kteří potřebují především co nejkvalitnější kinematografické záběry, připravilo DJI speciální balíček DJI Mavic 3 Cine Premium Combo, kde se do výbavy přidává vestavěný 1TB disk, podpora formátu Apple Pro Res a profesionální ovladač. Jinak si můžete dron pořídit jako vždy samostatně, nebo v Mavic 3 Fly More Combo s příslušenstvím navíc.



Autor: DronPro

Výhody nového Mavicu 3

Výdrž ve vzduchu až 46 minut. Z testování vyšla realističtější výdrž kolem 38 minut.

Velmi tichý pohyb vzduchem.

2 kamery v jednom těle.

Kamera Hasselblad s možností nastavení všech parametrů, na které jsou zvyklí profesionální fotografové.

Ještě více inteligentních režimů a technologických pomocníků, vyhýbání se překážkám ve všech směrech.

Nevýhody nového Mavicu 3

Cena. Základní balíček stojí přes 54 000 Kč, Fly More Combo 71 000 Kč a Cine verze atakuje 130 000 Kč.

Mavic 3 se tak dostal z původní kategorie poloprofesionálních dronů, kde měly své pevné místo Mavic 1. generace a Mavic 2 Pro a Zoom, spíše do kategorie profesionálních strojů, které mohou sloužit i jako platforma pro další oborové aplikace. Na místě dronu Mavic 2 se tak místo očekávané „trojky“ uhnízdily drony Mavic 2 Air a DJI Air 2S, které jsou pro poloprofesionála ideální. Dron DJI Air 2S dokonce recenzenti označili za dron bez nejmenší chybičky.