Nový herní handheld na obzoru. S kůží na trh jde Lenovo se svým Legion Go

Už před letošním veletrhem IFA unikaly malé informační drobky o chystaném herním handheldu od Lenova, do poslední chvíle ale nebylo zcela jisté, jestli to Lenovo myslí vážně a jak bude jejich konzole vypadat. To se mění a na letošním ročníku IFA došlo k oficiálnímu představení. Designem se Legion Go podobá Steam Decku nebo ROG Ally, oproti nim má však odpojitelné boční ovladače po vzoru Nintendo Switch a lepší displej.





Lenovo Legion Go je herní konzole založená na operačním systému Windows 11 a poháněná procesorem AMD Ryzen Z1 a Z1 Extreme, což jsou stejné procesory jako u Asus ROG Ally. Z dalších specifik stojí za zmínku 16 GB LPDDR5X RAM, 256/512 GB NVMe SSD s rozhraním PCIe 4.0 ×4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a čtečka paměťových karet s podporou až 2 TB. Uvnitř handheldu je ukryta 49,2Wh baterie, nikde však není zmínka o výdrži.

Nyní se dostáváme k displeji, kterým se Legion Go výrazně liší od ostatních konzolí, které mají pouze 7" displej. Legion Go dostane 8,8" LCD displej s rozlišením 2560 × 1600 px, což je prakticky dvojnásobek oproti Steam Decku (1280 × 800 px). Displej má mít obnovovací frekvenci 144 Hz, podporu HDR a jas až 500 cd/m². Po vzoru Nintendo Switch bude mít konzole od Lenova odpojitelné boční ovladače, které budou připojení ke konzoli skrze Bluetooth. Vzhledem k systému Windows 11 tak budete moci bez problému připojit například klávesnici a myš a mít tak výkonné herní kombo na cestách.

Lenovo Legion Go je dalším herním handheldem na trhu Autor: Lenovo

Oficální cena Lenovo Legion Go s větším úložištěm a Ryzenem Z1 Extreme je 699 $, což v přepočtu na koruny + DPH činí přibližně 19 tisíc. Už nyní je možné Legion Go předobjednat, na trh se konzole dostane až v říjnu.