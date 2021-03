Novinky na Slunečnici: Kočka ukazující vytížení CPU nebo program na hesla

RunCat

Potřebujete vědět, jak máte nyní vytížený procesor u počítače? RunCat je jednoduchá pomůcka, která sleduje aktuální vytížení CPU a v oznamovací oblasti Windows zobrazuje tyto údaje ve formě malé běžící kočky. Podle chůze či běhu tak uživatel snadno pozná aktuální vytížení procesoru.

RandomPass

RandomPass je jednoduchý nástroj pro generování hesel přímo z prostředí příkazového řádku – CMD. Program není potřeba instalovat a seznam všech použitelných parametrů je v součástí ZIP archivu s programem. Nastavit lze například délku hesla, použití speciálních znaků i další parametry.

AnyWinGo

AnyWinGo je nástroj jehož pomocí lze vytvořit kopii aktuální instalace Windows a migrovat ji na bootovací USB klíčenku nebo přenosný disk. Migraci lze provádět včetně všech nastavení Windows. Systém lze pak spustit v podstatě na jakémkoliv PC nebo notebooku s USB portem. Systém je na klíčenku nebo disk uložen ve formě obrazů ISO, WIM, ESD, VHD nebo VHDX. Podporováno je bootování pomocí MBR nebo GPT.

VidJuice UniTube

VidJuice UniTube for Mac je nástroj pro stahování multimediálních video i audio souborů z oblíbených serverů Youtube, DailyMotion, Instagram, Facebook, Vimeo a více než 1000 dalších. Multimediální obsah lze ukládat do souborů typu MP3, MP4, M4A, MOV, AVI, MKV apod. Samozřejmostí je možnost stahování kompletních playlistů, hromadného stahování zvolených videí a uložení videí s vysokou kvalitou až 8K. Možná je rovně extrakce titulků z YouTube videí do SRT formátu nebo naopak vložení titulků do stahovaných videí.

A spousta aktualizovaných programů…

