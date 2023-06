Nové Widgety ve Windows vám ukáží, jak využíváte CPU

Možná byste nečekali, že zrovna aplikace Microsoft Dev Home přidá do vašeho počítače něco užitečného, vzhledem k tomu, že jde o aplikaci určenou primárně pro vývojáře.





Ve skutečnosti však také zpřístupňuje widgety, které monitorují využití CPU, paměti, GPU nebo výkon sítě. Magazín Neowin je objevil při testování aplikace a jsou podobné tomu, co dělá Správce úloh, samozřejmě s několika vylepšeními, která by mohla být užitečná.

Widgety Microsoftu jsou buď užitečnou bránou k dalšímu obsahu, nebo jen hromadou nepotřebných informací, které zahlcují obrazovku. Microsoft již dříve investoval do licencování zpráv a v roce 2020 začal spouštět experimenty se Zpravodajským panelem, který vám tento obsah bude předkládat.

V roce 2021 začal přesouvat zpravodajský obsah Bingu do „Zpráv a zájmů“ ve Windows 10, což nakonec vyústilo ve zrod Widgetů systému Windows 11, spjatých s nabídkou Start. V loňském roce pak Microsoft začal vyzývat vývojáře k naplňování informačního kanálu Widgetů. Dnes slibuje ještě větší kontrolu nad Widgety.

To všechno svědčí o tom, že na obrazovce je obrovská plocha, pro kterou Microsoft hledá optimální využití.

Jak stáhnout a používat nové Widgety CPU, paměti, GPU a sítě

Chcete-li tyto nové Widgety využít, vyhledejte v obchodě Microsoft Store aplikaci Dev Home (Preview). Stáhněte si ji a nainstalujte – má asi 400 MB. Aplikaci nemusíte konfigurovat, ani ji používat. Poté klikněte na ikonu Widgety v levém dolním rohu a poté na malé tlačítko „+“ v horní části.

To vám umožní přidávat nové Widgety a měli byste vidět Widgety CPU, paměti, GPU a sítě, které můžete přidat, seskupené v horní části seznamu. Sice neukazují až tak podrobné informace jako Správce úloh, který svou funkcí připomínají, přesto je každý pokus Microsoftu o to učinit Widgety užitečnějšími, pochválit, no ne?