Nová funkce Jam od Spotify umožní vytvoření a poslech společného playlistu v reálném čase

Švédská společnost provozující službu Spotify se snaží o její neustále zdokonalení a obohacení o nové funkce. Jednou z nich je nedávno oznámená novinka nesoucí název „Jam“, která umožní uživatelům tvorbu sdíleného seznamu skladeb, který lze zároveň poslouchat společně na více zařízeních v reálném čase.





Do tohoto seznamu skladeb by mohli přispívat všichni připojení uživatelé, kteří se do něj připojí v rámci stejné Wi-Fi sítě, případně odkudkoliv na planetě po naskenování speciálního QR kódu. Nová funkce Jam je dostupná pro všechny, tedy platící i neplatící uživatele, kteří Spotify využívají zdarma s poslechem reklam, ovšem pouze předplatitelé mohou novou sdílenou relaci vytvořit a pozvat ostatní.

Hostitelé sdíleného seznamu skladeb budou moci ze seznamu odstranit skladby, o kterých si myslí, že se nehodí k tématu nebo atmosféře. Zároveň mohou také rozhodovat o tom, kdo v „Jamu“ je a koho naopak chtějí vyhodit. Nová funkce Jam by měla být už nyní globálně dostupná a lze ji najít v mobilních aplikacích Spotify.