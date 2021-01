Nitro Pro 13: Plnohodnotná alternativa Acrobatu

V případě pragramu Nitro Pro se jedná se o časem testovaný editor, jak ostatně připomíná pořadové číslo 13. Pořídit si ho můžeme buď jako jednorázovou investici za 80 dolarů, nebo budeme muset platit každý měsíc.

Po instalaci zjistíme, že pracovní plocha vypadá graficky poněkud odlišně a prostor se zdá být až marnotratně prázdný. Inspirace grafickým vzhledem i způsobem práce poslední verze balíku Office od Microsoftu je více než zřejmá. Při instalaci budeme mít možnost instalovat i plug-ins pro internetové prohlížeče a lištu pro programy od Microsoftu.

GALERIE: Jak vypadá Nitro Pro 13

Najdeme zde prakticky všechny nástroje, které od podobného programu očekáváme. Soubory v PDF můžeme převést do různých formátů balíku Office, včetně ppt. Vzájemná konverze je samozřejmostí, přitom kvalita, a to ať už cestou z Nitra do Wordu nebo naopak, je překvapivě vysoká a i v komplikovaných textech plných grafiky a složitějšího formátování dosahuje 99 procent. Rychlost ovšem není okouzlující a pokud máme na počítači několik verzí Wordu, Nitro nás nenechá vybrat, v které verzi chceme konvertovaný soubor otevřít.

Funkce jako 128 bitové kódování nebo využití systému SharePoint jsou samozřejmostí. Editovaný dokument si můžeme automaticky skenovat a hledat fráze, které chceme změnit nebo vymazat. Když si potom soubor ukládáme, automaticky se uloží jako nový dokument, takže neztratíme původní verzi.

Problémy s elektronickým podpisem z Acrobatu

Vytvářet formuláře možné je, určitý problém má program s elektronickým podpisem připraveným přimo v Acrobatu. Tady je oproti konkurenci nepochybně místo k vylepšení. Pokud ale začínáme s nějakým hotovým dokumentem, Nitro automaticky rozliší prázdnou plochu.

Podpora tisku je zvláště solidní, vedle klasických funkcí je zde i podpora vyrovnávání barev a kontrola fontů. Pokud bude někdo tento program používat rutinně, může ocenit možnost hromadného tisku. Vedle podpiru můžeme použít i vodoznak či razítko, případně dodat heslo či „zabílit“ části textu, který někdo nemá vidět.

Nitro Pro 13 je v každém případě plnohodnotný editor souborů v PDF a díky cloudové podpoře nebude mnoho funkcí, které nám mohou chybět. Cena se ovšem blíží 200 dolarů, takže zase tak mimořádně levný tento program rozhodně není. Grafický příklon k Office může někomu vyhovovat, jiného dráždit, ale to je navýsost individuální.

Hodnocení Nitro Pro 13