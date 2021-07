Nezávislost vlastního serveru a bezstarostnost cloudové služby? To je VPS hosting

Internet se stal neoddělitelnou součástí života každého z nás. Bez všudypřítomného připojení k celosvětové sítí už značná část populace prakticky nedokáže žít. Naprosto na něm totiž závisí prakticky každý obor lidské činnosti. Málokdy si ale uvědomujeme, že tento virtuální svět má své základy, které představují servery. Bez datacentrem, která jsou až po okraj naplněna servery by náš svět vypadal úplně jinak.

Proč o tom dnes mluvíme? Protože server by možná pomohl také vám. Třeba v případě, že provozujete webové stránky nebo máte firmu, jež využívá nejrůznější ERP nástroje. Vlastní server je totiž mnohem lepším řešením než klasický webhosting. V případě firmy je pak velmi praktické založit jeden centrální bod, na kterém budou stěžejní programy nainstalovány, aby to něj měl každý zaměstnanec přístup odkudkoliv.

Jestli jste právě teď začali přemýšlet nad tím, jak by bylo složité pořizovat si vlastní servery, nejdete na to správnou cestou. Nákladná a náročná investice do vlastního hardwaru vůbec není nutná. Řešením je VPS hosting. Jde o službu, která v sobě kombinuje nezávislost v podobě vlastního serveru s bezstarostným využíváním cloudové služby. Přesně o tomto virtuální server je.

V případě VPS si dokonce můžete vybrat, jaký operační systém na daném virtuálním serveru pojede. K dospizici přitom máme prověřené operační systémy Windows a Linux. Zatímco první je výborný pro chod softwaru, Linux je vyhledávanou volbou pro provoz webových stránek. Virtuální servery můžete poptat u společnosti Faster CZ, jejíž datacentrum patří k naprosté špičce. Kromě virtuálních serverů zde můžete volit z celé řady dalších cloudových služeb.