Nevíte, jak v programu Excel psát vzorce? Nechte úřadovat umělou inteligenci

V poslední době se stále objevují nové a nové informace týkající se možností využití umělé inteligence. Máte tak možnost seznámit se s tím, že umělou inteligenci lze použít například ke tvorbě uměleckých děl, nasazení propracovaného chatbota atd. Nic proti, ale co byste řekli tomu, pokud byste tuto umělou inteligenci mohli použít skutečně tak, aby vám pomáhala v práci?





A pokud náhodou jste zaměstnáni někde, kde intenzivněji používáte či rovnou pracujete s programem MS Excel, pak máte skutečně štěstí. Právě vám totiž představujeme internetovou stránku, jejíž použití je (po registraci) zdarma – jedná se o internetovou stránku Excel Formulator.

Na výše zmiňované internetové stránce najdete aplikaci Excel Formulator, do které jednoduchou angličtinou zadáte zadání úkolu pro MS Excel. Aplikace pak toto zadání vezme a převede je do podob vzorce pro aplikaci MS Excel. Tak například zadání: “Pick the highest value in column C and assign it to the cell to the right of the cell labeled “Big Spender” (v češtině: „Vyberte nejvyšší hodnotu ve sloupci C a přiřaďte ji do buňky napravo od buňky označené "Big Spender“) převede na vzorec =MAX(C:C) & „Big Spender“. Tento vzorec pak stačí zkopírovat do buňky Excelu a hned máte nějakou tu minutu ušetřenou. A pokud právě patříte mezi ty, kteří žádnými závratnými znalostmi Excelu nedisponují, máte vyřešeno – rychle a bez problémů.

Podobného cíle sliboval v loňském roce dosáhnout web ExcelFormulabot.com: i ten se snaží vzít zadání formulované jednoduchou angličtinou a pomocí umělé inteligence je převést na vzorec. Zmiňovaný web stále funguje, nicméně za tu dobu prošel určitými etapami vývoje: v současnosti web ExcelFormulabot poskytuje zdarma zpracování pouhých pěti bezplatných požadavků na vzorec po dobu jednoho měsíce – jakýkoliv požadavek nad rámec vás pak přijde na 6,99 USD měsíčně. (Na druhou stranu je třeba přiznat, že za zmiňovaných 6,99 USD měsíčně máte k dispozici neomezený počet požadavků na vytvoření vzorce a současně se vám ukládají všechny předchozí vámi zadané požadavky).

Pokud jste někdy používali umělou inteligenci, pak již asi víte, že práce s ní je sice zábavná, ovšem výsledky jí poskytnuté nemusí být hned napoprvé tím, co potřebujete. Týká se to i aplikace Excel Formulator – u něj si nemůžete být nikdy jisti, jaký výstup vám poskytne. Někdy si s poměrně komplikovanými formulacemi poradí vcelku hravě a naprosto nepochopitelně selže u požadavků velmi jednoduchých.

Naštěstí pro uživatele je MS Excel nastaven tak, že si s většinou chybně zadaných vzorců (kterých, doufejme, bude skutečně jen minimum) poradí: pokud Excel Formulator při tvorbě vzorce selže, v tabulce se místo požadovaného výstupu zobrazí chybová zpráva typu „#N/A“ nebo „#REF“, popřípadě „#NAME“. Někdy závisí i na samotné formulaci: například se mi nepodařilo přimět web, aby vyhledal a zkopíroval obsah buňky, jejíž řádek obsahoval určité slovo („banana“) a jejíž sloupec obsahoval druhé slovo („dog“), ale zafungoval, když místo něj použil název sloupce Excelu (v tomto případě „D“).

Oba weby ovšem fungují i obráceně: pokud máte v tabulce Excelu nějaký vzorec, který vytvořil například váš kolega v práci, zkuste jej vložit do sekce Explainer příslušného webu a ten se jej pokusí dekódovat do srozumitelného jazyka.

Ze mnou prováděných pokusů mi vyšla minimálně dvě fakta: v první řadě je třeba počítat s tím, že běžný uživatel vůbec nemusí tušit, na jakých modelech umělé inteligence jsou takové weby, jako je Excel Formulator nebo ExcelFormulaBot vytrénovány. A to by podle mého názoru měl: minimálně proto, aby bylo zřejmé, který z nich je propracovanější. Současně je možné odhadnout, že lepší budou takové ty zavedenější stránky, jako je v tomto případě ExcelFormulabot – a to už jen proto, že byly více používány a díky tomu jsou výsledky tréninku daleko lepší a lepší tedy budou logicky i výsledky při použití mezi uživateli.

A jen tak mimochodem – víte, která internetová stránka nakonec vyřešila můj problém? Kupodivu to byla naprosto obyčejná a poměrně oblíbená internetová stránka ChatGPT, která přijímá text a přeměňuje jej v konkrétní řešení. Tato internetová stránka je mimochodem tak dobrá, že její zakladatelé zvažují, zda by nestálo za to nabídnout nějakou profesionální verzi. ChatGPT nejenže vyřešil výše uvedený problém s vyhledáváním, ale vedle vzorce nabídl i podrobný vysvětlující komentář:

=INDEX(A:Z,MATCH(„banana*“,A:A,0),MAT­CH(„dog“,1:1,0))

Samozřejmě: profesionálové v libovolném odvětví budou pravděpodobně nad umělou inteligencí ohrnovat nos, ale co my ostatní? Alespoň za pokus by to stát mohlo, co říkáte?

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com