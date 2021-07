Netradiční funkce vyhledávače Google

Google je celosvětově nejpoužívanější internetový vyhledávač, díky kterému rychle získáte požadované informace. Nabízí však také několik funkcí, které zpříjemní váš den.

Kalkulačka přímo ve vyhledávání

Pokud potřebujete rychle provést matematický výpočet, pak můžete využít vyhledávací pole Googlu. Do něj stačí zadat matematickou úlohu a Google vám následně zobrazí výsledek. Současně s tím je také ve výsledcích vyhledávání zobrazena kalkulačka s možností provádění nejrůznějších matematických operací. Pomůcku lze rychle vyvolat také zadáním výrazu „Kalkulačka“ do vyhledávacího pole.

Převodník světových měn

Potřebujete-li zjistit aktuální kurz vybraných měn, případně rychle převést určitou finanční částku z jedné měny do druhé, pak oceníte převodník dostupný přímo z vyhledávacího pole Googlu. Do něj stačí zadat ze které měny do jaké má být kurz zobrazen, například „USD to CZK“, a ve výsledcích vyhledávání je ihned zobrazeno kolika českým korunám odpovídá jeden americký dolar. V rámci zobrazeného převodníku pak můžete rychle vybírat nejen z různých světových měn, ale také z kryptoměn.

Do vyhledávacího pole nebo do pole u jednotlivých měn v rámci zobrazeného převodníku můžete zadat i konkrétní částku, jejíž hodnotu potřebujete znát.

Easter eggs

Patříte-li mezi příznivce her ukrytých ve vyhledávači Google, pak si můžete ukrátit dlouhou chvíli. K dispozici jsou například na legendární piškvorky. Pro jejich spuštění stačí zadat do vyhledávacího pole slovní spojení „Tic Tac Toe“ nebo český ekvivalent „Piškvorky“. Můžete hrát buď proti vyhledávači a určit obtížnost, případně hrát proti živému kamarádovi, sedícímu vedle vás.