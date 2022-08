Nenechte se u nového počítače chytit do pasti v podobě zdarma dostupného cloudového úložiště

Poskytování úložiště v cloudu je v současnosti obrovským byznysem a jejími poskytovateli jsou stejné firmy, které vyrábějí komponenty do notebooků prodávaných na pultech obchodů po celém světě. Je tedy vcelku logické, že při nákupu nových počítačů dostávají zákazníci cloudové úložiště „zdarma“.





Jenže – není všechno zlato, co se třpytí. Zní to skvěle – získat takových 100 GB prostoru pro své soubory. Než ale podlehnete pokušení nahrát si do cloudového úložiště desítky gigabajtů svých veledůležitých dokumentů či souborů zachycujících vaše vzpomínky, je třeba vše důkladně prověřit.

Jsou služby, jako je například OneDrive, Dropbox nebo Disk Google, které vám poskytnou nějaké to cloudové úložiště skutečně zdarma, pokud si u nich zřídíte účet, ale rozhodně to nebudou cloudová úložiště s kapacitou stovek gigabajtů. Počítejte s tím, že pokud získáte s nákupem nového notebooku nějaké to skutečně velké cloudové úložiště, že jeho poskytování je časově omezeno.

Možná vám tento koncept něco připomíná – ano, hádáte správně – jedná se o princip zdarma poskytované zkušební verze například antivirového programu, například Norton Antivirus, který získáte při koupi nového notebooku. Přibližně po roce používání antivirus ale jednoduše přestane fungovat, protože uplynula zkušební doba, a pokud nejste ochotni zaplatit za další předplatné, máte prostě a jednoduše smůlu.

Na rozdíl od antivirového programu, který se stává na soudobých počítačích poněkud zbytečný, protože naprostá většina uživatelů se spokojí s řešeními integrovanými přímo v operačním systému, jako je například aplikace Zabezpečení Windows, je cloudové úložiště velmi užitečné a žádané. Je tak velmi pravděpodobné, že bude hodně uživatelů, kteří si zvyknou používat zdarma poskytované velké cloudové úložiště, a pak se dostanou do úzkých, pokud za něj budou najednou muset začít platit, a nebude se jim chtít.