Nemůžete si dovolit koupit nový GPU? Ukážeme vám, jak jinak zrychlit vaši stávající grafickou kartu

Co takhle se pustit do obnovy stávajícího GPU (grafický procesor, anglicky graphics processing unit), aby pracoval jako dříve, moc nehřál a vydával co možná nejméně hluku? Uvidíte, jak se u takto vylepšeného GPU najednou při hraní her zvedne jeho výkon!

Začněte pečlivým vyčištěním GPU

Než budeme řešit, jak pomocí softwaru maximalizovat výkon grafického procesoru, je třeba nejprve vyřešit hardwarovou stránku věci, tj. postarat se nejprve o fyzický stav GPU jako takového. Proto ze všeho nejdříve ho vyndejte z počítačové skříně a pořádně vyčistěte – často totiž bývá doslova zanesena vrstvami prachu, který se tam postupem času nahromadil. Jsou zaprášené i kabely vedoucí k GPU? Pak je vyčistěte také.

Pečlivým vyčištěním znatelně vylepšíte odvod tepla, protože prach brání odvodu tepla a zabraňuje i samotnému proudění vzduchu. Postupujte s maximální pečlivostí i při zapojování kabelů v počítačové skříni – zejména dbejte na to, aby se kabely v počítačové skříni nedotýkaly větráčků GPU. Při zapojování ovšem dejte pozor na statickou elektřinu.

Chladič dodávaný společně s hardwarem (tzv. stock cooler): Pojďme ale dále. Pokud si troufnete rozebrat chladič dodaný společně s grafickým procesorem, pak můžete vylepšit výkon GPU dvěma způsoby. Zkuste v první řadě nanést na GPU novou vrstvu teplovodivé pasty, a v druhé řadě vyměňte teplovodivé podložky. Ty lze snadno zakoupit online, nicméně nezapomeňte se při samotném nákupu přesvědčit, že nakupujete podložky o správné velikosti a výšce, abyste nemuseli řešit problémy s nedostatečným kontaktem.

Chladicí blok vodního chlazení: Ke svému GPU můžete přidat i blok vodního chlazení. Pokud se rozhodnete pro vodní chlazení grafické karty, pak vězte, že si užijete spoustu legrace – nevýhodou je, že chladicí bloky pro vodní chlazení bohužel nejsou dostupné pro všechny GPU, které jsou aktuálně na trhu. Na druhou stranu – pokud se vám podaří na vašem grafickém procesoru zprovoznit vodní chlazení, výsledkem budou daleko nižší teploty a významné snížení hlučnosti. Současně získáte daleko větší prostor pro případné přetaktování. Uvidíte, že se pak vaše počítačová sestava bude cítit doslova jako znovuzrozená! Pokud máte v počítači nainstalovánu nějaký starší GPU, pak můžete zkusit nalézt vhodný chladicí blok vodního chlazení na inzerci na Internetu, popřípadě můžete vyzkoušet třeba eBay – pokud budete mít štěsít, můžete v obou případech narazit na výhodné nabídky.

Pokud nechcete jít cestou celého a kompletního bloku vodního chlazení – nevadí, ono to často ani není nutné. Tepelný výkon vašeho GPU totiž dokáže významně vylepšit i optimalizace proudění vzduchu ve skříni. A když ještě přidáte několik větráčků, zjistíte, že si najednou budete moci zajít s jejím přetaktováním zase o kus dál, a i přesto budou větráčky v relativním klidu.

A ještě jeden tip: Věnujte dostatečnou pozornost úzkým hrdlům vaší počítačové sestavy, a to v tuto chvíli myslíme její hardware. Pokud například hrajete hry při rozlišení 1080p, pak při použití nějakého staršího GPU můžete výrazně zvýšit hodnotu FPS pomocí upgradu CPU. Velký vliv na načítání dat a celkový výkon výpočetního systému má i provedení pevného disku – skutečně slušného výkonu dosáhnete jen při použití rychlých disků SSD nebo NVME.

Dalším faktorem je i operační paměť RAM – nemusí to být právě ta nejnovější, která se označuje zkratkou DDR5, ale hlavně jí musí být dostatek. To platí opět zvláště v případě, pokud počítač používáte ke hraní počítačových her. Prověřte tedy, že vaše počítačová sestava používaná pro hraní počítačových her má v ideálním případě alespoň 16 GB RAM.

Věnujte pozornost i nastavení počítačové hry

Není pochyb o tom, že naprostí většina uživatelů touží po takovém nastavení, které jim poskytne obraz o maximální kvalitě. A pokud chcete dosáhnout maximálního výkonu při hraní počítačové hry, často je nutné se v první řadě zaměřit na nastavení kvality obrazu. Ptáte se proč? Je to možná až paradoxní, ale sami se často přesvědčíte, jak významného zvýšení plynulosti hry dosáhnete snížením kvality zobrazení. Přitom ono snížení kvality obrazu není nijak dramatické.

Často i my sami litujeme, že jsme si u počítačové hry napoprvé nastavili velmi kvalitní obraz. Nebojte se proto v žádném případě alespoň u některých her snížit kvalitu zobrazení, zejména v okamžiku, kdy zaznamenáte, že váš GPU začíná mít nějaké problémy. V tomto případě platí, že za nastavení toho nejkvalitnějšího zobrazení zaplatíte výkonem hardwaru, a často je tato cena za kvalitní obraz až příliš vysoká. Není to však jen o kvalitě zobrazení, protože co se výkonu týče, hraje zde významnou roli ještě i řada dalších faktorů:.

Úprava rozlišení: Některé hry umožňují o nějaké procento snížit nebo zvýšit rozlišení. Zvýšení rozlišení však často způsobujevýznamné ztráty výkonu, takže úpravu rozlišení provádějte pouze tehdy, pokud máte k dispozici dostatečnou výkonovou rezervu. Na druhou stranu počítejte s tím, že snížením rozlišení sice zvýšíte FPS, ale na úkor ostrosti obrazu. Snížení rozlišení je vhodné použít například v herních titulech z oblasti e-sportu, kde je důležitější ani ne tak kvalita zobrazení, jako rychlost a výkon.

Anti Aliasing, Temporal, Multisample: Vyšší ostrosti obrazu můžete dosáhnout nastaveními typu FXAA, TAA nebo MSAA, jelikož v těchto případech dochází v obrazu k odstranění ostrých hran. Na druhou stranu může dojít ke snížení FPS, takže tyto funkce používejte obezřetně, a to zejména tehdy, pokud vám záleží na zachování celkového výkonu.

Pokud máte nastavenu vysokou kvalitu obrazu, pak tyto funkce mohou být onou pověstnou třešničkou na dortu, která vám může ještě do jisté míry kvalitu obrazu vylepšit. Nicméně pokud si myslíte, že vám pomohou zvýšit výkon vašeho staršího GPU a udržet tak krok s novějšími modely, pak jste na omylu. Ostatně i když tato nastavení vypnete nebo snížíte jejich hodnoty, žádný významnější rozdíl pravděpodobně nezaznamenáte. Vyššího výkonu dosáhnete spíše snížením hloubky ostrosti a zastínění okolím současně s ubráním na kvalitě zobrazení okolního prostředí.

DirectX11 a DirectX12: U některých her si můžete vybrat, kterou verzi DirectX chcete spustit. U některých her můžete na svém počítači při použití konkrétní verze DirectX dosáhnout daleko vyššího výkonu, takže se určitě nebojte experimentovat s různými verzemi DirectX – určitě se to vyplatí.

Automatická optimalizace nastavení zobrazení: Firma Nvidia nabízí program GeForce Experience, který dokáže provádět optimalizaci her za vás a dokáže vám tak nabídnout takové nastavení, o němž si aplikace myslí, že bude pro váš GPU optimální. Kromě toho je v samotných počítačových hrách často integrována automatická detekce hardwaru a jeho optimalizace, nicméně výsledky dosažené těmito nástroji mohou být různé. Rozhodně vám však doporučujeme tyto programy a funkce vyzkoušet – to platí zejména pro ty uživatele, kteří neví, nebo si nejsou jisti, jakou konfiguraci použít a jaké funkce nastavit. Jakmile získáte nějakou tu zpětnou vazbu týkající se toho, jak se daná nastavení projevila, můžete se pak snadno vrátit zpět do původního nastavení a upravit ty parametry, jejichž použití se vám při hraní hry nejvíce osvědčilo.

Nastavení monitoru a obnovovací frekvence: Rovněž nezapomeňte sladit obnovovací frekvenci monitoru s nastavením v operačním systému Windows. Toto nastavení najdete přímo v nastavení, popřípadě v ovládacích panelech Nvidia. Pokud používáte monitor s vysokou obnovovací frekvencí (např. 144 Hz), pomůže sladění obnovovací frekvence i starším procesorům GPU, protože zajistí plynulejší obraz při hraní počítačových her v okamžiku, kdy dojde k překročení hranice 60 FPS. Pokud nejste schopni dosáhnout příslušné obnovovací frekvence monitoru, mohou vám rovněž pomoci i nasazení technologie Nvidia G Sync nebo AMD Free Sync.

Pokud hrajete počítačové hry v rozlišení 1440p nebo 4K a zjišťujete, že se vaše již poněkud starší GPU dostává v těchto rozlišeních do problémů, pak zvažte downgrade na monitor s rozlišením 1080p, a to alespoň do té doby, dokud se situace na současném trhu s GPU nezlepší. Žádného velkého rozdílu v kvalitě zobrazení si pravděpodobně nevšimnete, ale zato si v rozlišení 1080p určitě všimnete si vyšších hodnot FPS, které ale ve výsledku váš GPU zatěžuje méně. Dalším důvodem pro sázku na monitor s rozlišením 1080p může být i skutečnost, že tyto monitory významně zlevnily a mnohé z nich nabízejí skutečně velmi povedené funkce a panely LCD o znatelně vyšší kvalitě.

PCIe Resizable BAR a AMD SAM

Pokud jste šťastnými majiteli soudobého moderního počítače, tj. počítače vybaveného hardwarem starým rok nebo dva roky, pak je pravděpodobné, že bude mít integrovánu podporu pro zvýšení výkonu, která se označuje jako PCIe Resizable BAR, popřípadě AMD Smart Access Memory.

Jedná se o technologie, jež poskytují CPU vašeho počítače úplný přístup k paměti GPU, což samo o sobě může zrychlit běh některých her. Úroveň skutečného zvýšení výkonu závisí na konkrétní počítačové hře, GPU, a dokonce i na použitém rozlišení. Dosažené zvýšení výkonu se pak může v závislosti na konkrétní konfiguraci pohybovat od zanedbatelného po velmi výrazné. Ať je to, jak je, určitě platí, že pokud váš hardware podporuje technologii PCIe ReBAR nebo AMD SAM, pak je určitě povolte.

Ray Tracing a Nvidia DLSS, AMD FSR

A ještě jedna věc, o které byste určitě měli vědět: jedná se o Ray Tracing v kombinaci s technologií Deep Learning Super Sampling od Nvidie nebo FidelityFX Super Resolution od AMD. Ray Tracing bude klasicky nejlépe fungovat na nových jednotkách GPU RTX 3000 a některých jednotkách GPU AMD RX 6000, nicméně může fungovat i na starších modelech řady GeForce RTX 20. Ray Tracing ovšem rozhodně není ideálním kandidátem, kterého byste si měli vybrat, pokud potřebujete vylepšit výkon vašeho staršího GPU. Pokud Ray Tracing nepoužijete v kombinaci s DLSS, pak vězte, že dokáže v mnoha počítačových hrách řádně potrápit i nejnovější GPU RTX 3090.

Pokud vlastníte GPU s nižším výkonem, raději se funkci Ray Tracing vyhněte, protože světelné efekty produkované touto funkcí jdou skutečně do maxima. Důsledkem toho všeho pak jsou obrovské propady výkonu, které lze zmírnit buď pomocí DLSS, nebo FSR, kdy zafunguje umělá inteligence (inteligentní škálování), která se snaží při hraní počítačové hry zachovat maximální výkon při maximální kvalitě zobrazení.

Ještě je ale třeba zmínit, že popisované technologie DLSS či FSR můžete samozřejmě používat i samostatně, tj. bez Ray Tracingu, a díky tomu dosáhnete velmi příjemného zvýšení výkonu. Samotné povolení těchto funkcí je velmi snadné, protože stačí se přesunout do možností konfigurace grafických karet, které tyto funkce podporují.

Pokud používáte GPU od firmy AMD, můžete použít funkci Radeon Boost, která vám zajistí zvýšení výkonu tím, že bude měnit rozlišení v závislosti na tom, co se aktuálně děje na monitoru.

Overclocking (přetaktování) a Undervolting (podvoltování)

Zajímavého zvýšení výkonu můžete dosáhnout i přetaktováním GPU, a to zejména v kombinaci s výše uvedenými tipy- Pokud si netroufáte na manuální přetaktování, můžete to zkusit i s automatickým přetaktováním, například pomocí nástrojů od firmy Nvidia.

Pokud se nebojíte, může být přetaktování zábavné a efektivní. Svůj GPU můžete vyladit třeba pomocí velmi jednoduchého zdarma dostupného programu, jakým je například MSI Afterburner. Toto ladění spočívá v navýšení výkonových limitů, zvýšení taktovacích frekvencí jádra a paměti a třeba i v ručním nastavení křivky větráčku.

Při přetaktování je třeba si uvědomit, že zvyšujete nejen výkon počítače, ale i množství uvolňovaného tepla. Doprovodným jevem pak může být i celková nestabilita počítače, proto buďte zpočátku spíše opatrnější a určitě proveďte nějaký benchmarkový test, třeba za použití vaší oblíbené hry nebo sady nástrojů pro benchmark. Začátečníkům se doporučuje zpočátku pouze zvýšit výkonový limit, což obvykle vyvolá samovolné zvýšení výkonu GPU. Konkrétní nastavení jsou u každého GPU jiná, takže vám nezbude, než prozkoumat, jaké nastavení se osvědčilo ostatním uživatelům používajícím podobný hardware.

Podvoltování sice často jde takříkajíc ruku v ruce s přetaktováním, ale lze ho provádět i samostatně. V podstatě nejde o nic jiného, než abyste udrželi výkon na podobné úrovni, ale současně snížili spotřebu elektrické energie a tepelného výkonu. Výsledkem by pak měla být vaše tišší a mnohem efektivněji pracující starší GPU!

Závěr

Trh s GPU je v současné době poněkud náročný, dostupnost grafických procesorů je malá a ceny vysoké. Proto bezpochyby oceníte tipy uvedené v tomto článku, protože vám pomohou doslova vdechnout vašemu GPU život, a to aniž by došlo k závažnému snížení výkonu nebo kvality obrazu. Tipy uvedené v tomto článku však oceníte i v okamžiku, kdy se vám konečně dostanou do rukou GPU nové generace. Tyto tipy totiž můžete použít i ke zvýšení jejich již tak vysokého výkonu. A nejde jen o výkon – je poměrně pravděpodobné, že některé z těchto tipů využijete i ke snížení jejich relativně vysoké spotřeby elektrické energie a tepelného výkonu.